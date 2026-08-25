С возрастом мозг теряет многое, но одна способность почти не стареет

В определенный промежуток жизни наш мозг работает отлично, но с возрастом он начинает деградировать. Внимание рассеивается, память становится хуже, новые навыки даются тяжелее. Но в этом неизбежном процессе есть одно исключение — способность, которая почти не тускнеет даже в старости. Она не требует быстрой реакции и не зависит от количества прожитых лет. Что это за функция и почему она сохраняется?

Как работает универсальная система принятия решений

Чтобы понять природу старения, нужно разобраться, как мозг справляется с разными типами задач. За рабочую память, внимание и решение нестандартных проблем отвечает сеть множественных требований. Это универсальная вычислительная система мозга, которая активируется каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то новым и требующим умственного усилия.

Именно эта сеть обеспечивает нашу гибкость мышления, но она же оказывается самой уязвимой перед временем. В ходе экспериментов исследователи просили участников от 17 до 80 лет выполнять задания на пространственную память — например, запоминать расположение квадратов в сетке. Сканирование показало, что у людей старше 40 лет система принятия решений работает иначе, чем у молодых. С возрастом нейронные связи теряют синхронизацию, зона активации сужается, а общая сила реакции мозга заметно падает.

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Устойчивость языковых центров к возрастному увяданию

Долгое время нейробиологи предполагали, что возрастная рассинхронизация нейронов затрагивает и другие отделы мозга, включая те, что отвечают за речь. Однако масштабное исследование команд из Массачусетского технологического института (MIT) и Бостонского университета, результаты которого вышли в журнале Nature Communications, полностью опровергло эту гипотезу.

Ученые давали участникам читать предложения и слушать истории, параллельно фиксируя активность их языковой сети мозга. Результаты оказались поразительными:

картины активации мозга у 20-летних и 70-летних испытуемых были практически идентичными;

реакция на незнакомые слова или странные грамматические конструкции оставалась одинаково острой в любом возрасте;

языковые зоны не сливались с другими сетями и не теряли внутреннюю синхронизацию со временем.

Это означает, что мозг пожилого человека обрабатывает лингвистическую информацию точно так же и столь же эффективно, как и мозг молодого студента.

Накопление данных вместо скорости реакций

Ключевая разница между стареющей сетью принятия решений и нестареющей языковой сетью кроется в их специализации. Универсальная система мозга — это гибкий ресурс, который мы тратим на адаптацию к новым ситуациям. А вот языковые центры — это узкоспециализированный инструмент, который постоянно накапливает базу данных.

С возрастом люди читают больше книг, слышат больше слов и постоянно пополняют свой лингвистический багаж. Эвелина Федоренко, соавтор исследования из Института исследований мозга Макговерна при MIT, сравнивает этот процесс с обучением нейросетей: человеческий разум похож на большую языковую модель, которая тренируется на все большем объеме информации. Этот постоянный приток новых данных дает лингвистической системе своеобразный стимул, поддерживающий ее в тонусе на протяжении десятилетий.

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Значение этого открытия для понимания старения

Новые данные доказывают, что старение мозга — это не равномерное угасание, а сложный процесс, где некоторые зоны способны успешно сопротивляться времени. В то время как центры, отвечающие за адаптацию к незнакомому, изнашиваются, области накопленного опыта остаются нетронутыми.

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При этом ученые честно признают, что пока не нашли точного ответа, почему именно гибкая сеть так сильно страдает от возраста. Понимание того, почему одни нейроны со временем истощаются, а другие продолжают безупречно работать всю жизнь, может стать ключом к созданию новых методов защиты нашего разума в старости.