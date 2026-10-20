Можно ли пить газировку без сахара вместо воды?

Вера Макарова

Вокруг газировки с пометкой «ноль калорий» годами ходят споры: многие боятся, что обманчивый сладкий вкус только сильнее разжигает аппетит и заставляет переедать. На практике же замена обычной сладкой содовой на диетическую позволяет убрать из рациона лишний сахар, не заставляя себя давиться пресной водой, если вам хочется чего-то вкусного. Двухлетнее наблюдение за 493 взрослыми людьми с лишним весом показало, что напитки с сахарозаменителями помогают удерживать вес ничуть не хуже обычной воды. Участники на диетической газировке сбросили в среднем 4,8 килограмма против 3,7 килограмма у тех, кто пил только воду, сохранив результат даже спустя год после завершения поддержки специалистов.

Коричневый напиток из алюминиевой банки льётся в стакан со льдом

Коричневый напиток из алюминиевой банки льётся в стакан со льдом

Сладкий вкус без вреда для аппетита и фигуры

Главный страх худеющих связан с тем, что некалорийные подсластители — аспартам, сукралоза и ацесульфам калия — якобы сбивают настройки голода и портят обмен веществ. Длительная проверка на людях, которые ежедневно пили такие напитки в пределах безопасных норм, эти опасения не подтвердила.

За два года эксперимента обе группы участников получили заметную пользу для организма:

  • уменьшились объемы талии и бедер, а соотношение жировой и мышечной ткани изменилось в лучшую сторону;
  • давление и уровень холестерина оставались в норме и не отличались у любителей воды и газировки;
  • тяга к сладкому заметно снизилась, причем у тех, кто пил диетические напитки, потребление сахара упало даже сильнее;
  • вес не вернулся через год самостоятельной жизни, когда за питанием участников перестали следить кураторы.
Женщина измеряет талию сантиметровой лентой на светлой кухне

Женщина измеряет талию сантиметровой лентой на светлой кухне

Разница в один килограмм между группами с точки зрения статистики невелика, поэтому ученые приравнивают оба результата. Главный вывод здесь прост: сама по себе диетическая газировка не провоцирует срывы и набор веса.

Почему не стоит заменять воду газировкой целиком

Может показаться, что теперь можно забыть про чистую воду и без ограничений пить только сладкие напитки с нулевой калорийностью. Но у полученных выводов есть две важные оговорки, о которых нужно помнить на кухне и в магазине.

Во-первых, все участники не просто поменяли напитки в холодильнике, а проходили программу по коррекции пищевых привычек. Газировка без сахара сработала как удобный инструмент внутри здорового образа жизни, а не как волшебное средство для похудения само по себе.

Мужчина у открытого холодильника с бутылкой и банкой

Мужчина у открытого холодильника с бутылкой и банкой

Во-вторых, у врачей и Всемирной организации здравоохранения до сих пор сохраняется осторожное отношение к сахарозаменителям, а заказчиком этой двухлетней работы выступила ассоциация производителей напитков. Хотя авторы подчеркивают, что бизнес не влиял на расчеты и выводы, относиться к подсластителям лучше без фанатизма.

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Как использовать эти выводы с пользой для здоровья

Если вы привыкли запивать обед сладкой колой или пакетированным соком, резкий переход на чистую воду может стать стрессом и быстро привести к срыву. В такой ситуации напитки с заменителями сахара станут отличной переходной ступенью: вы сразу уберете жидкие калории, но сохраните привычное удовольствие от сладкого вкуса.

Тем, кто уже спокойно пьет обычную воду и не скучает по лимонадам, переходить на диетическую газировку нет никакого смысла. Воспринимайте напитки с подсластителями как безопасный десерт, который помогает реже тянуться к конфетам и спокойно держать форму без жестких запретов.

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