10 гаджетов, которые я купил в 2026 году: от пиксельной колонки до умных часов

Кирилл Пироженко

Осенью у меня всегда одна и та же история. Вечера становятся длиннее, и вдруг выясняется, что в доме полно мелких неудобств, которые я годами обходил стороной. Розетки на столе не хватает, зарядки валяются по разным комнатам, а память на флешке закончилась еще весной. В какой-то момент я сел и собрал одну большую корзину, куда попали и скучные вещи, и пара покупок чисто для души. Одна из них вообще оказалась старше, чем я думал. Ниже расскажу, что я взял, зачем мне каждая вещь и сколько она стоит сейчас. А если вы работаете из дома, на Hi-News уже выходила подборка товаров для удаленной работы.

Пиксельная колонка Divoom, зарядная станция Baseus с iPhone, Apple Watch и AirPods, трекер UGREEN и плетеный кабель на деревянном столе

Пиксельная колонка Divoom, зарядная станция Baseus с iPhone, Apple Watch и AirPods, трекер UGREEN и плетеный кабель на деревянном столе

Колонка с пиксельным экраном ради настроения

Колонка Divoom Timebox Evo с пиксельным котом на экране стоит на подлокотнике дивана, рядом кабель USB-C и инструкция

Колонка Divoom Timebox Evo с пиксельным котом на экране стоит на подлокотнике дивана, рядом кабель USB-C и инструкция

Эта покупка не закрывает никакую проблему, и я этого не скрываю. Divoom Timebox Evo — это Bluetooth-колонка, у которой вместо передней решетки стоит экран из 256 светодиодов. На нем можно показывать часы, погоду, уведомления с телефона или нарисованную вручную картинку в духе игр с Dendy. Рисовать удобно в приложении Divoom, там же лежит огромная библиотека чужих работ. Если же вам нужен в первую очередь звук, у Hi-News есть подборка блютуз-колонок с мощным басом.

Модель далеко не новая: Divoom выпустила ее еще несколько лет назад. Но аналогов в такой цене я так и не нашел, а квадратный корпус с пиксельным котом на полке выглядит куда живее, чем очередная черная шайба. Звук тут скромный, один канал без басов, так что это скорее будильник и ночник, чем колонка для вечеринки.

Цена: 2780 рублей (с купоном)

Купить колонку Divoom Timebox Evo

Геймпад, которому не страшен дрифт стиков

Серый геймпад 8BitDo SN30 Pro с фиолетовыми кнопками на диване, рядом кабель USB-C

Серый геймпад 8BitDo SN30 Pro с фиолетовыми кнопками на диване, рядом кабель USB-C

Старый джойстик у меня начал жить своей жизнью: персонаж в игре сам медленно уходил в сторону. Это классический дрифт, и лечить его заменой стика мне надоело. Поэтому я взял 8BitDo SN30 Pro в версии с датчиками Холла. В таких стиках положение считывается магнитом без трущихся контактов, поэтому дрифту просто неоткуда взяться.

Выглядит геймпад как привет из детства, в серой расцветке SNES. При этом он подключается по Bluetooth к Switch, компьютеру, Steam, Android, iPhone и даже Raspberry Pi. Размер маленький, в ладонь взрослого он ложится чуть плотнее привычного Xbox-контроллера, зато влезает в любой карман рюкзака. Для ретро-эмуляторов и инди-игр на айфоне лучше варианта я пока не видел.

Цена: 2660 рублей

Купить геймпад 8BitDo SN30 Pro

Флешка, которая копирует как SSD

Золотистая флешка MOVESPEED со шнурком в руке над рабочим столом

Золотистая флешка MOVESPEED со шнурком в руке над рабочим столом

Обычная флешка у меня давно превратилась в склад старых установщиков, а таскать в рюкзаке внешний SSD с кабелем неудобно. MOVESPEED на USB 3.2 Gen 2 закрывает обе задачи. Внутри у нее не обычная флеш-память, а твердотельный накопитель, и производитель заявляет до 1090 МБ/с. Для сравнения, дешевые флешки редко выдают больше 100 МБ/с.

