Диетологи назвали лучшее время для обеда, чтобы не переедать вечером

Мы привыкли тщательно выбирать, что съесть на обед, потому что некоторые продукты вызывают ожирение, провоцируют болезни и ежедневно разрушают наши зубы. А те, кто пытается соблюдать правильное питание, вообще высчитывают белки, жиры и углеводы. Но диетологи говорят, что время приема пищи влияет на обмен веществ и здоровье не меньше, чем состав продуктов. Обед в неправильный час может свести на нет пользу даже идеальной тарелки. Так когда же лучше всего садиться за стол, чтобы сохранить энергию и не переедать вечером?

Связь циркадных ритмов и обмена веществ

Каждая клетка нашего тела живет по внутреннему 24-часовому расписанию, циркадным ритмам, о которых мы ранее подробно рассказывали. Они регулируют циклы сна и бодрствования, а также отвечают за выработку гормонов, отвечающих за чувство голода и переработку питательных веществ. Пищеварительная система физиологически не может работать с одинаковой эффективностью круглые сутки.

Центральные биологические часы находятся в мозге и реагируют на свет, но у пищеварительной системы, печени и поджелудочной железы есть собственные периферические ритмы. Их главный ориентир — это время поступления еды. Утром и в первой половине дня чувствительность клеток к инсулину находится на пике. Это означает, что поступающая из пищи глюкоза быстро транспортируется в ткани и превращается в чистую энергию.

Чем ближе вечер, тем сильнее замедляются обменные процессы: организм готовится к отдыху и становится более склонным запасать нерастраченные калории в виде жировых отложений.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

Лучшее время для обеда

Эксперты сходятся во мнении, что оптимальное время для обеда — это промежуток между 12:00 и 14:00. Это правило отлично работает для большинства людей, живущих в стандартном дневном графике.

Главный принцип здорового обмена веществ заключается в соблюдении интервалов. Идеальный обед должен состояться примерно через 4–5 часов после завтрака. Это не случайная цифра: именно столько времени требуется желудочно-кишечному тракту, чтобы полноценно переварить утреннюю порцию еды и подготовиться к следующей.

Если вы обедаете в этот временной промежуток, вы получаете сразу несколько ощутимых преимуществ:

Энергия поступает ровно тогда, когда она нужна для активной умственной или физической работы;

Пищеварительная система успевает отдохнуть, что предотвращает чувство тяжести и вздутие;

Сахар в крови остается стабильным, без резких падений, которые обычно вызывают острую тягу к сладкому;

Существенно снижается риск бесконтрольного переедания за ужином.

Не согласны с автором? Делитесь мнением в нашем Telegram-чате!

А что, если обедать после 15:00

Многие из-за обилия задач откладывают обед на вторую половину дня. Однако, как отмечает профильное издание Health.com со ссылкой на практикующих диетологов, регулярные обеды после 15:00 снижают эффективность любых усилий по поддержанию здорового веса и хуже сказываются на обмене веществ.

Когда перерыв между завтраком и обедом растягивается на семь и более часов, тело воспринимает это как сигнал голода и стресса. В ответ оно начинает активно вырабатывать соответствующие гормоны и замедлять расход калорий, пытаясь сберечь ресурсы. В итоге, когда вы наконец добираетесь до еды, вы с огромной вероятностью съедите больше нормы и неосознанно отдадите предпочтение быстрым углеводам или жирным блюдам, чтобы быстро восполнить дефицит.

Кроме того, поздний и тяжелый обед неизбежно сдвигает время ужина. Если последняя плотная трапеза происходит за пару часов до сна, организм вместо восстановления начинает тратить ресурсы на пищеварение. Это ухудшает качество ночного отдыха и нарушает естественную выработку гормонов.

Читайте также: Пропуски приема пищи увеличивают риск смерти

Как питаться при нестабильном графике

Далеко не всегда удается бросить все дела и сесть за стол ровно в полдень. Если ваш график непредсказуем или вы работаете посменно, диетологи советуют придерживаться нескольких гибких правил:

Старайтесь обедать каждый день примерно в одни и те же часы. Предсказуемость позволяет организму заранее готовить ферменты для переваривания, что улучшает усвоение пищи; Если ваш обед неизбежно сдвигается на 15:00 или позже, обязательно используйте легкий перекус. Обычное яблоко, горсть орехов или натуральный йогурт помогут дотянуть до полноценного приема пищи без скачков сахара; Ориентируйтесь на момент пробуждения. Если вы встали в шесть утра, обедать нужно раньше, чем тем, кто спит до девяти. Главный ориентир — те самые четыре или пять часов после завтрака.

Чтобы оставаться в курсе свежих научных открытий, подпишитесь на наш канал в MAX. Сделайте это прямо сейчас!

Управление временем обеда — это редкий случай, когда для улучшения работы метаболизма не нужно жестко урезать калории или отказываться от любимых продуктов. Достаточно лишь синхронизировать приемы пищи с собственными биологическими часами, чтобы пищеварительная система работала на вас, а не против вас.