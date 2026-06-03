Всего один удар головой по мячу может повредить мозг: что нашли учёные у футболистов

Удар головой по мячу в футболе выглядит буднично и не кажется чем-то опасным: мяч летит сверху, игрок подпрыгивает, бьёт по нему головой, и все бегут дальше. Но всё же футбол остаётся травмоопасным спортом, и новое исследование голландских учёных показало неприятную вещь: достаточно одного удара головой по мячу, чтобы в крови появились следы, связанные с повреждением мозга. И это не про профессиональных игроков с многолетним стажем, а про обычных любителей.

Какие белки в крови нашли у футболистов после игры головой

Учёные взяли анализы крови у футболистов-любителей до и после матчей и обнаружили скачок двух белков. Первый — p-tau217, форма белка тау. Второй — S100B, его уровень растёт, когда страдают клетки нервной ткани.

Чтобы понять, почему это важно, нужно разобраться с белком тау. В обычном состоянии он работает как каркас внутри нервных клеток: держит их форму и помогает передавать сигналы. Но при механическом стрессе (а удар мячом по голове — это именно он) тау отрывается от своего места, ферменты его перестраивают, и он превращается в ту самую «повреждённую» форму p-tau. Проще говоря, появление p-tau217 в крови — это сигнал, что нервные клетки испытали удар.

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Почему даже один удар головой по мячу насторожил учёных

Главная неожиданность не в том, что многократные удары вредны (об этом давно спорят), а в том, что хватило одного эпизода игры головой. Раньше казалось, что опасны только сотни повторений за карьеру. Оказалось, мозг реагирует уже после однократного контакта с мячом (как при лёгкой травме головы, которую тоже не всегда сразу воспринимают всерьёз).

Отдельная ценность этой работы в том, что учёные сравнили футболистов с атлетами из других видов спорта без контакта головой. Это даёт уверенность: дело именно в ударах по мячу, а не в усталости, нагрузке или адреналине после игры.

Чем удары головой в футболе могут быть опасны для мозга

Здесь важно не паниковать. Уровни белков возвращались к норме уже через 24–48 часов после матча. То есть организм справлялся с разовой нагрузкой. Но авторы честно говорят: это не доказывает отсутствие долгосрочного вреда.

Есть и важная оговорка. Замеренные уровни белков не дотягивали до тех порогов, по которым в больницах диагностируют серьёзные травмы или деменцию. Но эти пороги рассчитаны на тяжёлые случаи. Здесь важнее другой вопрос: что будет, если такое повторять сотни и тысячи раз год за годом, тренировка за тренировкой. Долгосрочные последствия отследить трудно, потому что между ударами и возможными симптомами проходят годы.

Можно ли любителям футбола играть головой без риска

Если вы гоняете мяч с друзьями по выходным, повода бросать любимую игру нет. Один-два удара головой за матч — это не приговор, и организм восстанавливается. Осторожнее стоит быть с детьми и с теми, кто отрабатывает игру головой десятками повторений на тренировках.

Не случайно футбольные федерации уже начали ограничивать количество ударов головой на тренировках, хотя точного «безопасного» уровня пока никто не назвал. Есть несколько простых ориентиров:

не превращайте удары головой в основу тренировки — особенно у детей и подростков,

давайте мозгу время восстановиться, не отрабатывайте навесы каждый день подряд,

обращайте внимание на головные боли, головокружение и спутанность после игры,

в детском футболе многие страны уже отказываются от ударов головой в раннем возрасте — это разумно.

Кстати, в контактных видах спорта важна не только техника, но и сильная шея, которая помогает лучше стабилизировать голову при резком движении.

Как учёные будут проверять долгосрочный вред ударов головой

Исследование сильное, но не финальное. Логичный следующий шаг — наблюдать за одними и теми же игроками весь сезон, чтобы увидеть накопительный эффект. Интересно было бы повторить опыт и на профессионалах: вероятно, у них изменения будут заметнее, ведь и нагрузки выше.

Пока из этого исследования ясно одно: удары головой по мячу нельзя считать совсем безобидными для мозга, даже если речь всего об одном эпизоде. Футбол из-за этого никто не предлагает запрещать, но относиться к игре головой стоит осторожнее, особенно в детском спорте и на тренировках, где такие удары повторяются снова и снова.