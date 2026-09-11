Организм стареет рывками: в каком возрасте органы начинают сдавать

Мы привыкли думать, что организм изнашивается медленно и равномерно, но тело стареет иначе: разные органы стареют с разной скоростью, а сами изменения идут рывками. У большинства органов есть два периода ускоренного старения: первый приходится на возраст чуть за 30, второй — примерно на 50–60 лет. Это выяснилось после анализа более 25 000 образцов 40 разных тканей от 970 доноров в возрасте от 21 до 70 лет. Компьютерная программа сравнивала не паспортный возраст человека, а строение самой ткани: как со временем меняются клетки, слои и структура органа. В результате оказалось, что единого «процесса старения» у организма нет, но графики разных органов неожиданно перекликаются.

Артерии начинают стареть уже после 30 лет

Быстрее всех стареют артерии. Самые заметные изменения в их строении приходятся на четвёртый десяток жизни, и это совпадает с записями патологоанатомов: именно в 30 с небольшим быстрее всего появляются первые бляшки на стенках сосудов, а позже процесс замедляется.

У людей, чьи сосуды старели быстрее, чаще находили атеросклероз — болезнь, при которой стенки артерий уплотняются из-за отложений на внутренней поверхности. Иными словами, пока мы считаем себя молодыми, сосуды уже начинают работать на износ. Утешает одно: после сорока скорость изменений падает, и артерии словно берут передышку.

Матка и яичники стареют по разному графику

Женская репродуктивная система ведёт себя иначе. Матка и влагалище почти не меняются всю молодость, а потом, в начале и середине шестого десятка, переживают самую сильную перестройку. Ткани атрофируются, слизистая оболочка матки истончается: так организм реагирует на падение уровня эстрогена при менопаузе.

Яичники стареют двумя скачками: первый — в 35–40 лет, второй — в 55–60, уже после менопаузы. Любопытно, что при изучении тех же яичников по активности генов и химическим меткам на ДНК двух пиков видно не было. Скачки проявились только тогда, когда учёные посмотрели на физическое строение ткани.

Кишечник, желудок и простата стареют в одном ритме

Двойной скачок оказался не женской особенностью. 9 из 14 других тканей, для которых удалось надёжно построить график, стареют в две фазы: в 30 с лишним и в 50 с лишним. В список попали пищевод, желудок, толстая и тонкая кишка, а у мужчин — простата и яички, то есть органы, которые с репродукцией связаны слабо или вовсе никак.

Более того, органы стареют синхронно. Если у человека быстро изнашивались кишечник и пищевод, ускоренно старела и простата. А больше половины всех изученных тканей меняли темп вслед за яичниками: учёные сравнили их с водителем ритма, который задаёт скорость всему организму.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Что заставляет разные органы стареть синхронно

Как далёкие друг от друга органы «договорились» стареть вместе? Скорее всего, через гормоны. Это сигнальные молекулы, которые разносятся кровью по всему телу и действуют далеко за пределами половой системы. Рецепторы к эстрогену, например, есть по всей слизистой пищеварительного тракта: гормон помогает поддерживать защитный барьер кишечника. Именно в желудочно-кишечных тканях с возрастом наиболее резко падала способность откликаться на гормональные сигналы.

У ускоренного старения нашёлся и общий «почерк», одинаковый для разных органов. В ткани становится больше воспаления, клетки вырабатывают меньше энергии, реже делятся, а системы, которые отбраковывают повреждённые белки и клетки, работают хуже. Где бы ни происходил скачок, внутри разворачивается примерно один и тот же сценарий.

Можно ли замедлить старение отдельных органов

Если органы стареют не хором, а каждый в своё время, то и бороться со старением логично не «вообще», а прицельно: помогать конкретному органу именно в те годы, когда он наиболее уязвим. А раз половая система задаёт ритм остальным, препараты, замедляющие её угасание, теоретически могли бы продлить здоровую жизнь и кишечнику, и другим органам. Пока это только гипотеза: таких лекарств нет, и проверять идею предстоит дальше в отдельных экспериментах.

Для обычного человека вывод из этого открытия скромный, но практичный: тридцать лет — не рано, чтобы следить за сосудами, а пятьдесят — возраст, когда организм переживает вторую большую перестройку и заслуживает особого внимания к себе.

Пока учёные ищут гормональные рычаги, остаются проверенные вещи: движение, разумное питание и полноценный сон, тем более что правильно подобранный спорт заметно улучшает его качество.

Что важно учитывать в результатах исследования

Прежде чем перекраивать под эти цифры свою жизнь, стоит помнить о нескольких оговорках, которые признают и сами авторы работы:

все ткани взяты у умерших людей, и причина смерти могла повлиять на состояние органов, особенно у молодых доноров;

не всякое изменение означает упадок: часть перестроек может быть приспособлением к новым условиям или просто нейтральной вариацией;

возрастные группы в работе довольно широкие, поэтому назвать точный год, когда именно ваш кишечник или сосуды перейдут в фазу ускоренного старения, наука пока не может.

Зато один вывод выглядит убедительно: в теле нет одних биологических часов. Их десятки, идут они с разной скоростью, а некоторые ещё и подстраиваются друг под друга. И следующий шаг для науки — понять, можно ли перевести стрелки хотя бы на одних из них, чтобы остальные замедлились вслед.