Сидячая работа убивает здоровье: вот простой способ защиты

Большинство из нас проводят сидя гораздо больше времени, чем думают — возможно, до 10 часов в день. Учёные, изучающие связь поведения с хроническими заболеваниями, давно предупреждают про вред сидячего образа жизни и в очередной раз (но уже с новыми данными) объясняют, почему это опасно и что с этим делать. Хорошая новость: решение оказалось довольно простым.

Сколько времени люди проводят сидя каждый день

По данным опросов, взрослые люди проводят сидя в среднем шесть часов в день. Но когда исследователи начали измерять активность напрямую — с помощью акселерометров, — выяснилось, что реальная цифра ближе к десяти часам. Разница огромная: люди просто не замечают, сколько времени проводят без движения.

Всемирная организация здравоохранения называет малоподвижный образ жизни четвёртым по значимости модифицируемым фактором риска смерти в мире (это факторы, связанные с привычками, которые можно изменить). По разным оценкам, если бы уровень активности населения вырос хотя бы на 10%, можно было бы предотвратить около 500 миллионов преждевременных смертей.

При этом рекомендации ВОЗ для взрослых — минимум 150 минут умеренной нагрузки (быстрая ходьба, лёгкая езда на велосипеде) или 75 минут интенсивной (бег, теннис) в неделю, плюс два силовых занятия. Только 73% взрослых в мире выполняют эти нормы.

Что происходит с организмом при долгом сидении

С точки зрения биологии, сидение — это не просто «отсутствие активности». Когда вы сидите, в организме запускаются свои физиологические процессы. Метаболизм замедляется — это логично, ведь телу нужно меньше энергии. Примерно как двигатель автомобиля, переходящий в режим холостого хода на светофоре.

Но последствия идут дальше простой экономии энергии. При длительном сидении в крови начинают накапливаться жиры — триглицериды. Дело в том, что организм снижает выработку фермента липопротеинлипазы (LPL), который расщепляет жиры в крови, чтобы мышцы и органы могли использовать их как топливо. В экспериментах на грызунах уровень LPL значительно падал при неактивности животных.

Если такой режим продолжается месяцами и годами, избыток жиров может нарушить метаболизм инсулина и глюкозы, повышая риск диабета второго типа. Кроме того, длительное сидение ослабляет мышцы — без нагрузки они буквально уменьшаются и теряют силу. А у тех, кто много работает за экраном, неправильная поза быстро закрепляется и портит осанку.

Есть и сосудистые последствия. Постоянный застой крови в ногах при сидении повышает риск варикозного расширения вен и тромбоза глубоких вен. А в долгосрочной перспективе (годы малоподвижного образа жизни) растёт вероятность деменции, онкологических заболеваний, болезней сердца и преждевременной смерти.

Помогает ли спорт компенсировать вред сидения

Это один из ключевых вопросов: если я занимаюсь спортом по вечерам, могу ли не переживать за восемь часов в офисном кресле? Ответ — и да, и нет.

В крупном исследовании, опубликованном в журнале JAMA Cardiology и охватившем более 105 тысяч человек из 21 страны, профессор Скотт Лир и его коллеги выяснили, что долгое сидение связано с повышенным риском преждевременной смерти вне зависимости от уровня физической активности. Но риск значительно выше у тех, кто двигается мало.

Интересная деталь: у людей, выполняющих рекомендации ВОЗ по физической активности, сидение более шести часов в день давало примерно такой же риск, как у тех, кто сидел меньше шести часов, но нормы активности не выполнял. То есть регулярные тренировки помогают, но не обнуляют вред от сидения полностью.

Почему стоячий стол не решает проблему сидячего образа жизни

Многие считают, что стоячий стол решает проблему. Индустрия таких столов действительно выросла в последние годы. Но исследования показывают неожиданное: длительное стояние влияет на метаболизм примерно так же, как сидение. Тело по-прежнему почти не двигается, и метаболические процессы остаются заторможенными.

Более того, долгое стояние на одном месте создаёт собственные проблемы: мышечную усталость, варикоз и даже потенциальное повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Просто заменить стул на работу стоя — это не выход.

Настоящее решение — заменить сидение (или стояние) движением. По данным того же исследования из JAMA Cardiology, замена всего 30 минут сидения на движение снижала риск преждевременной смерти на 2% у людей, проводящих в сидячем положении более четырёх часов в день. Два процента — это может звучать скромно, но на уровне населения это сотни тысяч спасённых жизней.

Правило 2 минут: как снизить вред сидячей работы

Понятно, что встать и двигаться полчаса посреди рабочего дня не всегда реально. Поэтому профессор Скотт Лир предлагает более практичную стратегию: разбивать непрерывное сидение каждые 20–30 минут и двигаться хотя бы две минуты.

Этого достаточно, чтобы «перезапустить» метаболизм и поддержать нормальный уровень инсулина и глюкозы в крови. Что именно делать — не так важно. Подойдёт любая активность:

Лёгкая прогулка по офису или квартире

Приседания

Прыжки на месте

Подъём по лестнице

Любое другое движение, которое вам удобно

Самый простой способ не забывать — поставить таймер на телефоне на каждые 20–30 минут. Звонок — встал — подвигался — сел обратно. Два дополнительных приёма: принимать телефонные звонки стоя или прогуливаясь и проводить рабочие встречи на ходу.

Конкретного «безопасного предела» сидения пока не установлено — учёные рекомендуют просто сокращать общее время без движения настолько, насколько возможно.

Главный вывод из данных, которые приводит профессор Лир, — не в том, что нужно бросить всё и записаться в спортзал. Скорее в том, что даже минимальное движение в течение дня влияет на здоровье довольно значимо. Две минуты активности каждые полчаса — это не фитнес и не спорт. Это базовая гигиена для тела, которое не рассчитано на десять часов неподвижности, и хороший старт для тех, кто хочет перестать вести сидячий образ жизни без радикальных перемен.