5 смартфонов POCO и Redmi, которые стоит взять на распродаже прямо сейчас

Xiaomi запустила распродажу своих смартфонов, и это как раз тот момент, когда до 26 августа можно урвать реально хорошее устройство по вменяемой цене. Ситуация простая: память дорожает, курс доллара живет своей жизнью, и что будет с ценниками через месяц-другой — никто не скажет. Поэтому если давно присматривались к новому телефону, тянуть не стоит. AliExpress вообще умеет удивлять не только смартфонами — там регулярно попадаются вещи из прошлого с современной начинкой, но сегодня разговор про свежие POCO и Redmi, которые сейчас идут с ощутимой скидкой.

POCO, который берет балансом, а не ценником

POCO X8 Pro — это тот самый вариант, когда не хочется отдавать за телефон половину зарплаты, но и мириться с тормозами тоже неохота. Внутри стоит Dimensity 8500 Ultra, а это уже не бюджетный чип, а нормальный середняк с запасом на пару лет вперед. Экран 6,59 дюйма с разрешением 1.5K и частотой 120 Гц — картинка плавная, на солнце читается без проблем благодаря пиковой яркости до 3500 нит.

Батарея на 6500 мАч спокойно тянет полный день активного использования, а заряжается аппарат на 100 Вт: за обеденный перерыв поднимете его почти с нуля. Камеру сюда поставили на 50 Мп, для повседневных снимков и соцсетей более чем достаточно.

Характеристика Значение Экран 6,59″, AMOLED, 1.5K, 120 Гц, до 3500 нит Процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra Батарея 6500 мА·ч, зарядка 100 Вт Камера 50 Мп основная + 8 Мп, фронт 20 Мп Память и защита до 12/512 ГБ, UFS 4.1, IP68/IP69K

Берут его обычно те, кому нужен шустрый телефон на каждый день без переплаты за бренд: игры средней тяжести, куча вкладок и видео он переваривает не напрягаясь. На AliExpress его сейчас отдают за 25 100 ₽, и за эти деньги придраться особо не к чему.

Купить POCO X8 Pro на AliExpress

Купить POCO X8 Pro на Ozon

Версия Max для тех, кому всего нужно побольше

Если базовой версии мало и хочется взять с запасом, есть Max. Отличий от обычного X8 Pro хватает, и они не косметические. Экран здесь крупнее — 6,83 дюйма, процессор мощнее (Dimensity 9500s), а главное — батарея выросла до внушительных 8500 мАч. Это тот случай, когда телефон реально живет два дня, если не сидеть в играх сутками.

Заряжается Max так же быстро, на 100 Вт, есть защита от воды и пыли по стандарту IP69K — можно не паниковать, если попали под дождь или уронили аппарат в раковину. Камера тоже подросла: основной сенсор Light Fusion 600 снимает заметно увереннее, особенно вечером.

Характеристика Значение Экран 6,83″, AMOLED, 1.5K, 120 Гц Процессор MediaTek Dimensity 9500s Батарея 8500 мА·ч, зарядка 100 Вт Камера 50 Мп Light Fusion 600 + 8 Мп, фронт 20 Мп Связь и защита Wi-Fi 7, LPDDR5X + UFS 4.1, IP69K

Заходит он в первую очередь любителям большого экрана и тем, для кого автономность важнее всего. Если часто бываете на даче, где с электричеством случаются перебои, такой аккумулятор станет настоящим спасением. Цена на AliExpress — 34 050 ₽.

Купить POCO X8 Pro Max на AliExpress

Купить POCO X8 Pro Max на Ozon

Самый доступный вход в свежую линейку

POCO M8 — самый доступный способ зайти в новую линейку и при этом не получить в руки унылую бюджетку. Тут стоит красивый изогнутый AMOLED-экран на 6,77 дюйма с яркостью до 3200 нит, чего в этом ценовом сегменте обычно не встретишь. Корпус тонкий, в руке лежит приятно, есть защита IP66 от пыли и брызг.

