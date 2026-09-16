Сколько калорий сжигает уборка. И это больше, чем кажется

Вера Макарова

Обычная уборка без генеральных «субботников» сжигает около 2690 ккал в неделю, а за год набегает почти 140 тысяч. Полчаса глажки стоят примерно треть шоколадки, а мытьё пола за то же время — два яйца. Роботы-пылесосы, посудомойки и стиральные машины экономят время, но у этого есть обратная сторона: двигаться мы стали заметно меньше. При сидячей работе и без привычки к спорту домашние дела остаются одним из немногих способов тратить энергию каждый день, причём без абонемента и расписания. Ниже — что именно и сколько сжигает, а заодно несколько приёмов, которые превращают рутину в лёгкую тренировку.

Обычные домашние дела помогают заметно увеличить ежедневный расход энергии

Обычные домашние дела помогают заметно увеличить ежедневный расход энергии

Стирка и глажка расходуют больше энергии, чем пылесос

Интуитивно кажется, что главный «жиросжигатель» в доме — пылесос: с ним приходится обходить все комнаты и таскать его за собой. Но в подсчётах на первом месте оказалась стирка с сушкой: развешивание, снятие и переноска мокрого белья заставляют постоянно наклоняться и тянуться вверх. Глажка на втором месте — полчаса у доски тоже работа, просто мы её не замечаем.

Примерный расход за полчаса выглядит так:

  • стирка и сушка белья — 186 ккал;
  • глажка — 180 ккал;
  • уборка пылесосом — 170 ккал;
  • влажная уборка пола — 164 ккал;
  • загрузка и разгрузка посудомойки — 149 ккал;
  • протирание кухонных поверхностей и складывание чистого белья — по 145 ккал;
  • чистка духовки и заправка постели — по 139 ккал;
  • вытирание пыли — 138 ккал;
  • мытьё окон — 137 ккал;
  • разбор шкафа и комода — 128 ккал, но уже за 25 минут.

Разброс между верхом и низом списка небольшой, около 50 ккал. Поэтому важен не столько выбор дела, сколько время и то, насколько активно вы двигаетесь. Час любой домашней возни отнимает примерно столько же, сколько неспешная прогулка, и это уже неплохой довод не откладывать порядок на выходные.

Полчаса мытья пола равны двум яйцам

Голые цифры мало о чём говорят, пока не переведёшь их в еду. Так вот, половина часа с тряпкой и ведром — это два варёных яйца по 80 ккал каждое. Полчаса глажки закрывают треть шоколадки: в одной плитке около 579 ккал, так что на всю целиком придётся гладить полтора часа.

Для ориентира ещё несколько привычных продуктов:

  • ломтик чёрного хлеба — 44 ккал;
  • яблоко — 50 ккал;
  • порция борща — около 80 ккал;
  • 100 г йогурта — 100 ккал;
  • банан — 115 ккал;
  • 100 г куриной грудки — 172 ккал;
  • 100 г сыра — примерно 350 ккал.

Получается, вытереть пыль во всей квартире — это примерно банан с небольшим хвостиком, а полчаса у духовки не покрывают и половины куска сыра. Про шоколад, кстати, мы уже писали отдельно и выясняли, сколько его нужно съесть, чтобы он стал по-настоящему опасен. Спойлер: гладить столько белья точно не придётся.

Выпады со шваброй превращают уборку в тренировку

К уборке можно подойти по-спортивному: те же движения, но с чуть большей амплитудой. Тело подключает больше мышц, расход энергии растёт, а порядок в доме появляется в любом случае. Главное — не превращать это в пытку и делать ровно столько, сколько приятно.

Если увеличить амплитуду движений, уборка начинает работать почти как лёгкая тренировка

Если увеличить амплитуду движений, уборка начинает работать почти как лёгкая тренировка

Что можно попробовать уже сегодня:

  • Выпад вперёд с каждым движением швабры или пылесоса. Так работают ноги и живот, а не только руки. Когда тянете инструмент назад, ставьте ноги вместе.
  • Подъём на носочки у плиты или раковины. Икры устали — постойте на одной ноге: подключатся ещё и ягодицы.
  • Не садитесь на пол, если моете его тряпкой. Оставайтесь на корточках или на четвереньках, а лучше делайте наклоны.
  • Широкие шаги вперёд и в сторону, когда заправляете кровать. Боковые выпады нагружают ноги, спину и пресс.

Если добавить к обычным делам такие «подходы» и повторять их, недельный расход, по оценкам, может дорасти до 9 тысяч ккал. Это верхняя планка, а не то, что получится у каждого само собой, но направление понятно: чем больше движения в привычных действиях, тем ближе уборка к полноценной зарядке.

Сад и огород работают не хуже комнат

Работа на воздухе — прополка, посадки, стрижка газона — за полчаса отнимает до 142 ккал, то есть примерно столько же, сколько мытьё окон или чистка духовки. При этом наклоны, переноска леек и работа с газонокосилкой задействуют почти всё тело, а не только руки.

Есть у грядок и комнат ещё один общий бонус: наведение порядка, хоть в доме, хоть на участке, хорошо сказывается на настроении. Видимый результат, понятная задача и полчаса без телефона — сочетание, которое редко получается устроить специально, а тут оно выходит само.

Прогулка с переменным темпом добавляет до 20% расхода

Если уборка закончилась, а желание двигаться нет, тот же принцип работает и на улице. Ходьба, при которой вы постоянно меняете скорость, а вместе с ней и пульс, по оценкам, разгоняет обмен веществ примерно на 20% сильнее, чем ровный шаг. Организму приходится каждый раз подстраиваться под новый ритм, и на это уходит дополнительная энергия.

Чередование быстрого и спокойного шага помогает тратить больше энергии, чем ходьба в одном темпе

Чередование быстрого и спокойного шага помогает тратить больше энергии, чем ходьба в одном темпе

Чтобы найти свой рабочий темп, нужен ориентир по пульсу. Вычтите возраст из 220: для 48 лет максимум — 172 удара в минуту. Комфортная зона для прогулки — около 70% от этого числа, то есть примерно 110–130 ударов. Проверить себя можно без гаджетов: дыхание учащается, но разговаривать на ходу всё ещё получается.

Дальше всё просто: несколько минут идёте быстрее, потом сбавляете, и так по кругу до конца прогулки. Строгих интервалов нет, главное — чтобы темп действительно менялся, а не оставался «средним» всё время.

Все цифры выше — усреднённые: реальный расход зависит от веса, роста, темпа и того, насколько вы вкладываетесь в движение. Но общая логика от этого не меняется. Час активной уборки в день — это несколько сотен килокалорий, которые иначе остались бы при вас, и чистая квартира в качестве бонуса, которого спортзал не даёт.

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