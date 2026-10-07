Большинство людей готовят картошку неправильно. Вот как сделать её полезнее

Вера Макарова

Картошка давно получила репутацию продукта, который якобы мешает здоровому питанию. Одни боятся крахмала, другие уверены, что от неё неизбежно набирают вес, хотя многие претензии к картофелю оказались не более чем распространёнными мифами о вреде картошки. На самом деле гораздо важнее не сам продукт, а то, что мы с ним делаем на кухне. Оказывается, привычные способы приготовления могут заметно влиять и на количество полезных веществ, и на калорийность готового блюда.

Мужчина чистит картофель над столом

Мужчина чистит картофель над столом

Варка в мундире помогает сохранить полезные вещества

Картофель — это не только крахмал, который служит источником энергии. В нём есть калий, витамины группы В и витамин С. При варке часть полезных веществ переходит в воду, особенно если клубни заранее очистить. Поэтому варите в мундире, а кожуру при желании снимайте уже после приготовления.

Если варите картошку, воды достаточно налить столько, чтобы она покрывала клубни. Не держите их на огне дольше, чем нужно для готовности: дополнительное время не помогает сохранять витамины.

Картофель в кастрюле со свежей зеленью на кухонном столе

Картофель в кастрюле со свежей зеленью на кухонном столе

Простой рецепт запечённой картошки

Другой вариант — запечь целые клубни в кожуре, завернув их в пергамент. Поместите их в заранее прогретую духовку. Это ориентир для приготовления, но не гарантия сохранения всех витаминов.

  1. Прогрейте духовку до 180–200 градусов.
  2. Заверните клубни в пергамент и запекайте до готовности.
  3. Добавьте зелень: разверните готовую картошку, сделайте разрез и положите немного сливочного масла. Соль — по вкусу, без избытка.

Но масло не становится менее калорийным от соседства с полезным продуктом. Чем больше добавленного жира, тем выше калорийность блюда.

А если речь идёт о жарке во фритюре, последствия выходят далеко за рамки лишних калорий — вот чем опасна картошка фри при регулярном употреблении.

Запечённая картошка с маслом и зеленью на тарелке

Запечённая картошка с маслом и зеленью на тарелке

К картошке можно подать мясо или рыбу, а рядом положить помидоры, кабачки или баклажаны. Так меню будет разнообразнее; для гарнира пригодятся и свежие или замороженные овощи.

Кожура и старые клубни требуют внимания

Готовить в кожуре и обязательно съедать её — разные вещи. В кожуре, ростках и глазках может накапливаться соланин и родственные ему вещества, способные вызвать отравление. Это как яд в привычных продуктах питания. Зелёные клубни выбрасывайте; сильно проросшие и сморщенные тоже не подходят для еды.

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Молодую картошку можно есть с кожицей, но молодость сама по себе не гарантирует безопасность: клубни должны быть свежими и неповреждёнными. Если готовая картошка горчит, не ешьте её.

Совет вымачивать старую покупную картошку не стоит воспринимать как способ сделать любые клубни безопасными. До конца непонятно, какие именно нежелательные вещества и в каком количестве удаляет вода. Надёжнее не использовать сомнительный картофель, чем пытаться спасти его вымачиванием.

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