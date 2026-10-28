10 гаджетов, которые я купил в 2026 году: от пиксельной колонки до умных часов

Осенью у меня всегда одна и та же история. Вечера становятся длиннее, и вдруг выясняется, что в доме полно мелких неудобств, которые я годами обходил стороной. Розетки на столе не хватает, зарядки валяются по разным комнатам, а память на флешке закончилась еще весной. В какой-то момент я сел и собрал одну большую корзину, куда попали и скучные вещи, и пара покупок чисто для души. Одна из них вообще оказалась старше, чем я думал. Ниже расскажу, что я взял, зачем мне каждая вещь и сколько она стоит сейчас. А если вы работаете из дома, на Hi-News уже выходила подборка товаров для удаленной работы.

Колонка с пиксельным экраном ради настроения

Эта покупка не закрывает никакую проблему, и я этого не скрываю. Divoom Timebox Evo — это Bluetooth-колонка, у которой вместо передней решетки стоит экран из 256 светодиодов. На нем можно показывать часы, погоду, уведомления с телефона или нарисованную вручную картинку в духе игр с Dendy. Рисовать удобно в приложении Divoom, там же лежит огромная библиотека чужих работ. Если же вам нужен в первую очередь звук, у Hi-News есть подборка блютуз-колонок с мощным басом.

Модель далеко не новая: Divoom выпустила ее еще несколько лет назад. Но аналогов в такой цене я так и не нашел, а квадратный корпус с пиксельным котом на полке выглядит куда живее, чем очередная черная шайба. Звук тут скромный, один канал без басов, так что это скорее будильник и ночник, чем колонка для вечеринки.

Цена: 2780 рублей (с купоном)

Купить колонку Divoom Timebox Evo

Геймпад, которому не страшен дрифт стиков

Старый джойстик у меня начал жить своей жизнью: персонаж в игре сам медленно уходил в сторону. Это классический дрифт, и лечить его заменой стика мне надоело. Поэтому я взял 8BitDo SN30 Pro в версии с датчиками Холла. В таких стиках положение считывается магнитом без трущихся контактов, поэтому дрифту просто неоткуда взяться.

Выглядит геймпад как привет из детства, в серой расцветке SNES. При этом он подключается по Bluetooth к Switch, компьютеру, Steam, Android, iPhone и даже Raspberry Pi. Размер маленький, в ладонь взрослого он ложится чуть плотнее привычного Xbox-контроллера, зато влезает в любой карман рюкзака. Для ретро-эмуляторов и инди-игр на айфоне лучше варианта я пока не видел.

Цена: 2660 рублей

Купить геймпад 8BitDo SN30 Pro

Флешка, которая копирует как SSD

Обычная флешка у меня давно превратилась в склад старых установщиков, а таскать в рюкзаке внешний SSD с кабелем неудобно. MOVESPEED на USB 3.2 Gen 2 закрывает обе задачи. Внутри у нее не обычная флеш-память, а твердотельный накопитель, и производитель заявляет до 1090 МБ/с. Для сравнения, дешевые флешки редко выдают больше 100 МБ/с.

Корпус металлический, с двумя разъемами: USB-A для старых компьютеров и USB-C для MacBook, iPad и айфонов с USB-C. Объем на выбор от 128 ГБ до 2 ТБ. Я взял 256 ГБ, мне этого хватает для рабочих файлов и пары фильмов в дорогу. Если нужен архив фото с телефона, лучше сразу смотреть на 1 ТБ.

Цена: 4210 рублей (256 ГБ)

Купить флешку MOVESPEED

Одна станция вместо трех зарядок на тумбочке

Каждый вечер я раскладывал айфон, часы и наушники по трем разным кабелям, и один из них обязательно оказывался под кроватью. Станция Baseus 3-в-1 собирает все в одном месте. Магнитная площадка поддерживает новый стандарт Qi2.2 на 25 Вт: такую скорость получают iPhone 16 и iPhone 17, а модели начиная с iPhone 12 заряжаются на 15 Вт. Для Apple Watch и AirPods предусмотрено по 5 Вт.

Конструкция складная, в собранном виде станция похожа на небольшую коробочку, ее не страшно бросить в сумку. Обратите внимание на комплектацию: я выбрал версию сразу с блоком питания на 45 Вт с европейской вилкой. Без подходящего адаптера 25 Вт вы не увидите, а искать его отдельно дольше и дороже.

Цена: 3930 рублей

Купить зарядную станцию Baseus

Зарядка со своим кабелем на рулетке

На рабочем столе у меня вечно не хватает кабеля нужной длины. Зарядка Toocki на 67 Вт решила это радикально: кабель USB-C встроен прямо в корпус и вытягивается, как рулетка. Через него идет до 60 Вт, этого хватит, чтобы заряжать MacBook Air. Рядом есть еще USB-C на 67 Вт и USB-A на 30 Вт, так что от одной розетки питаются сразу три устройства.

