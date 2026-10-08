«Рассвет» от Бюро 1440: можно ли подключиться к российскому аналогу Starlink

Российская спутниковая сеть «Рассвет», которая считается аналогом американского Starlink, уже передаёт интернет и видео через космос в тестовом режиме. Благодаря ему, доступ к интернету появится даже в самых отдаленных уголках России. Также пользоваться социальными сетями и смотреть фильмы можно будет в поездах. Но нас больше интересует, можно ли установить «Рассвет» у себя дома, и сейчас мы в этом разберемся.

История спутникового интернета Рассвет

Для начала стоит отметить, что названия компании и самой спутниковой системы часто путают. «Бюро 1440» — это компания, а «Рассвет» — это спутников, которую называют российским аналогом Starlink. Об истории создания этой системы мы рассказывали в статье «Спутники российского аналога Starlink вышли на орбиту».

Сравнение со Starlink вполне честное. В обеих системах много спутников летает невысоко над Землёй, а на земле стоят специальные антенны. Задача тоже одна: дать быстрый интернет там, куда не дотянули оптоволокно и даже мобильную связь.

Проект появился осенью 2020 года под названием «МегаФон 1440». Его запустили «МегаФон» и технологическая группа «ИКС Холдинг», причём оператор собирался потратить на исследования и испытания 6 млрд рублей. Руководить проектом стал Алексей Шелобков, известный по работе в Yadro, российском производителе компьютерной техники.

Позже компанию переименовали в «Бюро 1440», и она вошла в «ИКС Холдинг». Так что это не проект «Роскосмоса», а отдельная частная аэрокосмическая компания. Государство её поддерживает, а спутники в космос выводят российские ракеты. Число 1440 взяли в честь первого советского спутника: он облетел Землю примерно 1440 раз.

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Схема работы интернета от Бюро 1440

Схема работы российского спутникового интернета почти такая же, что и у Starlink. У пользователя на крыше дома, на машине или другой возвышенности стоит терминал, то есть плоская антенна размером с небольшой столик. Крутить её и наводить на спутник вручную не нужно. Внутри много крошечных излучателей, и электроника сама «поворачивает» луч в нужную сторону, а потом ведёт им пролетающий спутник. Инженеры называют такую антенну активной фазированной антенной решёткой, сокращённо АФАР.

Дальше сигнал идёт по цепочке:

телефон или ноутбук подключается к домашнему Wi-Fi;

роутер передаёт данные на терминал;

терминал отправляет их на спутник;

спутник передаёт их на наземную станцию, иногда через другие спутники, а оттуда данные уходят в обычный интернет.

Спутники на низкой орбите несутся очень быстро и через несколько минут скрываются за горизонтом. Поэтому один или два аппарата погоды не делают, нужна целая сеть, где один спутник подхватывает связь у другого. В «Бюро 1440» рассчитывают примерно на 250 основных спутников, а вместе с запасными на 292. При таком количестве хотя бы один подходящий аппарат будет над пользователем почти всё время.

Самое интересное в «Рассвете» — лазерная связь между спутниками. Аппарат, пролетающий над океаном, тайгой или Арктикой, где поблизости нет наземной станции, передаёт данные лучом лазера соседу. Тот передаёт их дальше, и так до тех пор, пока данные не дойдут до спутника, который видит станцию на земле. На испытаниях по такому лазерному каналу передавали до 10 Гбит/с. Ещё компания проверила связь по 5G NTN — это вариант стандарта 5G, приспособленный для связи через космос.

В компании обещают, что готовая система будет давать до 1 Гбит/с на один терминал с задержкой около 50–70 мс. Задержка — это время, за которое сигнал добегает туда и обратно. У старых спутников, висящих на высоте 36 тысяч километров, она легко превышает полсекунды. С ней тяжело созваниваться по видео и играть в онлайн-игры, а 50–70 мс уже близки к обычному проводному интернету.

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Три терминала: стационарный, переносной и для поездов

В октябре 2026 года «Бюро 1440» впервые показало почти готовую линейку оборудования. Серийной из трёх моделей пока стала только одна, а самолётные версии ещё разрабатывают.

Модель Размер Скорость Готовность 1440.УЛЬТРА около 60 × 60 см до 700 Мбит/с серийная 1440.МИНИ около 30 × 30 см около 100 Мбит/с прототип 1440.ЗЕМЛЯ для поездов нет данных испытания с РЖД

УЛЬТРА — основная модель. Её не страшно оставить под дождём и в пыли (защита по стандарту IP67), а работать она может и на месте, и в движении. МИНИ задумали как переносной вариант для спасателей, геологов и всех, кто работает далеко от вышек связи. ЗЕМЛЯ должна держать связь даже в поезде, который едет со скоростью до 400 км/ч.

