Почему почти все футболисты на ЧМ-2026 играют в розовых бутсах

Если вы включали хотя бы один матч чемпионата мира по футболу 2026 года, то наверняка заметили, что футболисты бегают в розовых бутсах. На зеленом газоне они бросаются в глаза так сильно, что их невозможно не заметить. И это не случайное совпадение вкусов игроков, а вполне конкретное решение, за которым стоят правила FIFA и большие деньги спортивных брендов.

Требования ФИФА к форме футболистов

У FIFA есть целый свод требований к экипировке команд. Цвета формы футбольных команд обязательно должны различаться, чтобы игроков было легко отличить друг от друга на поле и на экране.

При этом все футболисты одной команды должны быть одеты одинаково, а вот вратарю положено выделяться. Вратарь обязан носить цвета, отличающие его и от обеих команд, и от судей. Носки, шорты и футболки игроков должны совпадать по цвету и дизайну, здесь правила прописаны очень чётко. Об этом рассказали авторы сайта Mental Floss.

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Почему цвет бутс футболисты выбирают сами

А вот с обувью история совсем другая. Как ни странно, строгих ограничений по цвету бутс попросту нет. Цвет каждый игрок выбирает на свое усмотрение.

Обычно футболистов спонсируют бренды, которые делают бутсы под индивидуальный заказ, под предпочтения конкретного спортсмена. Иногда игроки одной команды носят обувь одного и того же бренда, и тогда цвета у них совпадают. Именно это и происходит у нескольких сборных в 2026 году: обувь часто поставляет тот же бренд, что шьет и форму.

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Как розовый цвет бутс стал маркетинговым ходом брендов

Причина появления розовых бутс на ЧМ-2026 проста. Крупные бренды вроде Nike, Puma и Adidas взялись за создание бутс к турниру, и все они в этом году сделали ставку на розовый. Не кричащий неон, а сочетание розового с белым, которое зритель замечает мгновенно.

Логика тут двойная. Розовый сейчас в тренде и при этом отлично выделяется на зеленом фоне поля. Яркая, заметная обувь привлекает гораздо больше внимания, чем когда-то привычные полностью черные бутсы. По сути, цвет работает как бесплатная реклама: чем заметнее обувь на экране, тем чаще зритель обращает внимание на бренд. Тот факт, что вы вообще задумались об этих бутсах, и есть результат удачного маркетинга.

Минус розовых бутс на Чемпионате 2026 года

У красивого хода есть и забавный побочный эффект. Раз розовый теперь носят почти все, отличить один бренд от другого на поле стало по-настоящему сложно. Когда у Nike, Puma и Adidas обувь примерно одного цвета, идея выделиться отчасти теряет смысл, выделяется не конкретная марка, а сам тренд.

То есть стратегия сработала на привлечение общего внимания к ярким бутсам, но размыла различия между производителями. Получился любопытный парадокс, при котором каждый бренд хотел выделиться, а в итоге все слились в одно розовое пятно.

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Что означает тренд на розовые бутсы

Мода на розовую обувь это наглядный пример того, как мелкая деталь экипировки превращается в рекламу. Там, где правила оставляют свободу, а с цветом обуви это именно так, бренды моментально находят способ заявить о себе.

Кто бы ни забил решающий гол на этом чемпионате, можно почти не сомневаться: сделает он это в розовых бутсах. И вот интересно, удержится ли тренд после турнира или розовый так же быстро уступит место следующему цвету, на который сделают ставку производители.