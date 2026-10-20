Можно ли пить газировку без сахара вместо воды?

Вокруг газировки с пометкой «ноль калорий» годами ходят споры: многие боятся, что обманчивый сладкий вкус только сильнее разжигает аппетит и заставляет переедать. На практике же замена обычной сладкой содовой на диетическую позволяет убрать из рациона лишний сахар, не заставляя себя давиться пресной водой, если вам хочется чего-то вкусного. Двухлетнее наблюдение за 493 взрослыми людьми с лишним весом показало, что напитки с сахарозаменителями помогают удерживать вес ничуть не хуже обычной воды. Участники на диетической газировке сбросили в среднем 4,8 килограмма против 3,7 килограмма у тех, кто пил только воду, сохранив результат даже спустя год после завершения поддержки специалистов.

Сладкий вкус без вреда для аппетита и фигуры

Главный страх худеющих связан с тем, что некалорийные подсластители — аспартам, сукралоза и ацесульфам калия — якобы сбивают настройки голода и портят обмен веществ. Длительная проверка на людях, которые ежедневно пили такие напитки в пределах безопасных норм, эти опасения не подтвердила.

За два года эксперимента обе группы участников получили заметную пользу для организма:

уменьшились объемы талии и бедер , а соотношение жировой и мышечной ткани изменилось в лучшую сторону;

, а соотношение жировой и мышечной ткани изменилось в лучшую сторону; давление и уровень холестерина оставались в норме и не отличались у любителей воды и газировки;

и не отличались у любителей воды и газировки; тяга к сладкому заметно снизилась , причем у тех, кто пил диетические напитки, потребление сахара упало даже сильнее;

, причем у тех, кто пил диетические напитки, потребление сахара упало даже сильнее; вес не вернулся через год самостоятельной жизни, когда за питанием участников перестали следить кураторы.

Разница в один килограмм между группами с точки зрения статистики невелика, поэтому ученые приравнивают оба результата. Главный вывод здесь прост: сама по себе диетическая газировка не провоцирует срывы и набор веса.

Почему не стоит заменять воду газировкой целиком

Может показаться, что теперь можно забыть про чистую воду и без ограничений пить только сладкие напитки с нулевой калорийностью. Но у полученных выводов есть две важные оговорки, о которых нужно помнить на кухне и в магазине.

Во-первых, все участники не просто поменяли напитки в холодильнике, а проходили программу по коррекции пищевых привычек. Газировка без сахара сработала как удобный инструмент внутри здорового образа жизни, а не как волшебное средство для похудения само по себе.

Во-вторых, у врачей и Всемирной организации здравоохранения до сих пор сохраняется осторожное отношение к сахарозаменителям, а заказчиком этой двухлетней работы выступила ассоциация производителей напитков. Хотя авторы подчеркивают, что бизнес не влиял на расчеты и выводы, относиться к подсластителям лучше без фанатизма.

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Как использовать эти выводы с пользой для здоровья

Если вы привыкли запивать обед сладкой колой или пакетированным соком, резкий переход на чистую воду может стать стрессом и быстро привести к срыву. В такой ситуации напитки с заменителями сахара станут отличной переходной ступенью: вы сразу уберете жидкие калории, но сохраните привычное удовольствие от сладкого вкуса.

Тем, кто уже спокойно пьет обычную воду и не скучает по лимонадам, переходить на диетическую газировку нет никакого смысла. Воспринимайте напитки с подсластителями как безопасный десерт, который помогает реже тянуться к конфетам и спокойно держать форму без жестких запретов.