Сеть уже передаёт видео, но пока работает урывками

Первые опытные спутники запустили в 2023 и 2024 годах, по три аппарата «Рассвет-1» и «Рассвет-2». На них проверяли связь, двигатели, навигацию и лазерные каналы. В 2026 году серийные спутники вышли на орбиту: первые 16 аппаратов «Рассвет-3» улетели 23 марта, вторая партия в июле.

В начале октября 2026 года в будущей сети было 31 серийный спутник. Для постоянной связи этого мало: спутник появляется над районом на несколько минут, интернет есть, потом пропадает до следующего пролёта. Чтобы связь работала круглые сутки, нужны сотни аппаратов.

При этом сеть уже работает на практике, хотя и с перерывами. С августа 2026 года её стали включать для будущих клиентов: терминалы проверяли в отдалённых посёлках и на железной дороге. В посёлке Нельмин-Нос в Ненецком автономном округе жители через неё даже голосовали на дистанционном электронном голосовании. А 7 октября через серийные спутники провели публичный видеозвонок между Москвой и Адыгеей. Журналисты говорят, что звук был нормальный, а видео почти не прерывалось.

Одна странность остаётся. Сначала компания говорила о рабочей высоте около 800 км, а на 7 октября 17 спутников поднялись только примерно до 510 км. Ещё девять находятся на высоте 446–498 км, остальные ниже. В «Бюро 1440» объясняют это тем, что спутники ещё маневрируют и занимают свои места. Как окончательно будет устроена сеть, пока неясно. Низкая орбита сама по себе не беда: связь там обычно лучше, а задержка меньше. Но каждый спутник видит меньший кусок Земли, поэтому аппаратов может понадобиться больше.

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Стоимость интернета Рассвет пока не объявлена

Официальных тарифов для обычных людей на октябрь 2026 года нет. Цифры, которые встречаются в интернете, — прикидки и предварительные предложения, а не прайс-лист:

Коммерсантъ со ссылкой на Forbes СМИ писал примерно о 50 тысячах рублей за терминал для частного лица и 8 тысячах рублей в месяц за интернет;

для компаний в тех же публикациях назывались 250 тысяч рублей за оборудование и 55 тысяч рублей в месяц;

организациям и региональным властям «Бюро 1440» предлагало безлимитные каналы: около 25 тысяч рублей в месяц за 10/2 Мбит/с, 100 тысяч за 50/10 Мбит/с и 250 тысяч за 600/250 Мбит/с;

в некоторых документах упоминалось около 600 тысяч рублей за профессиональный терминал после начала серийного выпуска.

Цифры такие разные, потому что домашнее и корпоративное оборудование — разные вещи. Насколько неопределённы цены, видно по свежему случаю: 8 октября на выставке в Москве представитель компании так и не смог назвать журналистам цену серийного терминала 1440.УЛЬТРА. Так что 50 тысяч за антенну и 8 тысяч в месяц пока стоит считать неподтверждённым ориентиром.

Подключиться пока могут только организации, продажи начнутся в 2027 году

Обычному человеку к Рассвету подключиться сейчас нельзя. На сайте компании нет кнопки «Купить», нельзя выбрать домашний тариф или заказать доставку антенны. Предприятия и те, кто хочет поучаствовать в испытаниях, могут написать на адрес, указанный на официальном сайте, и обсудить подключение.

Начать продавать интернет «Бюро 1440» обещает в 2027 году, этот срок компания называла ещё раньше. Первыми клиентами вряд ли станут жители Москвы или Казани: в городе оптоволокно дешевле и надёжнее. Сначала сеть подключат там, где другого интернета нет или он очень плохой:

отдалённые посёлки, Север и Арктика;

нефтегазовые месторождения и стройки;

поезда, самолёты и суда;

спасательные службы и предприятия, а также мобильные базовые станции сотовой связи.

Вариант для дома и дачи может появиться только после этого, но конкретных сроков компания не называла.

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Сходство со Starlink и разница в масштабе

По устройству «Рассвет» очень похож на Starlink. Там тоже много спутников на низкой орбите, антенны, которые сами наводятся на спутник, высокая скорость и небольшая задержка. Интернет работает в движении и там, где на земле нет никакой связи. По размаху сравнивать их пока рано: у Starlink огромная действующая сеть и миллионы клиентов, а «Рассвет» только начал выводить серийные спутники.

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Но назвать проект «бумажным» уже нельзя: спутники летают, терминалы существуют, через них уже идут интернет и видеозвонки. В ближайший год станут понятны три вещи: как быстро компания запустит сотни недостающих аппаратов, сколько будет стоить оборудование и выдержит ли сеть нагрузку, когда ею начнут пользоваться тысячи людей одновременно.