5 смартфонов POCO и Redmi, которые стоит взять на распродаже прямо сейчас

Xiaomi запустила распродажу своих смартфонов, и это как раз тот момент, когда до 26 августа можно урвать реально хорошее устройство по вменяемой цене. Ситуация простая: память дорожает, курс доллара живет своей жизнью, и что будет с ценниками через месяц-другой — никто не скажет. Поэтому если давно присматривались к новому телефону, тянуть не стоит. AliExpress вообще умеет удивлять не только смартфонами — там регулярно попадаются вещи из прошлого с современной начинкой, но сегодня разговор про свежие POCO и Redmi, которые сейчас идут с ощутимой скидкой.
POCO, который берет балансом, а не ценником
POCO X8 Pro — это тот самый вариант, когда не хочется отдавать за телефон половину зарплаты, но и мириться с тормозами тоже неохота. Внутри стоит Dimensity 8500 Ultra, а это уже не бюджетный чип, а нормальный середняк с запасом на пару лет вперед. Экран 6,59 дюйма с разрешением 1.5K и частотой 120 Гц — картинка плавная, на солнце читается без проблем благодаря пиковой яркости до 3500 нит.
Батарея на 6500 мАч спокойно тянет полный день активного использования, а заряжается аппарат на 100 Вт: за обеденный перерыв поднимете его почти с нуля. Камеру сюда поставили на 50 Мп, для повседневных снимков и соцсетей более чем достаточно.
|Характеристика
|Значение
|Экран
|6,59″, AMOLED, 1.5K, 120 Гц, до 3500 нит
|Процессор
|MediaTek Dimensity 8500 Ultra
|Батарея
|6500 мА·ч, зарядка 100 Вт
|Камера
|50 Мп основная + 8 Мп, фронт 20 Мп
|Память и защита
|до 12/512 ГБ, UFS 4.1, IP68/IP69K
Берут его обычно те, кому нужен шустрый телефон на каждый день без переплаты за бренд: игры средней тяжести, куча вкладок и видео он переваривает не напрягаясь. На AliExpress его сейчас отдают за 25 100 ₽, и за эти деньги придраться особо не к чему.
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Версия Max для тех, кому всего нужно побольше
Если базовой версии мало и хочется взять с запасом, есть Max. Отличий от обычного X8 Pro хватает, и они не косметические. Экран здесь крупнее — 6,83 дюйма, процессор мощнее (Dimensity 9500s), а главное — батарея выросла до внушительных 8500 мАч. Это тот случай, когда телефон реально живет два дня, если не сидеть в играх сутками.
Заряжается Max так же быстро, на 100 Вт, есть защита от воды и пыли по стандарту IP69K — можно не паниковать, если попали под дождь или уронили аппарат в раковину. Камера тоже подросла: основной сенсор Light Fusion 600 снимает заметно увереннее, особенно вечером.
|Характеристика
|Значение
|Экран
|6,83″, AMOLED, 1.5K, 120 Гц
|Процессор
|MediaTek Dimensity 9500s
|Батарея
|8500 мА·ч, зарядка 100 Вт
|Камера
|50 Мп Light Fusion 600 + 8 Мп, фронт 20 Мп
|Связь и защита
|Wi-Fi 7, LPDDR5X + UFS 4.1, IP69K
Заходит он в первую очередь любителям большого экрана и тем, для кого автономность важнее всего. Если часто бываете на даче, где с электричеством случаются перебои, такой аккумулятор станет настоящим спасением. Цена на AliExpress — 34 050 ₽.
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Самый доступный вход в свежую линейку
POCO M8 — самый доступный способ зайти в новую линейку и при этом не получить в руки унылую бюджетку. Тут стоит красивый изогнутый AMOLED-экран на 6,77 дюйма с яркостью до 3200 нит, чего в этом ценовом сегменте обычно не встретишь. Корпус тонкий, в руке лежит приятно, есть защита IP66 от пыли и брызг.
