Почему в Мёртвом море трудно утонуть и что будет, если нырнуть

Люди в Мёртвом море лежат на поверхности почти как на надувном матрасе: можно поднять ноги, расслабить руки и даже читать. Со стороны кажется, что этот водоём отменил обычные законы физики. На деле всё объясняет соль — её здесь примерно в десять раз больше, чем в океане. Мы уже рассказывали, почему Мёртвое море такое солёное: вода из него уходит в основном через испарение, а минералы остаются. Но фраза «здесь невозможно утонуть» слишком смелая. Держаться на воде действительно легко, а нырять и плавать привычным способом опасно.

Почему вода в Мёртвом море выталкивает человека

Солёность Мёртвого моря составляет около 34%, а плотность воды — примерно 1,24 килограмма на литр. Для сравнения: в обычной морской воде соли около 3,5%. Чем плотнее жидкость, тем сильнее она выталкивает погружённое тело — поэтому солёная вода держит человека лучше.

Лёгкие работают как внутренний поплавок, а плотная вода не даёт остальному телу глубоко погрузиться. Достаточно медленно зайти по пояс, сесть и откинуться назад — вода сама подхватит спину. Официальный туристический портал Иордании советует ограничивать один заход 15–20 минутами, а затем смывать соль пресной водой.

Есть и редкое явление: в глубине кристаллы выпадают из рассола и медленно опускаются на дно словно соляной снег.

Что будет, если нырнуть в Мёртвое море

Нырнуть в Мёртвое море сложно, но возможно, если специально приложить усилие. Только делать этого не стоит. Плавучесть быстро выталкивает ноги и корпус вверх, поэтому даже обычный брасс получается плохо: тело принимает неудобное положение, лицо может уйти в воду, а перевернуться обратно удаётся не сразу. При этом паника только помешает вернуть лицо обратно на воздух.

Главная проблема для ныряний — едкий рассол. В глазах он вызывает резкую боль, в носу и горле — жжение, кашель и панику. Морскую воду нельзя пить, а случайный глоток из Мёртвого моря опаснее обычной морской воды. В этой воде к высокой концентрации натрия добавляется много солей магния и кальция.

Медицинские наблюдения показывают, что попадание такого рассола в дыхательные пути может повредить лёгкие и резко нарушить баланс электролитов. Поэтому голову погружать нельзя — это прямо указано в правилах для пляжей Мёртвого моря.

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Как безопасно купаться в Мёртвом море

Заходите в Мёртвое море только на оборудованном пляже со спасателем и двигайтесь медленно: дно бывает скользким. Не прыгайте, не брызгайтесь и не плавайте на животе. Самое безопасное положение — спокойно лежать на спине, не делая резких движений.

Вода попала в глаза — не трите их, сразу выйдите и промывайте пресной водой не меньше 15 минут. Если вы вдруг наглотались воды или случайно вдохнули её, закашлялись, почувствовали слабость или тошноту, то нужно обратиться к спасателю или за медицинской помощью. А общие приёмы на случай паники мы собрали в инструкции о том, как не утонуть во время купания.

Мёртвое море действительно держит человека почти без усилий. Но безопасным его делает не соль, а простое правило: лежать на спине и держать лицо сухим.