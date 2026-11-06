Что инки давали детям перед жертвоприношением? Ответ нашли спустя 500 лет

Вера Макарова

Инки выбирали детей для жертвоприношения задолго до самого обряда. Некоторых отправляли высоко в Анды, где их тела сохранялись в холоде веками. Учёным удалось даже восстановить лицо одной из погибших девочек. Но что происходило с детьми в последние месяцы их жизни и что им давали перед смертью? Чтобы это выяснить, исследователи изучили волосы и ногти восьми мумий, найденных на вулканах Перу и Аргентины. О психоактивных растениях было известно и раньше, но подробности подготовки к жертвоприношению оставались загадкой.

Художественная реконструкция ритуала инков: жрец держит чашу с напитком рядом с девочкой, выбранной для жертвоприношения

Художественная реконструкция ритуала инков: жрец держит чашу с напитком рядом с девочкой, выбранной для жертвоприношения

Капакоча — ритуал на случай засухи, голода и смуты

Главный жертвенный обряд инков назывался капакоча. Задобрить богов было не единственной его целью. Инки верили, что принесённый в жертву, обычно ребёнок, становится посланником между людьми и богами. Сами инки считали, что живут на земле, принадлежащей божествам, и обязаны поддерживать их расположение.

Капакочу проводили, когда происходило что-то угрожавшее космическому порядку: засуха, голод, политическая нестабильность. Детей со всей империи отбирали для обрядов освящения. Потом их приносили в жертву либо в столице, Куско, либо у провинциальных оракулов и храмов. Схожие жертвоприношения детей в Перу существовали ещё до инков.

Археологи исследуют территорию на вершине Ллуллайльяко

Археологи исследуют территорию на вершине Ллуллайльяко

Ещё у обряда была политическая сторона. Как объясняет биоархеолог Дагмара Соха, через него государство инков выстраивало отношения с местными общинами и включало региональных богов в имперскую религию. Подготовка была долгой, с подношениями и нередко с дальними переходами к высокогорным святилищам. Порядок церемонии мог меняться в зависимости от места и от того, какому божеству она посвящалась.

Волосы и ногти хранят химическую летопись

Они состоят из кератина, плотного белка, и во время роста в них откладываются вещества, которые человек употреблял. Раньше Соха и её коллеги уже показали, что такие следы сохраняются в кератине на удивление долго. Волос растёт постепенно, поэтому по разным его участкам можно восстановить последовательность событий за последние месяцы жизни.

Исследователи берут образцы волос у одной из мумий инков, изучаемых для последних исследований

Исследователи берут образцы волос у одной из мумий инков, изучаемых для последних исследований

Команда работала методами современной судебной токсикологии, то есть теми же, какими сегодня проверяют на наркотики живых людей. Искали соединения, связанные с кокой, алкоголем и галлюциногенными растениями доколумбовой Америки. Восемь мумий нашли в ходе разных раскопок примерно за последние сто лет. На момент смерти детям было от 6 до 14 лет.

Мумии-участники исследования: 1. А) Чусча; Б) Ампато №1; В) Ампато №4; Г) Сара Сара; 2. А) Кеуар; Б) Ллуллайльяко Дончелла; В) Ллуллайльяко Младшая Девочка; Г) Ллуллайльяко Мальчик

Мумии-участники исследования: 1. А) Чусча; Б) Ампато №1; В) Ампато №4; Г) Сара Сара; 2. А) Кеуар; Б) Ллуллайльяко Дончелла; В) Ллуллайльяко Младшая Девочка; Г) Ллуллайльяко Мальчик

Кока у всех, алкоголь у половины

Кокаин, который попадал в организм из листьев коки, священного растения инков, обнаружили у всех восьми детей. Следы алкоголя были у половины мумий. Кроме того, учёные нашли гармин — соединение, которое связывают с аяуаской, южноамериканским психоактивным напитком.

Дончелла, самая старшая из трех детей инков, найденных в 1999 году недалеко от Ллуллайльяко, была одной из тех, кого исследовали в рамках последней работы

Дончелла, самая старшая из трех детей инков, найденных в 1999 году недалеко от Ллуллайльяко, была одной из тех, кого исследовали в рамках последней работы

Среди изученных детей были 8-летняя девочка из Чусчи, две девочки 14 и 10 лет с вулкана Ампато и 14-летняя девочка с вулкана Сара-Сара. Алкоголь, по мнению авторов, попадал в организм с чичей, кукурузным пивом: следы этого напитка нашли в сосудах, похороненных вместе с детьми. Об использовании чичи в ритуалах инков сообщают и исторические источники, а до них пиво с психоактивными растениями употребляли уари.

Есть и косвенное подтверждение того, что коку жевали. У мужских статуэток, найденных на предполагаемых местах жертвоприношений, щёки оттопырены, словно во рту комок листьев.

Мужские статуэтки из Ллуллайльяко и Ампато с выпуклостью на щеках, которая, по мнению исследователей, может изображать мякоть коки

Мужские статуэтки из Ллуллайльяко и Ампато с выпуклостью на щеках, которая, по мнению исследователей, может изображать мякоть коки

«Кока, по-видимому, была общим элементом капакочи, но другие психоактивные вещества различались от человека к человеку и от места к месту», — говорит Соха. По её словам, это значит, что детей в разных частях империи готовили к жертвоприношению неодинаково. А значит единого «рецепта» подготовки к жертвоприношению у инков, судя по всему, не было.

Последние полгода девочки из Чусчи

У девочки из Чусчи исследователи проследили, как менялось употребление коки на протяжении шести месяцев до смерти. Алкоголь появляется в её волосах только за последний месяц. По мнению Сохи, такая перемена может отражать переход к заключительному этапу ритуальной подготовки.

Сама исследовательница считает самым интересным именно это: спустя больше 500 лет удаётся восстановить мелкие подробности последних месяцев жизни этих детей.

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Лекарство или средство успокоить: где кончаются данные

Работа опубликована в журнале Antiquity. Анализ показывает, что именно получали дети, но не объясняет зачем. Авторы предполагают, что вещества помогали успокоить детей во время обрядов. Соха допускает и другие варианты: растения с лечебными свойствами могли давать, чтобы ребёнок оставался здоровым, а психоактивные вещества — чтобы ввести его в изменённое состояние сознания.

Пока это интерпретации, а не доказанный факт. Похожая загадка возникла и с опиумом в древних захоронениях: его следы нашли, но зачем он понадобился людям, точно неизвестно.

Ещё один результат касается самих методов. Команда нашла следы коки у тех детей, у которых прежние исследования её не обнаружили. Соха объясняет это прежде всего тем, что аналитические методы стали точнее. Значит, и другие старые выводы о ритуалах инков стоит перепроверить, и исследователи собираются взяться за другие стороны их религиозных практик.

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