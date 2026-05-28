Ходьба помогает худеть — но большинство делает это неправильно

На первый взгляд ходьба кажется чем-то слишком простым: просто идёшь по улице, и всё. Но на самом деле обычная прогулка в бодром темпе сжигает до 370 калорий в час — это больше, чем за два с половиной часа сидения за компьютером (да, когда мы сидим, калории тоже сжигаются). А если добавить пару простых приёмов, ходьба превращается в полноценный инструмент для похудения, который не требует ни абонемента в зал, ни специальной подготовки.

Сколько калорий сжигает ходьба пешком

Давайте сразу к цифрам. Человек весом около 77 кг при обычной умеренной ходьбе тратит примерно 324 калории в час. Если ускориться до бодрого темпа — уже около 371 калории. Для сравнения: за тот же час сидения на стуле уходит всего 139 калорий, а стоя — 186. Правда, это без учёта съеденного в это же время…

Разница кажется небольшой, но она накапливается. Полчаса быстрой ходьбы каждый день — и за неделю набегает ощутимый дефицит калорий. А именно дефицит, когда тратишь больше, чем потребляешь, запускает процесс снижения веса. И тут интересно, что жир не просто «сгорает», а частично выходит с дыханием.

Правда, важно понимать: формула «калории на входе минус калории на выходе» — это лишь часть картины. На вес влияют гормоны, метаболизм, качество сна, стресс. Поэтому результаты ходьбы могут стать заметны не сразу — иногда нужно несколько недель, чтобы весы сдвинулись.

Почему ходьба помогает худеть даже без тренировок

Но дело не только в сожжённых калориях. Регулярная ходьба постепенно меняет работу организма сразу в нескольких направлениях:

Уменьшается объём талии, снижается процент жира и индекс массы тела.

Укрепляются мышцы ног, а чем больше мышц — тем активнее обмен веществ даже в покое.

Улучшается работа сердца и сосудов.

Формируется привычка заниматься спортом и поддерживать физическую форму.

И ещё один неочевидный бонус: ходьба помогает справляться со стрессом, улучшает сон и настроение. А ведь стресс и недосып — одни из самых частых причин переедания. Получается, прогулка работает сразу на нескольких фронтах.

Как правильно ходить, чтобы худеть

Просто выйти на улицу — уже хорошо. Но если цель — снижение веса, стоит подходить к прогулкам чуть серьёзнее. Вот план, который реально работает:

Начинайте постепенно. Если раньше вы почти не ходили пешком, хватит и 10–15 минут пару раз в неделю. Дайте телу привыкнуть.

Если раньше вы почти не ходили пешком, хватит и 10–15 минут пару раз в неделю. Дайте телу привыкнуть. Наращивайте до 30 минут в день, пять раз в неделю. Это те самые 150 минут умеренной активности, которые рекомендуют кардиологи для здоровья сердца.

пять раз в неделю. Это те самые 150 минут умеренной активности, которые рекомендуют кардиологи для здоровья сердца. Следите за темпом. Идеальная скорость — от 4 км/ч и выше. Простой ориентир: вы дышите глубже обычного, но ещё можете спокойно разговаривать.

Идеальная скорость — от 4 км/ч и выше. Простой ориентир: вы дышите глубже обычного, но ещё можете спокойно разговаривать. Добавляйте сложности. Холмы, лестницы, короткие ускорения — всё это увеличивает расход калорий. Можно даже надеть утяжелённый рюкзак или жилет, но только если нет проблем со спиной или шеей.

Кстати, даже 7000-8000 шагов уже приносят пользу. Так что не нужно гнаться за идеалом — любая регулярная ходьба лучше, чем её отсутствие.

Что делать, чтобы ходьба сжигала больше калорий: 7 хитростей

Одно дело — знать, что ходить полезно. Другое — не бросить через неделю. Вот что поможет:

Запишите прогулку в расписание. Поставьте напоминание на телефон — точно так же, как ставите будильник на работу. Пока ходьба не станет привычкой, её легко отодвинуть «на потом». Следите за аппетитом. Регулярная активность может усилить чувство голода. Это нормально. Главное — не компенсировать прогулку булочкой, а выбирать овощи, крупы, белковые продукты и пить достаточно воды. Подберите удобную обувь. Лёгкие кроссовки с поддержкой стопы — минимум, который нужен. Одежда из влагоотводящих тканей тоже пригодится, особенно летом. Найдите компанию. Гулять с другом или присоединиться к группе любителей ходьбы — отличный способ не забросить. Когда кто-то ждёт вас на прогулку, отменить сложнее. Считайте шаги. Смартфон или фитнес-браслет — подойдёт что угодно. Паркуйтесь подальше от входа, поднимайтесь по лестнице вместо лифта, устраивайте пятиминутные прогулки в течение рабочего дня. Меняйте маршруты. Одна и та же дорога быстро надоедает. Попробуйте парки, набережные, лесные тропинки. Некоторые даже планируют отпуск вокруг пеших маршрутов — и это прекрасная идея. Не забывайте про базовую безопасность: солнцезащитный крем, светоотражающие элементы в тёмное время суток, умеренная громкость в наушниках, чтобы слышать, что происходит вокруг, и двигайтесь навстречу движению, если нет тротуара.

Сколько нужно ходить в день, чтобы похудеть: планы для разного уровня подготовки

Не все стартуют с одной точки, и это нормально. Вот три варианта, от простого к сложному.

Для новичков: начните с 10–15 минут в спокойном темпе по ровной поверхности. Постепенно увеличивайте время и скорость. Цель — дойти до 150 минут бодрой ходьбы в неделю. Не торопитесь: пусть на это уйдёт несколько недель.

Для тех, кто уже втянулся: увеличивайте продолжительность и темп. Добавляйте холмы или включайте наклон на беговой дорожке. Если есть пульсометр — ориентируйтесь на 50–75% от максимального пульса (максимальный пульс считается просто: 220 минус ваш возраст).

Для продвинутых: пробуйте чередовать ходьбу с короткими пробежками, ходите по пересечённой местности или поднимайтесь по лестницам. Утяжелённый рюкзак или жилет — ещё один способ поднять нагрузку и дополнительно укрепить кости. Но тут лучше сначала посоветоваться с врачом.

Что будет с телом, если ходить каждый день

Даже если весы пока молчат, ходьба уже работает. Регулярные прогулки укрепляют кости и суставы, улучшают координацию, помогают лучше спать и справляться с тревожностью. А ещё ходьба снижает риск диабета второго типа, гипертонии, повышенного холестерина и даже некоторых видов рака.

По сути, ходьба как самое доступное лекарство, не требующее ни рецепта, ни денег. Вы не сожжёте 800 калорий за полчаса, как при интенсивном беге. Зато вы можете ходить каждый день, годами, без травм и выгорания. И именно эта стабильность в итоге даёт результат — и на весах, и в самочувствии.