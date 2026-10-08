Одно изменение в питании ослабит депрессию всего за 4 недели

Когда сил едва хватает на повседневные дела, приготовить ужин с нуля — та ещё задача. Гораздо проще открыть пачку снеков или разогреть полуфабрикат. При этом депрессия меняет пищевые предпочтения, нередко усиливая тягу к сладкому. Но может ли привычная еда влиять на настроение и в обратную сторону? Учёные решили проверить, что будет, если на месяц отказаться от самых переработанных продуктов. И результат оказался интереснее, чем можно было ожидать.

Одни и те же люди месяц ели как обычно и месяц по-новому

В исследовании участвовали 20 взрослых с депрессией, которые обычно ели много ультрапереработанной еды. В среднем им было около 44 лет, а болели они уже почти 13 лет, то есть речь о давней и устойчивой проблеме.

По жребию часть участников первый месяц питалась как обычно, а остальные в это время урезали фабричную еду. Через четыре недели группы поменялись местами. Так каждый человек побывал в обеих ролях, и сравнивали его с самим собой, а не с другими людьми.

Продукты участники покупали сами, им только подсказывали, что выбирать. При этом все пообещали не менять лекарства, терапию, спорт и сон. Так учёные пытались добиться, чтобы разница в самочувствии объяснялась именно питанием.

До конца дошли 19 человек. С привычкой они действительно справились: на опроснике о том, сколько фабричной еды ест человек, средний балл упал с 10,1 почти до 1,4.

Симптомы ослабли по всем проверкам

Состояние участников оценивали тремя разными тестами на депрессию, и все три показали одно и то же: без ультрапереработанной еды людям было легче. На одном тесте средний балл снизился с 8,7 до 5,5, на другом с 18,9 до 8,05. Тревожность за этот месяц тоже уменьшилась.

Никаких побочных эффектов не зафиксировали. Новую диету участники оценили как довольно трудную, но очень полезную. Думаю, многим захочется попробовать то же самое, и это хорошая идея. А заодно стоит знать, что простое упражнение тоже помогает облегчить симптомы депрессии.

Ультрапереработанная еда — это не любая магазинная еда

Ультрапереработанной называют еду, которую сделали на заводе из очищенных ингредиентов с добавками. Это пачка чипсов, сладкая газировка или обед, который готов за пару минут. Её любят по понятным причинам: она вкусная, дешёвая и удобная, поэтому отказаться от неё не так просто.

При этом переработанная еда бывает очень разной. Замороженные овощи, крупа или сыр тоже прошли обработку, но к ультрапереработанным они не относятся. Связь такой еды с депрессией учёные замечали и раньше, но только в наблюдениях. Здесь впервые посмотрели, что будет, если люди с депрессией правда начнут есть по-другому.

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Пять советов, если хотите попробовать сами

В эксперименте не было строгого меню, и всё же из него можно извлечь несколько правил:

Не бросайте лечение ради диеты. Участники продолжали принимать лекарства и ходить на терапию, и еда помогала вместе с ними.

Участники продолжали принимать лекарства и ходить на терапию, и еда помогала вместе с ними. Начните со снеков и сладких напитков. Именно ими чаще всего перекусывают на бегу, и их проще всего заменить.

Именно ими чаще всего перекусывают на бегу, и их проще всего заменить. Не бойтесь любой обработки. Те же замороженные овощи или крупы вполне подходят для здорового питания.

Те же замороженные овощи или крупы вполне подходят для здорового питания. Дайте себе хотя бы месяц. Как раз за четыре недели участники заметили разницу.

Как раз за четыре недели участники заметили разницу. Готовьтесь к тому, что будет непросто. Участники тоже признали, что это трудно, но всё равно считали, что оно того стоит.

Перед тем как менять питание, неплохо было бы посоветоваться с врачом. Особенно это касается тех, у кого есть другие хронические болезни.

Почему чудо-диетой это пока не назовёшь

Эксперимент был совсем маленьким, и учёные сами признают его ограничения. Участники знали, на какой они диете, так что отчасти могли сработать ожидания. Что именно они ели, люди записывали сами, и никто этого не проверял. Кроме того, у всех участников был лишний вес и нарушения обмена веществ, поэтому на других людях результат может оказаться иным.

Остаётся неясным и то, что именно помогло: меньше сахара, жира, калорий или добавок. Следующий шаг — большие исследования, где состояние участников будут оценивать врачи, не знающие, кто на какой диете, а количество съеденной фабричной еды будут измерять объективно.