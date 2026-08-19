Бразилия теряет воду — и последствия почувствует весь мир

Звучит парадоксально: Бразилия владеет самыми большими запасами пресной воды в мире, но при этом регулярно сталкивается с дефицитом пресной воды. Новое исследование показало, что подземные воды страны быстро иссякают, а последствия могут докатиться до кофе в вашей чашке и до глобальных цен на еду.

Искусственный интеллект заглянул под землю

Подземные воды спрятаны глубоко, и уследить за ними трудно. Учёные обошли эту проблему так: научили нейросеть собирать картину из разных данных сразу.

В дело пошли показания сотен наблюдательных скважин, спутниковые данные об изменениях гравитации из-за движения воды под землёй, а также сведения о геологии и растительности. Подземные запасы постоянно меняются, и алгоритм восстановил помесячную динамику запасов с 2002 по 2023 год. Исследование опубликовали в журнале Science Advances.

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Половина проблем — на юго-востоке, а Амазония держится

Оказалось, что единой картины по стране нет. В центре, на северо-востоке и юго-востоке Бразилии подземные воды теряются стабильно и сильно — некоторые важнейшие резервуары годами вообще не пополнялись. А вот бассейн Амазонки и часть южных регионов либо не изменились, либо даже немного набрали воды.

Пострадавшие районы вместе занимают около 23% территории страны — почти два миллиона квадратных километров. Это не локальная засуха в одном штате, а огромная зона, где вода уходит и не возвращается.

Почему главный виновник — климат

Исследование прямо не разбирало причины по полочкам, но связь с климатом всё же заметна. Самые резкие провалы приходились на периоды долгих засух и климатических событий вроде цикла Эль-Ниньо в 2015–2016 годах.

Независимый гидролог Хавьер Томазелла согласен: главная причина — именно изменение климата. Засухи в Бразилии становятся дольше и жёстче, особенно в центре и на северо-востоке. А чем суше, тем больше воды выкачивают из-под земли — и хранилища не успевают восстанавливаться. Поэтому учёные предлагают такую трактовку: климат создаёт дефицит, а сельское хозяйство и промышленность его усиливают.

Самое коварное здесь то, что вода не исчезает в одночасье. Она просто уходит всё глубже, и добывать её становится дороже и труднее — ровно так же, как это уже происходит в США, на севере Индии и в Бангладеш. В какой-то момент качать воду становится дороже, чем стоит выращенный на ней урожай.

Удар по кофе, сое и ценам в магазинах

Вот тут бразильская история становится мировой. Бразилия — один из крупнейших поставщиков продовольствия в мире, и от её полей зависят целые страны.

Сильнее всего рискует Китай: он закупает в Бразилии около 80% своей сои. США и Европа могут почувствовать перебои с кофе, сахаром и апельсинами, а Азия и Ближний Восток — с хлопком и кукурузой. Проще говоря, если бразильские аграрии начнут менять культуры из-за нехватки воды, это отзовётся на прилавках по всему миру.

Фермеры, скорее всего, будут приспосабливаться — заменять «прожорливые» культуры вроде сои на менее требовательные к воде кукурузу и пшеницу. Массовое производство сои и кукурузы, которое в основном зависит от дождей, вряд ли рухнет в ближайшее время. А вот поливные культуры — кофе, сахарный тростник, апельсины — могут просесть, если засухи усилятся в ближайшие двадцать лет.

Свет, вода в кранах и «новая норма»

Последствия не ограничатся едой. Подземные воды связаны с реками: если они мельчают, мелеют и реки. А это удар по гидроэнергетике, которая даёт Бразилии 60% электричества.

Альтернатива очевидна и печальна — жечь топливо и биомассу, а это новые выбросы углекислого газа, которые ещё сильнее раскручивают климатические проблемы и, значит, дефицит воды. Получается замкнутый круг.

В ближайшей перспективе, отмечают учёные, нехватка подземных вод скорее ударит по питьевой воде в мегаполисах вроде Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, чем по сельскому хозяйству. И главный вопрос исследователей: а вдруг всё это — новая норма? Если так, то, по их словам, дела действительно плохи.