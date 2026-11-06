Ваш голос может быть старше вас: что это говорит о здоровье мозга

У каждого человека имеется свой собственный голос, но с возрастом он меняется. Но, как выяснилось, по нему можно заметить не только года, но и некоторые процессы, связанные со здоровьем. Учёные разработали метод, который анализирует речь и делает выводы, о которых раньше никто не задумывался. Правда, применять его в клинике пока рано. Что именно обнаружили исследователи и почему это важно?

Часы старения, которым не нужны анализы крови и снимки мозга

Учёные давно делают так называемые часы старения. Это модели, которые по данным о здоровье оценивают, насколько состарился организм, и сравнивают результат с возрастом по паспорту. Если организм выглядит старше своих лет, это тревожный сигнал. Проблема в том, что такие часы обычно работают на дорогих и неудобных данных.

Один из авторов исследования, Адольфо Гарсия, руководит Центром когнитивной нейронауки при Университете Сан-Андрес в Аргентине. Он объясняет, что многие существующие часы требуют снимков мозга или анализов крови: это дорого, иногда неприятно и не получится повторять часто. По его словам, речь лишена всех этих недостатков. Чтобы записать голос, не нужны ни игла, ни томограф: достаточно микрофона и нескольких минут.

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Почти 3000 участников из пяти стран Латинской Америки

Данные для работы взяли у ReD-Lat, крупного латиноамериканского проекта по изучению деменции. Деменция — это стойкое ухудшение памяти и мышления, которое мешает обычной жизни. В анализ вошли больше 2900 взрослых от 18 до 88 лет. Все они говорили по-испански и жили в Аргентине, Чили, Колумбии, Мексике или Перу.

Примерно 1500 участников были здоровы. У остальных нашли лёгкие когнитивные нарушения, то есть небольшие проблемы с памятью и мышлением, болезнь Альцгеймера или лобно-височную деменцию. Это ещё одна форма заболевания, при которой страдают передние отделы мозга.

Каждый участник выполнил семь речевых заданий. Например, нужно было описать анимационный ролик, за минуту назвать как можно больше слов, овощей или животных и пересказать короткую историю. Пересказ делали дважды: сразу после прослушивания и ещё раз через 20–30 минут. Записи расшифровали и выделили в них больше 700 признаков: паузы, скорость речи, высоту голоса, словарный запас и то, насколько эмоционально человек говорит.

Голос «старше» паспорта связан с признаками болезни

По этим признакам модель оценивала возраст человека. Самое интересное здесь — разрыв между тем, сколько лет модель «слышит», и тем, сколько человеку на самом деле. У людей с болезнью Альцгеймера разрыв был больше там, где в организме больше белка p-tau217. Этот белок связывают с болезнью Альцгеймера.

Крупный разрыв встречался и у тех, у кого есть известные факторы риска деменции. Среди них денежные трудности, нехватка еды, плохой доступ к медицине, тяжёлое детство и меньшее число лет учёбы. Гарсия отмечает, что картина повторялась во всех пяти странах, хотя по укладу жизни и культуре они заметно различаются.

Голос стареет и от депрессии, и от усталости

Врачи, не участвовавшие в работе, встретили её с интересом. Маниша Парулекар руководит центром по проблемам памяти в Медицинском центре Хакенсакского университета в Нью-Джерси. По её словам, такой подход — огромный шаг к тому, чтобы проверка здоровья мозга стала доступна каждому.

Но у метода есть очевидная слабость. Голос очень чутко отражает общее состояние человека. Парулекар напоминает, что речь может звучать «старше» просто из-за тяжёлой депрессии, сильной усталости или серьёзного стресса. Поэтому сама она не стала бы ставить диагноз деменции только по этому тесту.

Ей он видится дополнительным инструментом. Если голос звучит заметно старше возраста, это повод для врача внимательнее проверить память и мышление пациента. Окончательный ответ всё равно должны дать другие обследования.

Проверки во времени и на других языках ещё впереди

У исследования есть важное ограничение. Многих участников записали только один раз, а не наблюдали несколько лет. Поэтому пока неизвестно, предсказывает ли «постаревший» голос скорое ухудшение памяти и меняется ли речь по мере развития болезни. Исследование показало связь, но не способность заглянуть в будущее.

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Кроме того, модель обучали и проверяли только на испаноязычных жителях пяти стран Латинской Америки. Будет ли она так же работать с русским, английским или китайским, никто не знает: в каждом языке свой темп, свои паузы и своя мелодия. Прежде чем оценивать риск деменции у конкретного человека, метод нужно проверить на длительных наблюдениях и на других языках. Если такие проверки пройдут успешно, тест по голосу может стать простым способом вовремя направить человека к врачу.