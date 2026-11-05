Я потратился на распродаже 11.11 и теперь показываю, что интересного удалось купить

Распродажу 11.11 я каждый год жду с заранее собранной корзиной, но в этот раз терпения не хватило. Скидки начали включаться еще в конце октября, и половину списка я оформил раньше, чем успел передумать. При этом корзина вышла странной: рядом с зарядкой и регистратором оказались вещи, которые я взял чисто для себя, а над одной покупкой коллеги шутят до сих пор. Ниже расскажу, что приехало, зачем мне каждая вещь и где у нее подвох. А если вы читали, какие 10 гаджетов я купил в этом году, то здесь ни одна вещь оттуда не повторяется.

Магнитная зарядка, которой нужен свой кулер

Беспроводная зарядка хороша, пока не берешь айфон в руки. Корпус теплый, а iOS при нагреве сама режет скорость, чтобы поберечь аккумулятор. Поэтому первой я оплатил UGREEN MagFlow Pro. Это магнитная шайба с Qi2.2: до 25 Вт для iPhone 16 и 17, а у iPhone 12-15 потолок 15 Вт.

Главное спрятано внутри. Там стоит элемент Пельтье с вентилятором, который охлаждает площадку под смартфоном. UGREEN обещает, что iPhone 17 Pro Max заряжается на ней примерно до 53% за полчаса, а корпус остается до 6 градусов холоднее, чем на обычной шайбе. Две оговорки сразу. В полной тишине вентилятор слышно. А блок питания нужен минимум на 45 Вт, и в коробке его нет.

Цена: 2640 рублей

Купить зарядку UGREEN MagFlow Pro

Регистратор, который не видно из салона

Запись с регистратора месяцами никому не нужна. Ровно до первой спорной ситуации на дороге, когда вдруг выясняется, что номера на видео превратились в мыло. 70mai M310 Plus пишет в 2K с WDR, угол обзора у него 143 градуса, а светосила f/1.55 выручает ночью. Маленький корпус клеится к стеклу и прячется за зеркалом.

Управлять им можно из приложения по Wi-Fi или голосом. Правда, команды он понимает только на английском и китайском, так что командовать им придется по-английски. Есть круглосуточный режим парковки, но для него нужен отдельный кабель к проводке. И самое важное: в версии No TF Card нет карты памяти, подойдет microSD от 16 до 256 ГБ класса 10 и выше. Такие карты под постоянную перезапись и зарядки в прикуриватель мы выкладываем в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Цена: 2170 рублей

Купить видеорегистратор 70mai M310 Plus

Принтер наклеек для школьных тетрадей

Мой прошлый принтер этикеток сломался, и только тогда я понял, как к нему привык. Сыну в школу постоянно нужно что-то подписать: тетради, обложки, пенал, линейки. Писать имя и класс от руки на каждой вещи то еще удовольствие. С принтером это пара минут: набрал текст в приложении, нажал печать, наклеил.

Взамен я взял Niimbot B1. Он термический, поэтому картриджи не нужны: печать идет прямо на ленту с наклейками. Управляется со смартфона по Bluetooth, заряжается через USB-C, а в комплекте сразу лежит рулон на 230 этикеток 50 на 30 мм. Когда школьная канцелярия подписана, принтер переезжает на кухню: банки со специями и коробки в кладовке тоже любят наклейки.

Цена: 1600 рублей (с купоном)

Купить принтер этикеток Niimbot B1

Большой второй экран для PlayStation и MacBook

Поиграть в PlayStation почему-то хочется именно тогда, когда телевизор занят. Если вы, как и я, часто работаете из дома, на Hi-News была подборка товаров для удаленной работы, и второй экран в нее отлично вписался бы. Сначала я присматривался к компактной модели на 14,5 дюйма, но она закончилась, и я взял Uperfect на 18,5 дюйма. Это уже почти обычный монитор, только тонкий и с подставкой-обложкой.

Разрешение тут Full HD, а частота 120 Гц, так что для приставки и динамичных игр он подходит лучше многих офисных экранов. Покрытие матовое, бликов от окна почти нет. Подключается монитор по USB-C или mini-HDMI, есть встроенные динамики (громкими их не назовешь) и вертикальный режим для длинных документов. Когда приставка отдыхает, он работает с MacBook как второй экран. При заказе выберите европейскую вилку и учтите, что от одного USB-C ноутбука монитор питается, но яркость при этом снижается.

Цена: 7130 рублей

Купить монитор Uperfect 18,5″

Наушники, которые не жалко взять в зал

AirPods Pro у меня есть, но таскать их в спортзал или на дачу каждый раз жалко. Для таких случаев я заказал CMF Buds 2 Plus от суббренда Nothing. Через пару недель заметил, что в сумке чаще лежат именно они.

