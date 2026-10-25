Что находится на другой стороне Земли от Москвы, если прокопать тоннель сквозь планету

У Москвы есть точка на противоположной стороне планеты. Если пробурить дыру через центр Земли, она закончится именно на этой точке. Что там находится, есть ли рядом люди и как вообще ищут такие места — вопрос интереснее, чем кажется. А ещё такую точку можно найти для любого города.

Антипод Москвы лежит между Новой Зеландией и Антарктидой

У Москвы примерно такие координаты: 55,75° северной широты и 37,62° восточной долготы. У её антипода получается 55,75° южной широты и 142,38° западной долготы. На карте это южная часть Тихого океана, примерно между Новой Зеландией, Южной Америкой и Антарктидой.

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Есть одна тонкость. Многие думают, что так близко к Антарктиде уже начинается Южный океан. Но чаще всего его северной границей считают 60-ю параллель южной широты. Антипод Москвы лежит немного севернее, поэтому формально он всё ещё в Тихом океане.

До ближайшей суши около 2050 километров

Один из ближайших кусочков суши — остров Маэр у побережья Антарктиды. Он крошечный, необитаемый, по форме похож на подкову, местами на нём видны голые скалы. От антипода Москвы до него примерно 2050 километров.

С людьми всё ещё сложнее. Одно из ближайших поселений — Вайтанги на новозеландских островах Чатем, до него около 2750 километров. Это больше, чем от Москвы до многих городов Европы. То есть на другой стороне планеты от одного из самых больших городов мира вокруг на тысячи километров нет ни одного человека.

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«Неистовые пятидесятые»: ветер, которому ничего не мешает

Моряки называют пояс между 50-м и 60-м градусами южной широты «неистовыми пятидесятыми». Здесь почти всё время дуют сильные западные ветры, а во время штормов поднимаются огромные волны. Антипод Москвы находится как раз в этом поясе.

Объясняется это просто. На этих широтах почти нет больших материков, которые могли бы остановить или замедлить ветер. Над Северным полушарием воздух постоянно натыкается на горы и равнины Европы, Азии и Америки. Здесь же он тысячи километров идёт над открытой водой и успевает сильно разогнаться.

Не стоит думать, что в этой точке шторм не прекращается никогда. Бывает и спокойная погода. Но в целом море здесь гораздо холоднее и суровее, чем у привычных курортов.

Там зима, когда в Москве лето, и полночь, когда у нас полдень

Времена года у антипода противоположны московским. Когда в Москве лето, в этой части океана зима, и наоборот. Дело в том, что Северное и Южное полушария получают больше всего солнечного тепла в разные месяцы.

Со временем суток то же самое. Солнечное время, то есть время по положению Солнца, а не по часовому поясу, у двух противоположных точек отличается примерно на 12 часов. Когда в Москве солнце в зените, у антипода примерно солнечная полночь.

Точка Немо находится примерно в 1500 километрах

Неподалёку от антипода Москвы лежит точка Немо — место в океане, которое дальше от суши, чем любое другое на планете. Её ещё называют океанским полюсом недоступности. Название дали в честь капитана Немо из романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой».

От точки Немо до ближайшей земли около 2688 километров. Таких ближайших участков суши сразу три: остров Дюси, островок Моту-Нуи и тот самый антарктический остров Маэр. Но путать два этих места не стоит: если считать по координатам, между антиподом Москвы и точкой Немо около полутора тысяч километров.

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Тоннель сквозь Землю был бы длиной около 12 700 километров

Если бы можно было прокопать тоннель из Москвы прямо вниз, через центр планеты, его длина составила бы примерно 12 700 километров. Это почти весь диаметр Земли, а в среднем он около 12 742 километров.

На деле такой тоннель построить невозможно. Чем глубже, тем жарче и тем сильнее давление, а по пути пришлось бы пройти через мантию, толстый горячий слой под земной корой, и через ядро. Про ядро нашей планеты учёные до сих пор многого не знают и узнают о нём только косвенно, по тому, как через Землю проходят волны от землетрясений.

Если же добираться по поверхности, путь займёт около 20 тысяч километров. Это самое большое расстояние, какое может быть между двумя точками на шаре, если идти кратчайшей дорогой.

Находим антипод любого города

Проверить, что лежит на другой стороне Земли от вашего города, можно за минуту:

Найдите широту и долготу города. Поменяйте северную широту на южную или наоборот, число градусов оставьте прежним. Вычтите долготу из 180 градусов и поменяйте восточную долготу на западную или наоборот.

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Для Москвы это выглядит так: 180 минус 37,62 равно 142,38. Получаем 55,75° южной широты и 142,38° западной долготы. Скорее всего, для вашего города ответ тоже окажется где-то в океане: вода покрывает большую часть планеты, поэтому у большинства мест на суше антипод тоже приходится на воду.