Внутри стоят нитрид-галлиевые транзисторы, поэтому блок получился компактным для своей мощности. На корпусе есть маленький экран с ваттами, по нему видно, сколько энергии сейчас реально уходит в телефон. Мелочь, а сразу понятно, работает ли быстрая зарядка или кабель где-то подвел.

Цена: 1610 рублей (с купоном)

Купить зарядку Toocki 67 Вт

Удлинитель, который заменил зарядный блок

Стол у меня стоит так, что до розетки нужно лезть под него. Каждый раз. Удлинитель ORICO на 65 Вт выводит питание прямо на столешницу. В нем две обычные розетки под европейскую вилку, плюс порты USB-A на 18 Вт и USB-C с мощностью до 65 Вт.

Последнее важно: через USB-C удлинитель потянет ноутбук, и отдельный блок питания для MacBook можно оставить дома. Корпус плоский и устойчивый, а провод удобно наматывается, если удлинитель нужно взять в поездку. На выбор есть черная, белая, голубая и сиреневая расцветки. Я взял черную, на темном столе ее почти не видно.

Цена: 1480 рублей (с купоном)

Купить удлинитель ORICO

Повербанк, который тянет даже ноутбук

Мой магнитный аккумулятор отлично выручает айфон, но ноутбук от него не зарядишь. Как выглядит удачный магнитный вариант, на Hi-News уже показывали в материале про тонкий повербанк с мощным магнитом. А для поездок я искал вещь посерьезнее и остановился на Vention на 20 000 мАч.

Суммарно он выдает 165 Вт. Два порта USB-C отдают по 100 Вт, USB-A еще 60 Вт, а встроенный кабель избавляет от поисков провода в сумке. Цветной экран показывает остаток заряда и текущую мощность. Емкость подобрана так, чтобы аккумулятор пускали в самолет без вопросов. В комплект кладут чехол-мешочек. Единственный минус: доставка у этого продавца небыстрая, мой заказ приедет только к началу декабря.

Цена: 3220 рублей (с купоном)

Купить повербанк Vention

Метки для ключей, рюкзака и чемодана

Ключи я теряю дома с завидной регулярностью, а в поездках всегда нервничаю за чемодан. Поэтому взял сразу комплект трекеров UGREEN FineTrack из трех штук. Это круглые метки размером с монету покрупнее, которые вешаются на связку ключей или прячутся в карман чемодана. Найти вещь можно по карте на смартфоне, а если она где-то рядом, метка пищит.

Батарейки менять не придется: трекеры заряжаются, в комплекте есть зарядный кабель и брелоки. Одна оговорка. У UGREEN есть версии таких меток отдельно под iPhone и под Android, поэтому перед заказом проверьте в карточке, с какой сетью поиска работает выбранный вариант.

Цена: 4280 рублей (с купоном)

Купить трекеры UGREEN FineTrack

Часы OnePlus Watch 4 почти за полцены

Самая дорогая покупка в списке. Я давно хотел попробовать умные часы на Wear OS, и OnePlus Watch 4 оказались самым логичным вариантом. Главное, за что их любят, это автономность: аккумулятор больше 450 мАч, и часы живут от зарядки заметно дольше, чем Apple Watch. Экран OLED, корпус в спортивном стиле с пульсометром и всеми привычными датчиками.

Важно понимать, что с iPhone эти часы не работают, им нужен смартфон на Android. Я брал их под второй телефон. Это глобальная версия, но продает ее не официальный магазин OnePlus, а сторонний продавец Willwin, так что внимательно проверьте вариант доставки и сохраняйте видео распаковки на случай спора.

Цена: 17 290 рублей

Купить часы OnePlus Watch 4

Большой планшет для кино на даче

Эта покупка вообще не для меня, а для родителей. Им нужен был планшет с большим экраном для фильмов и видеозвонков, и чтобы работал там, где нет Wi-Fi. Teclast T65 подошел по всем пунктам: экран 13,4 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной и слот под SIM-карту с 4G.

Работает планшет на Android 16 и процессоре Unisoc. Игры на нем гонять не стоит, а вот YouTube, онлайн-кинотеатры и мессенджеры идут без проблем. Есть даже FM-радио, что для дачи с плохим интернетом совсем не лишнее. Я брал версию с чехлом в комплекте, отдельно его пришлось бы искать по размеру. Если тоже ищете недорогой подарок родителям, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: там мы выкладываем недорогие планшеты, чехлы и зарядки, которые сами бы купили.

Цена: 11 790 рублей

Купить планшет Teclast T65

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