Процессор Snapdragon 6 Gen 3 — не про рекорды в играх, а про стабильную работу: звонки, мессенджеры, YouTube, навигация. Батарея на 5520 мА·ч и зарядка на 45 Вт закрывают вопрос автономности на весь день. Основная камера 50 Мп, для семейных фото и сторис ровно то, что нужно.

Характеристика Значение Экран 6,77″, AMOLED, FHD+, 120 Гц, до 3200 нит Процессор Snapdragon 6 Gen 3 Батарея 5520 мА·ч, зарядка 45 Вт Камера 50 Мп + доп. модуль, фронт 20 Мп Память и защита до 8/512 ГБ, microSD, IP66

Хороший выбор, когда нужен недорогой, но симпатичный телефон — родителям, ребенку или как второй аппарат. За 18 830 ₽ на AliExpress это одно из самых разумных предложений в подборке. Кстати, еще больше таких находок и свежих скидок можно ловить в канале Сундук Али-Бабы в МАКС.

Купить POCO M8 на AliExpress

Купить POCO M8 на Ozon

Настоящий флагман за адекватные деньги

А вот POCO F8 Ultra — это уже без скидок и оговорок настоящий флагман. Сердце устройства — Snapdragon 8 Elite Gen 5, топовый чип, который тянет любые игры на максималках и не захлебывается. Экран 6,9 дюйма, AMOLED, 1.5K, с поддержкой Dolby Vision и яркостью до 3500 нит — смотреть фильмы и играть на нем одно удовольствие.

Отдельная гордость — камеры. Три модуля по 50 Мп, включая перископ с пятикратным оптическим зумом, плюс звук настроен вместе с Bose. Батарея 6500 мАч, зарядка 100 Вт по проводу и еще 50 Вт по воздуху, защита IP68.

Характеристика Значение Экран 6,9″, AMOLED, 1.5K, 120 Гц, Dolby Vision, до 3500 нит Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Батарея 6500 мА·ч, 100 Вт провод + 50 Вт беспроводная Камера 50 + 50 + 50 Мп (перископ 5x), фронт 32 Мп, звук Bose Память и защита 12/256 или 16/512 ГБ, IP68

Тянется к нему тот, кто хочет флагманский уровень, но не готов переплачивать за яблочный логотип или Samsung. Мобильный фотограф, геймер, человек, который меняет телефон раз в три-четыре года и берет с запасом — это все про F8 Ultra. На AliExpress он стоит 48 020 ₽, и по совокупности характеристик это честная цена за такое железо.

Купить POCO F8 Ultra на AliExpress

Купить POCO F8 Ultra на Ozon

Двести мегапикселей за смешные деньги у Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro цепляет в первую очередь камерой на 200 Мп — тем самым сенсором с оптической стабилизацией, который вытаскивает детали даже при неидеальном свете. Для съемки на каждый день это заметный плюс, особенно если любите кропать и приближать кадры.

Экран здесь тоже хорош: 6,77 дюйма, AMOLED, 120 Гц, а корпус защищен по стандарту IP65 — редкость для этого ценника. Внутри Helio G200-Ultra: не гоночный болид, но для соцсетей, видео и нетяжелых игр его хватает с запасом. Батарея 6580 мА·ч уверенно держит день с хвостиком.

Характеристика Значение Экран 6,77″, AMOLED, FHD+, 120 Гц Процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra Батарея 6500 мАч, зарядка 45 Вт Камера 200 Мп с OIS + 8 Мп, фронт 32 Мп Память и защита до 12/512 ГБ, IP65

Смотреть на него стоит тем, кто много снимает, но не хочет уходить в флагманский ценник. Это самый доступный телефон в подборке — на AliExpress его отдают всего за 17 910 ₽. Если основной сценарий это фото и просмотр контента, лучше по деньгам сейчас найти сложно.

Купить Redmi Note 15 Pro на AliExpress

Купить Redmi Note 15 Pro на Ozon

Итог короткий: распродажа не вечная, а цены на электронику в последнее время ведут себя непредсказуемо. Если присмотрели что-то из списка — брать имеет смысл сейчас, пока ценники не переписали.