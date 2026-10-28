10 гаджетов, которые я купил в 2026 году: от пиксельной колонки до умных часов

Осенью у меня всегда одна и та же история. Вечера становятся длиннее, и вдруг выясняется, что в доме полно мелких неудобств, которые я годами обходил стороной. Розетки на столе не хватает, зарядки валяются по разным комнатам, а память на флешке закончилась еще весной. В какой-то момент я сел и собрал одну большую корзину, куда попали и скучные вещи, и пара покупок чисто для души. Одна из них вообще оказалась старше, чем я думал. Ниже расскажу, что я взял, зачем мне каждая вещь и сколько она стоит сейчас. А если вы работаете из дома, на Hi-News уже выходила подборка товаров для удаленной работы.
Колонка с пиксельным экраном ради настроения
Эта покупка не закрывает никакую проблему, и я этого не скрываю. Divoom Timebox Evo — это Bluetooth-колонка, у которой вместо передней решетки стоит экран из 256 светодиодов. На нем можно показывать часы, погоду, уведомления с телефона или нарисованную вручную картинку в духе игр с Dendy. Рисовать удобно в приложении Divoom, там же лежит огромная библиотека чужих работ. Если же вам нужен в первую очередь звук, у Hi-News есть подборка блютуз-колонок с мощным басом.
Модель далеко не новая: Divoom выпустила ее еще несколько лет назад. Но аналогов в такой цене я так и не нашел, а квадратный корпус с пиксельным котом на полке выглядит куда живее, чем очередная черная шайба. Звук тут скромный, один канал без басов, так что это скорее будильник и ночник, чем колонка для вечеринки.
Цена: 2780 рублей (с купоном)
Купить колонку Divoom Timebox Evo
Геймпад, которому не страшен дрифт стиков
Старый джойстик у меня начал жить своей жизнью: персонаж в игре сам медленно уходил в сторону. Это классический дрифт, и лечить его заменой стика мне надоело. Поэтому я взял 8BitDo SN30 Pro в версии с датчиками Холла. В таких стиках положение считывается магнитом без трущихся контактов, поэтому дрифту просто неоткуда взяться.
Выглядит геймпад как привет из детства, в серой расцветке SNES. При этом он подключается по Bluetooth к Switch, компьютеру, Steam, Android, iPhone и даже Raspberry Pi. Размер маленький, в ладонь взрослого он ложится чуть плотнее привычного Xbox-контроллера, зато влезает в любой карман рюкзака. Для ретро-эмуляторов и инди-игр на айфоне лучше варианта я пока не видел.
Цена: 2660 рублей
Купить геймпад 8BitDo SN30 Pro
Флешка, которая копирует как SSD
Обычная флешка у меня давно превратилась в склад старых установщиков, а таскать в рюкзаке внешний SSD с кабелем неудобно. MOVESPEED на USB 3.2 Gen 2 закрывает обе задачи. Внутри у нее не обычная флеш-память, а твердотельный накопитель, и производитель заявляет до 1090 МБ/с. Для сравнения, дешевые флешки редко выдают больше 100 МБ/с.
Корпус металлический, с двумя разъемами: USB-A для старых компьютеров и USB-C для MacBook, iPad и айфонов с USB-C. Объем на выбор от 128 ГБ до 2 ТБ. Я взял 256 ГБ, мне этого хватает для рабочих файлов и пары фильмов в дорогу. Если нужен архив фото с телефона, лучше сразу смотреть на 1 ТБ.
Цена: 4210 рублей (256 ГБ)
Одна станция вместо трех зарядок на тумбочке
Каждый вечер я раскладывал айфон, часы и наушники по трем разным кабелям, и один из них обязательно оказывался под кроватью. Станция Baseus 3-в-1 собирает все в одном месте. Магнитная площадка поддерживает новый стандарт Qi2.2 на 25 Вт: такую скорость получают iPhone 16 и iPhone 17, а модели начиная с iPhone 12 заряжаются на 15 Вт. Для Apple Watch и AirPods предусмотрено по 5 Вт.
Конструкция складная, в собранном виде станция похожа на небольшую коробочку, ее не страшно бросить в сумку. Обратите внимание на комплектацию: я выбрал версию сразу с блоком питания на 45 Вт с европейской вилкой. Без подходящего адаптера 25 Вт вы не увидите, а искать его отдельно дольше и дороже.
Цена: 3930 рублей
Купить зарядную станцию Baseus
Зарядка со своим кабелем на рулетке
На рабочем столе у меня вечно не хватает кабеля нужной длины. Зарядка Toocki на 67 Вт решила это радикально: кабель USB-C встроен прямо в корпус и вытягивается, как рулетка. Через него идет до 60 Вт, этого хватит, чтобы заряжать MacBook Air. Рядом есть еще USB-C на 67 Вт и USB-A на 30 Вт, так что от одной розетки питаются сразу три устройства.