Корпус металлический, с двумя разъемами: USB-A для старых компьютеров и USB-C для MacBook, iPad и айфонов с USB-C. Объем на выбор от 128 ГБ до 2 ТБ. Я взял 256 ГБ, мне этого хватает для рабочих файлов и пары фильмов в дорогу. Если нужен архив фото с телефона, лучше сразу смотреть на 1 ТБ.

Цена: 4210 рублей (256 ГБ)

Купить флешку MOVESPEED

Одна станция вместо трех зарядок на тумбочке

Зарядная станция Baseus 3-в-1 на диване, на ней заряжаются iPhone с часами в режиме ожидания, Apple Watch и AirPods Pro

Зарядная станция Baseus 3-в-1 на диване, на ней заряжаются iPhone с часами в режиме ожидания, Apple Watch и AirPods Pro

Каждый вечер я раскладывал айфон, часы и наушники по трем разным кабелям, и один из них обязательно оказывался под кроватью. Станция Baseus 3-в-1 собирает все в одном месте. Магнитная площадка поддерживает новый стандарт Qi2.2 на 25 Вт: такую скорость получают iPhone 16 и iPhone 17, а модели начиная с iPhone 12 заряжаются на 15 Вт. Для Apple Watch и AirPods предусмотрено по 5 Вт.

Конструкция складная, в собранном виде станция похожа на небольшую коробочку, ее не страшно бросить в сумку. Обратите внимание на комплектацию: я выбрал версию сразу с блоком питания на 45 Вт с европейской вилкой. Без подходящего адаптера 25 Вт вы не увидите, а искать его отдельно дольше и дороже.

Цена: 3930 рублей

Купить зарядную станцию Baseus

Зарядка со своим кабелем на рулетке

Зарядное устройство Toocki на 67 Вт со встроенным кабелем USB-C в руке, на экране горят цифры 67 W

Зарядное устройство Toocki на 67 Вт со встроенным кабелем USB-C в руке, на экране горят цифры 67 W

На рабочем столе у меня вечно не хватает кабеля нужной длины. Зарядка Toocki на 67 Вт решила это радикально: кабель USB-C встроен прямо в корпус и вытягивается, как рулетка. Через него идет до 60 Вт, этого хватит, чтобы заряжать MacBook Air. Рядом есть еще USB-C на 67 Вт и USB-A на 30 Вт, так что от одной розетки питаются сразу три устройства.

Внутри стоят нитрид-галлиевые транзисторы, поэтому блок получился компактным для своей мощности. На корпусе есть маленький экран с ваттами, по нему видно, сколько энергии сейчас реально уходит в телефон. Мелочь, а сразу понятно, работает ли быстрая зарядка или кабель где-то подвел.

Цена: 1610 рублей (с купоном)

Купить зарядку Toocki 67 Вт

Удлинитель, который заменил зарядный блок

Черный удлинитель ORICO с двумя розетками и портами USB-A и USB-C на диване, рядом смотанный провод, коробка и инструкция

Черный удлинитель ORICO с двумя розетками и портами USB-A и USB-C на диване, рядом смотанный провод, коробка и инструкция

Стол у меня стоит так, что до розетки нужно лезть под него. Каждый раз. Удлинитель ORICO на 65 Вт выводит питание прямо на столешницу. В нем две обычные розетки под европейскую вилку, плюс порты USB-A на 18 Вт и USB-C с мощностью до 65 Вт.

Последнее важно: через USB-C удлинитель потянет ноутбук, и отдельный блок питания для MacBook можно оставить дома. Корпус плоский и устойчивый, а провод удобно наматывается, если удлинитель нужно взять в поездку. На выбор есть черная, белая, голубая и сиреневая расцветки. Я взял черную, на темном столе ее почти не видно.

