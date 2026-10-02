Пересаженное сердце меняет биологический возраст: это переворачивает представление о старении

Мы привыкли считать возраст сердца чем-то почти фиксированным: сколько лет человеку, примерно столько же и его органам. Но внутри всё устроено сложнее — разные органы стареют с разной скоростью. А новое исследование добавляет к этой картине ещё одну неожиданную деталь: пересаженное сердце со временем подстраивается под возраст нового хозяина. В молодом теле старое сердце молодеет, в пожилом молодое стареет. Происходит это лишь частично, и данные пока предварительные. Если вывод подтвердится, возраст органа придётся считать не только его собственной историей, но и результатом среды, в которой он работает.

Возраст органа отличается от возраста по паспорту

У любой ткани, кроме обычного возраста, есть ещё биологический: насколько она изношена изнутри. Его определяют по химическим меткам на ДНК. Таких меток с годами становится больше, причём довольно предсказуемо, поэтому по ним можно понять, выглядит ткань моложе или старше своих лет. Учёные называют это эпигенетическими часами.

Долгое время считалось, что эти часы идут только вперёд. Но опыты, в которых молодых и старых животных соединяли общим кровотоком, показали другое: молодая кровь омолаживает часть тканей у старых мышей. Свой биологический возраст можно узнать и человеку, но в новой работе учёных интересовало другое: сохранит ли сердце свой возраст, если его пересадить в другое тело.

Мышам пришили второе сердце на шее

Эксперимент провели на молодых, взрослых и старых мышах. Собственное сердце у них не удаляли: к сосудам на шее подключали ещё одно, донорское. По нему шла кровь, и оно продолжало биться, а кровь по телу по-прежнему качало родное сердце. Так получилась своего рода живая пробирка для наблюдения за органом.

Одним мышам пересаживали сердце ровесника, другим — намного более молодого или старого донора. Все животные были из одной близкородственной линии, поэтому организм почти не отторгал чужой орган. Это позволило отделить влияние возраста от прочих помех.

Старые сердца в молодых телах помолодели

Через четыре–шесть месяцев пересаженные сердца проверили сразу тремя разными «часами». Все они показали одно и то же: сердце принимало возраст хозяина, а не донора. Молодые сердца в старых мышах приобретали «старые» метки, у старых сердец в молодых мышах всё было наоборот.

К тому же выводу привела активность генов. В старых сердцах, попавших в молодое тело, заработали гены, которые отвечают за работу митохондрий — «электростанций» клетки. В молодых сердцах внутри старых мышей эти гены, наоборот, притихли. При этом сама операция вызывала воспаление, которое тоже ускоряет старение, а часть признаков возраста не изменилась вовсе.

У людей пересаженное сердце тоже подстраивается под нового хозяина

Дальше учёные изучили сохранённые образцы тканей после 11 пересадок сердца, при которых донор и пациент сильно различались по возрасту. Картина повторилась: биологический возраст пересаженного сердца оказался ближе к возрасту пациента.

Отдельно посмотрели, как работало сердце через год после операции у сотен пациентов. По ряду показателей оно вело себя как сердце человека того же возраста, что и пациент. Например, у пожилых пациентов выносливость при нагрузке была ниже, и неважно, сколько лет было донору.

Полностью омолодить сердце не удаётся

Эффект оказался неполным. Одни электрические и структурные особенности сердца подстраивались под возраст хозяина, другие оставались прежними. По словам одного из авторов работы, часть возрастных изменений, вероятно, просто необратима. Молодое тело переводит часть стрелок назад, но с нуля их не запускает.

Есть и другие оговорки. Учёные, не участвовавшие в исследовании, напоминают, что эпигенетические часы пока считаются экспериментальным инструментом и не всегда точно отражают настоящий биологический возраст. Сама работа опубликована как препринт, то есть другие специалисты её ещё не проверяли.

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Донорских сердец не хватает, а пожилые органы рискованнее

Для медицины вопрос не праздный. В США в 2024 году провели 4636 пересадок сердца, на 81,5% больше, чем в 2013-м, но донорских органов по-прежнему не хватает. Сердца пожилых доноров могли бы пополнить этот запас.

Пока это рискованно: по американским данным, после пересадки сердца от донора старше 45 лет пациенты чаще умирают в первые один–три года, и орган чаще отказывает. Новое исследование не отменяет этих рисков. Зато оно показывает, что возраст сердца не застывает навсегда, и следующие работы, возможно, помогут понять, какую часть старения тело может «отмотать» назад.