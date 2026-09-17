Какие птицы улетают на юг осенью: расписание перелётных птиц

Каждую осень примерно треть из 780 видов птиц России поднимается в небо и улетает за сотни, а то и тысячи километров, а остальные остаются пережидать морозы дома. Миграция растянута почти на четыре месяца: с середины августа до конца ноября. Пик приходится на конец сентября и начало октября, когда над многими регионами страны можно увидеть большие стаи. Одни виды к этому времени уже давно на месте, другие только собираются. Разбираемся, кто и когда улетает, куда именно, как птицы находят дорогу и почему снегирь с дятлом холодов не боятся.

Птиц гонит на юг не мороз, а голод

Главная причина отлёта не столько холод, сколько отсутствие еды. С похолоданием опадают листья и ягоды, замерзают водоёмы, насекомые прячутся. Тому, кто кормится мошками и гусеницами, в средней полосе зимой просто нечего есть, и вопрос «оставаться или лететь» решается сам собой.

Погода работает как спусковой крючок. Большинство птиц стартует только при попутном ветре и подходящих температуре, влажности и давлении, а дальше погода определяет темп: стая может ускориться или задержаться в пути. Поэтому точные даты отлёта каждый год немного плавают.

Есть и третья причина, историческая. Некоторые виды родом с юга: когда-то они расселились в наши широты и приспособились, но при первых неблагоприятных условиях возвращаются в родные края. Дубровник, например, азиатского происхождения, и осенью он летит через всю Сибирь зимовать в Юго-Восточную Азию.

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Иволги улетают в августе, лебеди тянут до ноября

Единого дня отлёта не существует, каждый вид ориентируется на свою еду. Раньше всех отправляются насекомоядные птицы и те, кто кормится в воде: им нехватка корма грозит первой.

Середина августа. Улетают обыкновенные иволги и серые цапли. Тогда же начинается отлёт соловьёв, который продолжается до конца сентября: соловьи летят по ночам и стай не образуют.

Улетают обыкновенные иволги и серые цапли. Тогда же начинается отлёт соловьёв, который продолжается до конца сентября: соловьи летят по ночам и стай не образуют. Начало сентября. В путь отправляются зяблики, деревенские ласточки и самцы перепелов. Перепел, кстати, единственная перелётная птица среди курообразных, и мигрирует он в два этапа: самки догоняют самцов только в середине октября.

В путь отправляются зяблики, деревенские ласточки и самцы перепелов. Перепел, кстати, единственная перелётная птица среди курообразных, и мигрирует он в два этапа: самки догоняют самцов только в середине октября. Конец сентября — начало ноября. Время крупных птиц: гусей, лебедей и грачей. Лебеди поднимаются в октябре или начале ноября, когда со дна становится трудно достать растения и мелких животных.

Грачи вообще особый случай. Улетают только те, что живут в северных регионах, а южные грачи оседлые и никуда не двигаются. Чёрное оперение позволяет им переносить довольно низкие температуры, поэтому и улетают они поздно, примерно в октябре, а возвращаются с февраля по апрель, когда снег зачастую ещё лежит.

Ласточка летит два месяца, зяблик — неделю

Время в пути у разных видов различается в десятки раз. Полевой жаворонок далеко не улетает: его зимовки в южной Европе, Средиземноморье и Центральной Азии, так что дорога занимает лишь несколько дней. Зяблик тратит пять–семь дней: часть птиц зимует в Предкавказье, а уральские и западносибирские зяблики летят в Средную Азию.

Рекордсмен по продолжительности перелёта деревенская ласточка: в пути она проводит 50–70 дней, держась воды и горных хребтов, и добирается до Южной Азии, Индонезии и Микронезии. Иволга летит в Индию или Африку 35–40 дней, перепел до средиземноморского побережья около 30 дней. Грачам до Грузии, Турции, юга Казахстана, Франции и Италии нужно 15–30 дней. При этом некоторые птицы умеют отдыхать прямо во время долгого перелёта.

Гуси зимуют в Западной и Центральной Европе и тратят на дорогу около двух недель, собираясь в большие стаи. Такие плотные группы крупных птиц как раз и опасны для самолетов. Лебеди летят на Каспийское побережье и в Причерноморье за семь–десять дней. А крохотный соловей весом 25 граммов за 10–15 дней добирается до Африки, причём в основном южнее экватора.

Снегирь и дятел меняют рацион, а не адрес

Оседлые птицы решают проблему еды иначе: не ищут её в тёплых краях, а переключаются на другой корм. Большой пёстрый дятел летом выдалбливает дупла и достаёт из-под коры насекомых-вредителей, стуча до двух ударов в секунду, иногда целый час без перерыва. Осенью насекомые пропадают, и дятел переходит на семена хвойных, орехи и оставшиеся ягоды.

Снегирь считается символом зимы, хотя живёт у нас круглый год: летом он почти незаметен, а на снегу красная грудка самца бросается в глаза. Кормится он семенами ели и сосны и ягодами. Морозы ниже −50 °C снегирь не выносит, поэтому таёжные птицы с холодами смещаются чуть южнее, но пределов России не покидают.

Воробьи, сизые голуби и серые вороны зимуют рядом с человеком. Воробьи держатся в городах и клюют зёрна; голуби ночуют на чердаках и в сараях, предпочитают семена и ягоды, но не брезгуют пищевыми отходами; вороны всеядны и зимой едят и семена, и отбросы, и даже падаль.

У воробья, между прочим, шейных позвонков вдвое больше, чем у жирафа, просто они плоские, отсюда и короткая шея.

Первыми возвращаются жаворонки, последними — ласточки и иволги

Обратный поток начинается с конца февраля и продолжается до конца мая. Жаворонки прилетают с конца февраля по начало марта, грачи с февраля по апрель, гуси в начале марта или в апреле. Зяблики возвращаются в начале апреля, серые цапли в середине апреля, соловьи и перепелы в начале мая. Иволги и деревенские ласточки появляются не раньше середины мая, а лебеди в зависимости от вида могут вернуться и в середине марта, и к концу мая.

Зачем вообще возвращаться, если на юге хорошо? Причин несколько. Весной снова появляется корм: зеленеют растения, вылетают насекомые, тает лёд на водоёмах. Когда еды много, начинается сезон размножения, и птицам нужны места для гнёзд. Если бы все пернатые жили только в тёплых странах, конкуренция за пищу там стала бы невыносимой, а летом в этих краях к тому же слишком жарко. Наконец, многие птицы привязаны к месту, где родились: серые цапли, например, из года в год строят новое гнездо прямо поверх старого.

Даты возвращения птиц сдвигаются вместе с погодой: температура, влажность, давление и ветер могут ускорить или задержать прилёт. Но ориентир простой: первые птичьи трели обычно слышны, как только появляются проталины.

Так что если хочется увидеть массовый пролёт своими глазами, лучшее время конец сентября и начало октября, а весной первый повод выйти в парк с биноклем — первые проталины: жаворонки и грачи уже на месте.