Диетолог назвала 5 перекусов, после которых не хочется есть дальше

Вера Макарова

Перекусы часто винят в лишних килограммах, и во многом справедливо. Но если вы хотите похудеть без жёстких диет, проблема не в самом факте перекуса, а в том, что именно вы кладёте в рот между обедом и ужином.

Хумус с сырыми овощами — один из вариантов перекуса для похудения. Фото.

Хумус с сырыми овощами — один из вариантов перекуса для похудения.

Пять перекусов из списка диетолога

Дипломированный диетолог и медицинский консультант Кезия Джой рекомендует своим клиентам всего пять вариантов перекуса для похудения. Вот они:

  • творог с овощами
  • греческий йогурт со свежими ягодами
  • хумус с сырыми овощами
  • небольшая горсть орехов с кусочком фрукта
  • смузи из цельных продуктов с добавлением белка

Ничего экзотического и дорогого. Всё это легко купить в обычном магазине и приготовить за пару минут. Главное преимущество — простота и разнообразие: когда вариантов несколько, не возникает ощущения, что вы сидите на скучной диете и чего-то себя лишаете.

Творог с овощами — один из лучших вариантов перекуса для снижения веса. Источник изображения: pogovorim.by. Фото.

Творог с овощами — один из лучших вариантов перекуса для снижения веса. Источник изображения: pogovorim.by

Три компонента, которые делают перекус полезным

Все пять закусок построены вокруг одних и тех же компонентов, которые действительно помогают контролировать вес:

  1. белок,
  2. полезные жиры,
  3. клетчатка.

Они встречаются в разных сочетаниях, причём белок диетолог называет основой любого перекуса для похудения.

Смысл прост: такие перекусы быстро готовятся и легко вписываются в обычный день. Вы получаете нужные питательные вещества, но при этом держите калории под контролем. А когда еда одновременно вкусная и полезная, гораздо проще придерживаться правильного питания долго, а не пару недель.

Греческий йогурт с ягодами. Белок, клетчатка и полезные жиры — основа удачного перекуса. Фото.

Греческий йогурт с ягодами. Белок, клетчатка и полезные жиры — основа удачного перекуса

Почему после них не тянет доедать всё подряд

Белок переваривается дольше, чем быстрые углеводы, а клетчатка замедляет пищеварение, поэтому чувство сытости держится заметно дольше. В результате к следующему приёму пищи вы подходите без зверского голода и не наваливаетесь на тарелку.

Есть и второй механизм. Такие перекусы помогают поддерживать более стабильный уровень сахара в крови, а это помогает контролировать аппетит. Чем меньше скачет сахар, тем реже накатывает голод. И если утолить его нормальной едой заранее, рука уже не тянется к печенью и чипсам.

Чем привычные магазинные снеки хуже

Многие привычные перекусы набиты быстрыми углеводами и добавленным сахаром, а питательной ценности в них почти ноль. Они быстро перевариваются и легко усваиваются, но голод почти не притупляют и не снижают желание съесть что-нибудь ещё.

Отсюда и ловушка: такие снеки съедаются пачками, а калорий набегает много. Например, те же чипсы сложно перестать есть и без того. Полезные перекусы работают иначе — в них больше питательных веществ на порцию, поэтому ими проще насытиться и не перебрать калорий.

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Лучшее время для перекуса

Время перекуса тоже имеет значение. Если между приёмами пищи слишком большой промежуток, к моменту еды человек успевает так проголодаться, что съедает лишнее. Перекус вовремя помогает не доводить себя до сильного голода и поддерживать энергию в течение дня.

Вот несколько ориентиров от диетолога:

  • перекус в середине дня помогает избежать упадка сил и тяги к сладкому
  • сбалансированный перекус поддерживает концентрацию и работоспособность
  • вечером ешьте осознанно, а не по привычке — только если тело действительно просит еды

Если вечером всё же хочется есть, диетолог советует выбирать что-то белковое. Но превращать привычку есть перед сном в ежедневный ритуал всё равно не стоит.

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