Процессор Snapdragon 6 Gen 3 — не про рекорды в играх, а про стабильную работу: звонки, мессенджеры, YouTube, навигация. Батарея на 5520 мА·ч и зарядка на 45 Вт закрывают вопрос автономности на весь день. Основная камера 50 Мп, для семейных фото и сторис ровно то, что нужно.
|Характеристика
|Значение
|Экран
|6,77″, AMOLED, FHD+, 120 Гц, до 3200 нит
|Процессор
|Snapdragon 6 Gen 3
|Батарея
|5520 мА·ч, зарядка 45 Вт
|Камера
|50 Мп + доп. модуль, фронт 20 Мп
|Память и защита
|до 8/512 ГБ, microSD, IP66
Хороший выбор, когда нужен недорогой, но симпатичный телефон — родителям, ребенку или как второй аппарат. За 18 830 ₽ на AliExpress это одно из самых разумных предложений в подборке. Кстати, еще больше таких находок и свежих скидок можно ловить в канале Сундук Али-Бабы в МАКС.
Настоящий флагман за адекватные деньги
А вот POCO F8 Ultra — это уже без скидок и оговорок настоящий флагман. Сердце устройства — Snapdragon 8 Elite Gen 5, топовый чип, который тянет любые игры на максималках и не захлебывается. Экран 6,9 дюйма, AMOLED, 1.5K, с поддержкой Dolby Vision и яркостью до 3500 нит — смотреть фильмы и играть на нем одно удовольствие.
Отдельная гордость — камеры. Три модуля по 50 Мп, включая перископ с пятикратным оптическим зумом, плюс звук настроен вместе с Bose. Батарея 6500 мАч, зарядка 100 Вт по проводу и еще 50 Вт по воздуху, защита IP68.
|Характеристика
|Значение
|Экран
|6,9″, AMOLED, 1.5K, 120 Гц, Dolby Vision, до 3500 нит
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Батарея
|6500 мА·ч, 100 Вт провод + 50 Вт беспроводная
|Камера
|50 + 50 + 50 Мп (перископ 5x), фронт 32 Мп, звук Bose
|Память и защита
|12/256 или 16/512 ГБ, IP68
Тянется к нему тот, кто хочет флагманский уровень, но не готов переплачивать за яблочный логотип или Samsung. Мобильный фотограф, геймер, человек, который меняет телефон раз в три-четыре года и берет с запасом — это все про F8 Ultra. На AliExpress он стоит 48 020 ₽, и по совокупности характеристик это честная цена за такое железо.
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Двести мегапикселей за смешные деньги у Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15 Pro цепляет в первую очередь камерой на 200 Мп — тем самым сенсором с оптической стабилизацией, который вытаскивает детали даже при неидеальном свете. Для съемки на каждый день это заметный плюс, особенно если любите кропать и приближать кадры.
Экран здесь тоже хорош: 6,77 дюйма, AMOLED, 120 Гц, а корпус защищен по стандарту IP65 — редкость для этого ценника. Внутри Helio G200-Ultra: не гоночный болид, но для соцсетей, видео и нетяжелых игр его хватает с запасом. Батарея 6580 мА·ч уверенно держит день с хвостиком.
|Характеристика
|Значение
|Экран
|6,77″, AMOLED, FHD+, 120 Гц
|Процессор
|MediaTek Dimensity 7400 Ultra
|Батарея
|6500 мАч, зарядка 45 Вт
|Камера
|200 Мп с OIS + 8 Мп, фронт 32 Мп
|Память и защита
|до 12/512 ГБ, IP65
Смотреть на него стоит тем, кто много снимает, но не хочет уходить в флагманский ценник. Это самый доступный телефон в подборке — на AliExpress его отдают всего за 17 910 ₽. Если основной сценарий это фото и просмотр контента, лучше по деньгам сейчас найти сложно.
Купить Redmi Note 15 Pro на AliExpress
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Итог короткий: распродажа не вечная, а цены на электронику в последнее время ведут себя непредсказуемо. Если присмотрели что-то из списка — брать имеет смысл сейчас, пока ценники не переписали.
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