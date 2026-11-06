Что инки давали детям перед жертвоприношением? Ответ нашли спустя 500 лет

Инки выбирали детей для жертвоприношения задолго до самого обряда. Некоторых отправляли высоко в Анды, где их тела сохранялись в холоде веками. Учёным удалось даже восстановить лицо одной из погибших девочек. Но что происходило с детьми в последние месяцы их жизни и что им давали перед смертью? Чтобы это выяснить, исследователи изучили волосы и ногти восьми мумий, найденных на вулканах Перу и Аргентины. О психоактивных растениях было известно и раньше, но подробности подготовки к жертвоприношению оставались загадкой.

Капакоча — ритуал на случай засухи, голода и смуты

Главный жертвенный обряд инков назывался капакоча. Задобрить богов было не единственной его целью. Инки верили, что принесённый в жертву, обычно ребёнок, становится посланником между людьми и богами. Сами инки считали, что живут на земле, принадлежащей божествам, и обязаны поддерживать их расположение.

Капакочу проводили, когда происходило что-то угрожавшее космическому порядку: засуха, голод, политическая нестабильность. Детей со всей империи отбирали для обрядов освящения. Потом их приносили в жертву либо в столице, Куско, либо у провинциальных оракулов и храмов. Схожие жертвоприношения детей в Перу существовали ещё до инков.

Ещё у обряда была политическая сторона. Как объясняет биоархеолог Дагмара Соха, через него государство инков выстраивало отношения с местными общинами и включало региональных богов в имперскую религию. Подготовка была долгой, с подношениями и нередко с дальними переходами к высокогорным святилищам. Порядок церемонии мог меняться в зависимости от места и от того, какому божеству она посвящалась.

Волосы и ногти хранят химическую летопись

Они состоят из кератина, плотного белка, и во время роста в них откладываются вещества, которые человек употреблял. Раньше Соха и её коллеги уже показали, что такие следы сохраняются в кератине на удивление долго. Волос растёт постепенно, поэтому по разным его участкам можно восстановить последовательность событий за последние месяцы жизни.

Команда работала методами современной судебной токсикологии, то есть теми же, какими сегодня проверяют на наркотики живых людей. Искали соединения, связанные с кокой, алкоголем и галлюциногенными растениями доколумбовой Америки. Восемь мумий нашли в ходе разных раскопок примерно за последние сто лет. На момент смерти детям было от 6 до 14 лет.

Кока у всех, алкоголь у половины

Кокаин, который попадал в организм из листьев коки, священного растения инков, обнаружили у всех восьми детей. Следы алкоголя были у половины мумий. Кроме того, учёные нашли гармин — соединение, которое связывают с аяуаской, южноамериканским психоактивным напитком.

Среди изученных детей были 8-летняя девочка из Чусчи, две девочки 14 и 10 лет с вулкана Ампато и 14-летняя девочка с вулкана Сара-Сара. Алкоголь, по мнению авторов, попадал в организм с чичей, кукурузным пивом: следы этого напитка нашли в сосудах, похороненных вместе с детьми. Об использовании чичи в ритуалах инков сообщают и исторические источники, а до них пиво с психоактивными растениями употребляли уари.

Есть и косвенное подтверждение того, что коку жевали. У мужских статуэток, найденных на предполагаемых местах жертвоприношений, щёки оттопырены, словно во рту комок листьев.

«Кока, по-видимому, была общим элементом капакочи, но другие психоактивные вещества различались от человека к человеку и от места к месту», — говорит Соха. По её словам, это значит, что детей в разных частях империи готовили к жертвоприношению неодинаково. А значит единого «рецепта» подготовки к жертвоприношению у инков, судя по всему, не было.

Последние полгода девочки из Чусчи

У девочки из Чусчи исследователи проследили, как менялось употребление коки на протяжении шести месяцев до смерти. Алкоголь появляется в её волосах только за последний месяц. По мнению Сохи, такая перемена может отражать переход к заключительному этапу ритуальной подготовки.

Сама исследовательница считает самым интересным именно это: спустя больше 500 лет удаётся восстановить мелкие подробности последних месяцев жизни этих детей.

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Лекарство или средство успокоить: где кончаются данные

Работа опубликована в журнале Antiquity. Анализ показывает, что именно получали дети, но не объясняет зачем. Авторы предполагают, что вещества помогали успокоить детей во время обрядов. Соха допускает и другие варианты: растения с лечебными свойствами могли давать, чтобы ребёнок оставался здоровым, а психоактивные вещества — чтобы ввести его в изменённое состояние сознания.

Пока это интерпретации, а не доказанный факт. Похожая загадка возникла и с опиумом в древних захоронениях: его следы нашли, но зачем он понадобился людям, точно неизвестно.

Ещё один результат касается самих методов. Команда нашла следы коки у тех детей, у которых прежние исследования её не обнаружили. Соха объясняет это прежде всего тем, что аналитические методы стали точнее. Значит, и другие старые выводы о ритуалах инков стоит перепроверить, и исследователи собираются взяться за другие стороны их религиозных практик.