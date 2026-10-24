Видна ли Великая Китайская стена из космоса? Космонавты проверили

Мы с Земли можем увидеть спутники без телескопа. А представьте обратную ситуацию: вы на МКС, под вами Китай, и где-то внизу тянется сооружение длиной в тысячи километров. Кажется, не заметить его невозможно. Но первый китайский космонавт, вернувшись на Землю, заявил совсем другое.

Даже с МКС Китайскую стену почти не видно

В 2003 году Ян Ливэй стал первым китайским космонавтом. После возвращения он признался, что Великую Китайскую стену из космоса так и не увидел. И дело было вовсе не в плохом зрении.

Как объясняет NASA, невооружённым глазом стену практически невозможно различить с околоземной орбиты. Даже с Международной космической станции, которая летает на высоте около 400 километров, она слишком незаметна на фоне земной поверхности.

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Тысячи километров длины не помогают разглядеть стену

По официальным подсчётам, общая протяжённость Великой Китайской стены составляет около 21 196 километров. Но это не одна непрерывная постройка, а множество участков разных эпох, включая разрушенные укрепления и оборонительные сооружения. Некоторые из них продолжают находить до сих пор. Например, при строительстве дороги обнаружили неизвестную часть её укреплений.

Главная проблема в другом: стена очень длинная, но слишком узкая для наблюдения из космоса. Во многих местах её ширина не превышает 6 метров — примерно как у небольшой дороги. К тому же камни и грунт по цвету почти сливаются с окружающими холмами. С высоты в сотни километров такую тонкую линию человеческий глаз просто не различает.

Фотографии Китайской стены из космоса действительно существуют

В ноябре 2004 года астронавт Лерой Чиао сделал один из первых подтверждённых снимков Великой Китайской стены с МКС. Правда, использовал для этого камеру с телеобъективом 180 мм. Даже сам астронавт не видел стену глазами и не был уверен, что сфотографировал именно её.

В 2021 году астронавт ESA Томас Песке тоже сфотографировал стену, но уже с объективом 1150 мм. Он ориентировался по окружающему ландшафту, потому что даже в видоискатель разглядеть сооружение было невозможно.

А однажды произошёл и вовсе забавный случай: в 2004 году за Китайскую стену на космической фотографии ошибочно приняли обычную реку.

С Луны Китайскую стену увидеть невозможно

Иногда утверждают, что стену видно даже с Луны. Но с расстояния почти 384 тысяч километров различить её человеческим глазом невозможно. Это примерно в тысячу раз дальше, чем высота орбиты МКС.

Чтобы представить такой масштаб, достаточно посмотреть на снимки Земли у Луны, сделанные экипажем Artemis II в 2026 году. На них видна целая планета, но отдельные здания, дороги и другие сооружения различить нельзя.

Города и дороги заметнее древней стены

Есть ещё один популярный миф: будто Китайская стена — единственное творение человека, которое можно увидеть из космоса. На самом деле всё наоборот.

С околоземной орбиты заметны многие следы человеческой деятельности. Например, крупные города, аэропорты, автомагистрали, мосты и большие плотины. Особенно хорошо видны огни ночных городов — они ярко выделяются на тёмной стороне Земли.

А вот Китайская стена не освещается по всей длине и почти не отличается по цвету от окружающей местности. Поэтому она проигрывает даже некоторым гораздо более коротким сооружениям.

Миф о стене, видимой с Луны, появился ещё до Гагарина

Самое интересное, что в видимость Великой Китайской стены с Луны верили ещё до начала космической эры. В 1923 году журнал National Geographic утверждал, будто это единственное рукотворное сооружение, которое можно разглядеть с лунной поверхности.

Позже история попала в популярные подборки удивительных фактов и разошлась по всему миру. И всё это происходило задолго до того, как у людей вообще появилась возможность проверить утверждение: до полёта Гагарина оставалось 38 лет, а до первой высадки на Луну — целых 46.