Внутри стоят нитрид-галлиевые транзисторы, поэтому блок получился компактным для своей мощности. На корпусе есть маленький экран с ваттами, по нему видно, сколько энергии сейчас реально уходит в телефон. Мелочь, а сразу понятно, работает ли быстрая зарядка или кабель где-то подвел.
Цена: 1610 рублей (с купоном)
Удлинитель, который заменил зарядный блок
Стол у меня стоит так, что до розетки нужно лезть под него. Каждый раз. Удлинитель ORICO на 65 Вт выводит питание прямо на столешницу. В нем две обычные розетки под европейскую вилку, плюс порты USB-A на 18 Вт и USB-C с мощностью до 65 Вт.
Последнее важно: через USB-C удлинитель потянет ноутбук, и отдельный блок питания для MacBook можно оставить дома. Корпус плоский и устойчивый, а провод удобно наматывается, если удлинитель нужно взять в поездку. На выбор есть черная, белая, голубая и сиреневая расцветки. Я взял черную, на темном столе ее почти не видно.
Цена: 1480 рублей (с купоном)
Повербанк, который тянет даже ноутбук
Мой магнитный аккумулятор отлично выручает айфон, но ноутбук от него не зарядишь. Как выглядит удачный магнитный вариант, на Hi-News уже показывали в материале про тонкий повербанк с мощным магнитом. А для поездок я искал вещь посерьезнее и остановился на Vention на 20 000 мАч.
Суммарно он выдает 165 Вт. Два порта USB-C отдают по 100 Вт, USB-A еще 60 Вт, а встроенный кабель избавляет от поисков провода в сумке. Цветной экран показывает остаток заряда и текущую мощность. Емкость подобрана так, чтобы аккумулятор пускали в самолет без вопросов. В комплект кладут чехол-мешочек. Единственный минус: доставка у этого продавца небыстрая, мой заказ приедет только к началу декабря.
Цена: 3220 рублей (с купоном)
Метки для ключей, рюкзака и чемодана
Ключи я теряю дома с завидной регулярностью, а в поездках всегда нервничаю за чемодан. Поэтому взял сразу комплект трекеров UGREEN FineTrack из трех штук. Это круглые метки размером с монету покрупнее, которые вешаются на связку ключей или прячутся в карман чемодана. Найти вещь можно по карте на смартфоне, а если она где-то рядом, метка пищит.
Батарейки менять не придется: трекеры заряжаются, в комплекте есть зарядный кабель и брелоки. Одна оговорка. У UGREEN есть версии таких меток отдельно под iPhone и под Android, поэтому перед заказом проверьте в карточке, с какой сетью поиска работает выбранный вариант.
Цена: 4280 рублей (с купоном)
Купить трекеры UGREEN FineTrack
Часы OnePlus Watch 4 почти за полцены
Самая дорогая покупка в списке. Я давно хотел попробовать умные часы на Wear OS, и OnePlus Watch 4 оказались самым логичным вариантом. Главное, за что их любят, это автономность: аккумулятор больше 450 мАч, и часы живут от зарядки заметно дольше, чем Apple Watch. Экран OLED, корпус в спортивном стиле с пульсометром и всеми привычными датчиками.
Важно понимать, что с iPhone эти часы не работают, им нужен смартфон на Android. Я брал их под второй телефон. Это глобальная версия, но продает ее не официальный магазин OnePlus, а сторонний продавец Willwin, так что внимательно проверьте вариант доставки и сохраняйте видео распаковки на случай спора.
Цена: 17 290 рублей
Большой планшет для кино на даче
Эта покупка вообще не для меня, а для родителей. Им нужен был планшет с большим экраном для фильмов и видеозвонков, и чтобы работал там, где нет Wi-Fi. Teclast T65 подошел по всем пунктам: экран 13,4 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной и слот под SIM-карту с 4G.
Работает планшет на Android 16 и процессоре Unisoc. Игры на нем гонять не стоит, а вот YouTube, онлайн-кинотеатры и мессенджеры идут без проблем. Есть даже FM-радио, что для дачи с плохим интернетом совсем не лишнее. Я брал версию с чехлом в комплекте, отдельно его пришлось бы искать по размеру. Если тоже ищете недорогой подарок родителям, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: там мы выкладываем недорогие планшеты, чехлы и зарядки, которые сами бы купили.
Цена: 11 790 рублей
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