Шумоподавление гибридное, глушит до 50 дБ, а адаптивный режим сам подстраивается под шум вокруг. Внутри 12-миллиметровые драйверы и настройка звука под ваш слух. На одном заряде наушники работают до 15,5 часа без шумодава, с кейсом до 61,5 часа. Защита IP55 спасает от пота и дождя. LDAC с айфоном не заработает, но звучат они все равно бодро, а синий цвет кейса в рюкзаке находится сразу.

Цена: 2430 рублей (с купоном)

Купить наушники CMF Buds 2 Plus

Полноразмерные наушники, которые живут 135 часов

AirPods Max стоят как приличный смартфон, а без розетки живут около 20 часов. Закрытые наушники для дома и поездок мне были нужны, но отдавать за них такие деньги не хотелось. Выбор пал на Nothing Headphone (a).

Их козырь в автономности: до 135 часов без шумоподавления и до 75 часов с ним. Пять минут на проводе дают около 8 часов музыки. Шумодав гибридный, до 40 дБ, есть разъем 3,5 мм и защита от брызг IP52. Айфон все равно передает звук в AAC, так что LDAC тут для галочки. Зато в США эти наушники стоят 199 долларов, а с купоном выходят меньше 9 тысяч рублей. Цветов четыре, я взял белые с розовыми чашками.

Цена: 8870 рублей (с купоном)

Купить наушники Nothing Headphone (a)

Колонка-кубик в цветах старой приставки

Динамики MacBook неплохие, но для музыки фоном за работой хотелось чего-то отдельного. И точно не очередной черный цилиндр. Ретро-вещи с современной начинкой Hi-News уже собирал в подборке гаджетов из прошлого, а я добавил к ним 8BitDo Retro Cube 2.

Это кубик в цветах NES, а громкость и треки переключаются крестовиной как на геймпаде. Внутри два динамика по 5 Вт и аккумулятор на 2000 мА·ч, которого хватает примерно на 30 часов. Подключается колонка по Bluetooth 5.3, через адаптер 2,4 ГГц из комплекта (задержка меньше, пригодится в играх) или по кабелю. Влагозащиты нет, поэтому на дачу я ее не повезу. Ее место на столе рядом с Mac.

Цена: 2690 рублей

Купить колонку 8BitDo Retro Cube 2

Раскладушка с играми из детства

Эта консоль сидела у меня в голове с лета. Anbernic RG SP сделана в духе Game Boy Advance SP: закрываешь крышку, и она спокойно лежит в кармане куртки. Для очередей и поездов лучше не придумаешь.

Работает раскладушка на Linux, есть Wi-Fi. Я взял комплектацию на 16 ГБ без предустановленных игр, образы залью сам: так проще понимать, что на ней стоит. Есть версии на 64 и 128 ГБ и несколько ярких расцветок, включая розовую. В коробке кабель, пленка на экран и инструкция. Будьте готовы к тому, что первая настройка эмуляторов может занять вечер.

Цена: 4970 рублей

Купить консоль Anbernic RG SP

Очки с камерой, над которыми смеялись коллеги

Над этой покупкой шутили дольше всего. Умные очки GUHUAVMI выглядят как обычные солнцезащитные, но в оправе спрятаны камера на 8 Мп, динамики и микрофоны. Шутки закончились, когда я показал первое видео, снятое без телефона в руках.

Очки играют музыку, принимают звонки и подключаются к смартфону через приложение HeyCyan. Голосовой ассистент умеет переводить речь на ходу, а линзы защищают от ультрафиолета. Чудес от камеры не ждите: это не Ray-Ban Meta, и при плохом свете картинка заметно шумит. Но для коротких роликов на прогулке хватает.

Цена: 7340 рублей (с купоном)

Купить умные очки GUHUAVMI

Механика на выходные вместо Apple Watch

После нескольких лет с Apple Watch захотелось на выходные чего-то, что не просит зарядку каждый вечер. Так у меня появились Carseno 831 с автоподзаводом. Механизм заводится от движений руки, а через окошко на циферблате видно, как качается баланс.

Кроме времени, часы показывают фазу луны и день недели. Корпус под золото, ремешок кожаный, а расцветок у модели десять. Это не швейцарская механика, и точность скромнее кварца, но смотрятся они явно дороже своих денег. Если не носить их пару дней, часы встанут. Перед выходом просто покрутите заводную головку.

Цена: 2520 рублей

Купить часы Carseno 831

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