Цена: 1480 рублей (с купоном)

Купить удлинитель ORICO

Повербанк, который тянет даже ноутбук

Повербанк Vention с экраном, на котором 100% заряда, лежит на диване рядом с коробкой и плетеным кабелем USB-C

Повербанк Vention с экраном, на котором 100% заряда, лежит на диване рядом с коробкой и плетеным кабелем USB-C

Мой магнитный аккумулятор отлично выручает айфон, но ноутбук от него не зарядишь. Как выглядит удачный магнитный вариант, на Hi-News уже показывали в материале про тонкий повербанк с мощным магнитом. А для поездок я искал вещь посерьезнее и остановился на Vention на 20 000 мАч.

Суммарно он выдает 165 Вт. Два порта USB-C отдают по 100 Вт, USB-A еще 60 Вт, а встроенный кабель избавляет от поисков провода в сумке. Цветной экран показывает остаток заряда и текущую мощность. Емкость подобрана так, чтобы аккумулятор пускали в самолет без вопросов. В комплект кладут чехол-мешочек. Единственный минус: доставка у этого продавца небыстрая, мой заказ приедет только к началу декабря.

Цена: 3220 рублей (с купоном)

Купить повербанк Vention

Метки для ключей, рюкзака и чемодана

Два круглых трекера UGREEN в руке, на столе еще несколько меток, брелоки и кабель для зарядки

Два круглых трекера UGREEN в руке, на столе еще несколько меток, брелоки и кабель для зарядки

Ключи я теряю дома с завидной регулярностью, а в поездках всегда нервничаю за чемодан. Поэтому взял сразу комплект трекеров UGREEN FineTrack из трех штук. Это круглые метки размером с монету покрупнее, которые вешаются на связку ключей или прячутся в карман чемодана. Найти вещь можно по карте на смартфоне, а если она где-то рядом, метка пищит.

Батарейки менять не придется: трекеры заряжаются, в комплекте есть зарядный кабель и брелоки. Одна оговорка. У UGREEN есть версии таких меток отдельно под iPhone и под Android, поэтому перед заказом проверьте в карточке, с какой сетью поиска работает выбранный вариант.

Цена: 4280 рублей (с купоном)

Купить трекеры UGREEN FineTrack

Часы OnePlus Watch 4 почти за полцены

Часы OnePlus Watch 4 с черным ремешком и оранжевыми цифрами на циферблате на запястье

Часы OnePlus Watch 4 с черным ремешком и оранжевыми цифрами на циферблате на запястье


Самая дорогая покупка в списке. Я давно хотел попробовать умные часы на Wear OS, и OnePlus Watch 4 оказались самым логичным вариантом. Главное, за что их любят, это автономность: аккумулятор больше 450 мАч, и часы живут от зарядки заметно дольше, чем Apple Watch. Экран OLED, корпус в спортивном стиле с пульсометром и всеми привычными датчиками.

Важно понимать, что с iPhone эти часы не работают, им нужен смартфон на Android. Я брал их под второй телефон. Это глобальная версия, но продает ее не официальный магазин OnePlus, а сторонний продавец Willwin, так что внимательно проверьте вариант доставки и сохраняйте видео распаковки на случай спора.

Цена: 17 290 рублей

Купить часы OnePlus Watch 4

Большой планшет для кино на даче

Планшет Teclast на диване, рядом прозрачный чехол, белый блок питания и кабель из комплекта

Планшет Teclast на диване, рядом прозрачный чехол, белый блок питания и кабель из комплекта

Эта покупка вообще не для меня, а для родителей. Им нужен был планшет с большим экраном для фильмов и видеозвонков, и чтобы работал там, где нет Wi-Fi. Teclast T65 подошел по всем пунктам: экран 13,4 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной и слот под SIM-карту с 4G.

Работает планшет на Android 16 и процессоре Unisoc. Игры на нем гонять не стоит, а вот YouTube, онлайн-кинотеатры и мессенджеры идут без проблем. Есть даже FM-радио, что для дачи с плохим интернетом совсем не лишнее. Я брал версию с чехлом в комплекте, отдельно его пришлось бы искать по размеру. Если тоже ищете недорогой подарок родителям, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: там мы выкладываем недорогие планшеты, чехлы и зарядки, которые сами бы купили.

Цена: 11 790 рублей

Купить планшет Teclast T65

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