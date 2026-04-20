Почему у пожилых людей плохая память, и как это исправить

Рамис Ганиев

Одиночество ухудшает память, и это доказанный научный факт. Особенно это актуально для пожилых людей, но недавняя научная работа показала, что в этом случае не идет речь о деменции. Это важное различие: проблемы с памятью и деменция — совсем не одно и то же, хотя в новостях их часто путают. Разбираемся, что именно показала наука и почему это должно не пугать, а обнадеживать.

Ученые рассказали подробности о том, как одиночество влияет на память человека

Как ученые изучали связь одиночества и памяти

Ученые из Колумбии, Испании и Швеции проанализировали данные масштабного проекта SHARE. В исследовании участвовали 10 217 человек в возрасте от 65 до 94 лет из 12 европейских стран. На старте все участники были здоровы, самостоятельны и не имели диагноза деменции.

Исследователи наблюдали за участниками на протяжении семи лет. Для оценки памяти использовали стандартный тест: человеку зачитывали список из десяти слов и просили вспомнить как можно больше — сразу и спустя некоторое время. Одиночество оценивали по трем вопросам о чувстве изоляции, нехватке компании и ощущении «выключенности» из жизни.

Большинство участников (92%) сообщали о среднем или низком уровне одиночества. Группа с высоким уровнем (8%) была в среднем старше, чаще состояла из женщин и чаще имела депрессию, гипертонию и диабет.

Почему одиночество ухудшает память но не ускоряет ее снижение

Главный результат оказался неожиданным даже для самих авторов. Те, кто чувствовал себя одиноким, хуже справлялись с тестами на память уже на старте исследования. Однако за семь лет наблюдения скорость снижения памяти у одиноких и неодиноких людей оказалась одинаковой.

Проще говоря, одиночество как бы «снижает планку» памяти, но не заставляет мозг деградировать быстрее. Если представить график, одинокие люди стартуют ниже, но их линия падает с тем же наклоном, что и у остальных.

Ведущий автор работы, доктор Луис Карлос Венегас-Санабриа, назвал этот результат неожиданным, потому что обычно предполагается, что одиночество ускоряет когнитивный спад. Но данные этого не подтвердили.

Чем проблемы с памятью отличаются от деменции

Здесь стоит остановиться и объяснить, почему эта разница принципиальна. Забывать имена, терять ключи, и тем более не понимать зачем мы зашли в комнату — это обычные проблемы с памятью, которые знакомы практически каждому после определенного возраста.

Деменция — это совсем другое: прогрессирующее нарушение мозга, при котором человек постепенно теряет способность мыслить, ориентироваться и обслуживать себя. Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции.

Когда в заголовках пишут «одиночество вызывает деменцию», люди пугаются. Но это исследование говорит о другом: одиночество связано с ухудшением памяти, а не с необратимым разрушением мозга. Авторы работы подчеркивают, что смешивать эти понятия не стоит, и именно такое смешение порождает ненужную панику.

При этом прямых доказательств причинно-следственной связи между одиночеством и деменцией пока нет. Как отметила психотерапевт Эми Морин, связь между одиночеством и когнитивным спадом существует, но нет прямых доказательств, что одиночество приводит к деменции.

Снижение памяти и деменция — разные процессы, хотя симптомы на ранних стадиях могут выглядеть похоже

Почему одиночество сложно измерить в исследованиях

У работы есть важная методологическая оговорка. Исследователи измерили уровень одиночества один раз, в начале наблюдения, и зафиксировали его как постоянную характеристику. Но в реальной жизни чувство одиночества меняется: иногда день ото дня, иногда год от года. Переезд, потеря близкого, появление нового друга — все это может сдвинуть ощущение изоляции в любую сторону.

Один «замер» не может отразить эту динамику. Авторы исследования сами признают это ограничение. Кроме того, существующие данные о связи одиночества и когнитивного спада по-прежнему противоречивы: одни работы находят ускорение, другие — нет. Это исследование не ставит точку в дискуссии, но добавляет важный аргумент.

Есть и еще одна интересная гипотеза. Эксперт по старению Джордан Вайсс предположил, что одиночество может наносить ущерб памяти гораздо раньше, задолго до 65 лет. К моменту, когда человека включают в исследование, десятилетия социальных привычек уже «встроены» в его мозг.

Как общение улучшает память у пожилых людей

Есть и оптимистичная часть. Мозг обладает удивительной пластичностью — способностью перестраивать свои связи в ответ на новый опыт. Исследования показывают, что проблемы с памятью, связанные с одиночеством, могут улучшиться, когда человек перестает чувствовать себя одиноким.

Отдельная работа ученых из Университета штата Пенсильвания продемонстрировала: когда люди 70–90 лет чаще и приятнее общались с друзьями и близкими, их когнитивные показатели были лучше — причем не только в день общения, но и в следующие два дня. Особенно заметный эффект наблюдался у тех, кто обычно испытывал дефицит определенного типа общения — например, с семьей.

Авторы европейского исследования предлагают практический шаг: включить скрининг одиночества в стандартные когнитивные проверки пожилых людей. Если врач при плановом осмотре спрашивает не только о самочувствии, но и о чувстве изоляции, это позволяет вовремя заметить проблему и помочь до того, как она отразится на памяти.

Общение с друзьями и близкими положительно влияет на когнитивные способности

Что делать чтобы снизить риск деменции от одиночества

Важный контекст: доклад Lancet Commission 2024 года определил 14 модифицируемых факторов риска деменции, на которые приходится примерно 45% всех случаев. Среди них — социальная изоляция в пожилом возрасте, а также гипертония, диабет, депрессия, потеря слуха и другие. Здоровый образ жизни снижает риск, хотя и не гарантирует защиту: болезнь формируется под влиянием генетики, возраста и биологических процессов, которые наука до конца не понимает.

Новое исследование аккуратно вписывается в эту картину. Одиночество — не приговор и, судя по данным, само по себе вряд ли станет решающим фактором для развития деменции. Но оно влияет на качество работы мозга уже сейчас. А значит, забота о социальных связях — это не мягкая рекомендация для пожилых, а полноценная часть профилактической медицины.

Главный вывод: если вы или ваши близкие чувствуете одиночество, это повод не паниковать, а действовать. Социальная активность — один из немногих факторов риска, который можно изменить без таблеток и хирургии. Звонок другу, совместная прогулка, участие в клубе по интересам, все это не просто приятное времяпрепровождение, а реальная поддержка для мозга.

