Чем кормить синиц зимой: сало, хлеб и пшено — что можно, а что нельзя?

Синицы остаются зимовать рядом с нами, хотя морозы для таких крошек — серьёзное испытание. И главная проблема не столько холод, сколько нехватка еды. Кстати, мы уже рассказывали, какие птицы улетают на юг, а какие остаются. Зимой синицам приходится менять привычный рацион, а короткий световой день оставляет совсем мало времени на поиски пищи. Поэтому кормушка может здорово выручить. Главное — не превратить помощь в медвежью услугу.

Семечки подсолнечника — лучший вариант для синиц

Если не знаете, что положить в кормушку, берите обычные семечки подсолнечника. В них много жиров, которые обеспечивают птиц энергией. А зимой она нужна постоянно: маленькое тело быстро теряет тепло.

Подходят только сырые, несолёные семечки — как очищенные, так и в шелухе. Особенно удобны мелкие чёрные семечки: их тонкую оболочку птицам проще расклевать, чем толстую полосатую. Это подтверждает Британский орнитологический фонд BTO.

Для разнообразия можно добавить очищенные тыквенные семечки, измельчённые грецкие орехи или несолёный арахис. Последний лучше предлагать в специальной металлической кормушке для орехов. Подойдут и сушёные мучные черви — синицы ведь питаются не только растительной пищей.

Сало действительно помогает пережить морозы

Да, синицы едят сало. Более того, это одно из самых калорийных зимних угощений. Животный жир помогает восполнять энергию, которую птицы расходуют на обогрев тела. А о том, как птицы не мёрзнут зимой, у нас есть отдельная статья.

Но есть важное условие: сало должно быть свежим, сырым и совершенно несолёным. Никакого копчения, перца, чеснока и других приправ. Обычный солёный шпик из холодильника не годится: избыток соли нарушает водно-солевой баланс птиц и может вызвать обезвоживание.

Небольшой кусочек несолёного сала можно закрепить в металлическом держателе. Синицы будут отщипывать от него понемногу. Особенно кстати такое угощение в сильные морозы.

А вот жировые шарики в пластиковых сеточках лучше не использовать: птицы могут запутаться в них лапками.

Хлеб утоляет голод, но плохо подходит для подкормки

С хлебом история другая. Птицы могут его клевать, но это ещё не значит, что он им полезен. В хлебе слишком мало необходимых синицам питательных веществ и жиров, поэтому полноценную зимнюю подкормку он не заменит.

Особенно нежелательны свежий белый хлеб, сдоба и ржаной хлеб. Размокшие крошки к тому же быстро портятся и могут стать источником инфекций.

При этом небольшой кусочек подсушенного несладкого белого хлеба — не мгновенный яд. Некоторые рекомендации допускают сухие крошки как редкую добавку. Но зачем экспериментировать, когда те же семечки принесут гораздо больше пользы?

А вот заплесневелый хлеб и любые испорченные продукты птицам давать нельзя ни при каких обстоятельствах.

С пшеном всё сложнее: даже специалисты расходятся во мнениях

Одни специалисты категорически запрещают пшено, другие спокойно включают его в список допустимых кормов.

Например, в рекомендациях Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга пшено разрешено. А орнитолог Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, наоборот, советует избегать очищенного от оболочки пшена.

Дело в том, что пшено — это просо, очищенное от оболочки. Именно такую жёлтую крупу мы покупаем для каши. Без оболочки жиры в крупе быстрее окисляются, а при неправильном хранении продукт может прогоркнуть. Особенно плохо оставлять такую крупу во влажной кормушке.

Самый простой выход — заменить пшено цельным просом, у которого сохранилась оболочка. Оно особенно подходит зерноядным птицам, например воробьям. А синицы обычно охотнее выбирают семечки и жир.

Если всё же используете пшено, берите только свежее и сухое, насыпайте понемногу, не оставляйте остатки надолго. Как объясняют в пособии по зимней подкормке птиц, подготовленном при поддержке Союза охраны птиц России, прогорклое пшено — нежелательная пища, но свежее можно использовать при условии, что птицы быстро его съедают.

Даже правильный корм может навредить в грязной кормушке

Есть ещё одна ошибка, о которой многие забывают. Кормушка, в которую постоянно досыпают еду, но никогда не убирают остатки, постепенно превращается в рассадник инфекций.

Британское Королевское общество защиты птиц RSPB в обновлённых рекомендациях советует чистить кормушки минимум раз в неделю. Особенно удобны подвесные конструкции, защищающие корм от дождя и снега. А вот открытые плоские площадки повышают риск передачи болезней между птицами.

Насыпайте столько корма, сколько птицы успеют съесть за день. Намокшие и испорченные остатки сразу убирайте. Кормушку размещайте подальше от мест, где могут прятаться кошки. Если ставите поилку, воду в ней нужно менять ежедневно.

Начинать подкормку особенно полезно с наступлением устойчивых морозов, снегопадов и гололедицы. В холодные дни лучше пополнять кормушку регулярно.

И не бойтесь, что синицы привыкнут к бесплатным обедам и разучатся искать пищу самостоятельно. Мы уже разбирали миф о зависимости птиц от кормушек. Для них это дополнительный источник еды, а не единственный способ прокормиться.