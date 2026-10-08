Одно изменение в питании ослабит депрессию всего за 4 недели

Когда сил едва хватает на повседневные дела, приготовить ужин с нуля — та ещё задача. Гораздо проще открыть пачку снеков или разогреть полуфабрикат. При этом депрессия меняет пищевые предпочтения, нередко усиливая тягу к сладкому. Но может ли привычная еда влиять на настроение и в обратную сторону? Учёные решили проверить, что будет, если на месяц отказаться от самых переработанных продуктов. И результат оказался интереснее, чем можно было ожидать.
Одни и те же люди месяц ели как обычно и месяц по-новому
В исследовании участвовали 20 взрослых с депрессией, которые обычно ели много ультрапереработанной еды. В среднем им было около 44 лет, а болели они уже почти 13 лет, то есть речь о давней и устойчивой проблеме.
По жребию часть участников первый месяц питалась как обычно, а остальные в это время урезали фабричную еду. Через четыре недели группы поменялись местами. Так каждый человек побывал в обеих ролях, и сравнивали его с самим собой, а не с другими людьми.
Продукты участники покупали сами, им только подсказывали, что выбирать. При этом все пообещали не менять лекарства, терапию, спорт и сон. Так учёные пытались добиться, чтобы разница в самочувствии объяснялась именно питанием.
До конца дошли 19 человек. С привычкой они действительно справились: на опроснике о том, сколько фабричной еды ест человек, средний балл упал с 10,1 почти до 1,4.
Симптомы ослабли по всем проверкам
Состояние участников оценивали тремя разными тестами на депрессию, и все три показали одно и то же: без ультрапереработанной еды людям было легче. На одном тесте средний балл снизился с 8,7 до 5,5, на другом с 18,9 до 8,05. Тревожность за этот месяц тоже уменьшилась.
Никаких побочных эффектов не зафиксировали. Новую диету участники оценили как довольно трудную, но очень полезную. Думаю, многим захочется попробовать то же самое, и это хорошая идея. А заодно стоит знать, что простое упражнение тоже помогает облегчить симптомы депрессии.
Ультрапереработанная еда — это не любая магазинная еда
Ультрапереработанной называют еду, которую сделали на заводе из очищенных ингредиентов с добавками. Это пачка чипсов, сладкая газировка или обед, который готов за пару минут. Её любят по понятным причинам: она вкусная, дешёвая и удобная, поэтому отказаться от неё не так просто.
При этом переработанная еда бывает очень разной. Замороженные овощи, крупа или сыр тоже прошли обработку, но к ультрапереработанным они не относятся. Связь такой еды с депрессией учёные замечали и раньше, но только в наблюдениях. Здесь впервые посмотрели, что будет, если люди с депрессией правда начнут есть по-другому.
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Пять советов, если хотите попробовать сами
В эксперименте не было строгого меню, и всё же из него можно извлечь несколько правил:
- Не бросайте лечение ради диеты. Участники продолжали принимать лекарства и ходить на терапию, и еда помогала вместе с ними.
- Начните со снеков и сладких напитков. Именно ими чаще всего перекусывают на бегу, и их проще всего заменить.
- Не бойтесь любой обработки. Те же замороженные овощи или крупы вполне подходят для здорового питания.
- Дайте себе хотя бы месяц. Как раз за четыре недели участники заметили разницу.
- Готовьтесь к тому, что будет непросто. Участники тоже признали, что это трудно, но всё равно считали, что оно того стоит.
Перед тем как менять питание, неплохо было бы посоветоваться с врачом. Особенно это касается тех, у кого есть другие хронические болезни.
Почему чудо-диетой это пока не назовёшь
Эксперимент был совсем маленьким, и учёные сами признают его ограничения. Участники знали, на какой они диете, так что отчасти могли сработать ожидания. Что именно они ели, люди записывали сами, и никто этого не проверял. Кроме того, у всех участников был лишний вес и нарушения обмена веществ, поэтому на других людях результат может оказаться иным.
Остаётся неясным и то, что именно помогло: меньше сахара, жира, калорий или добавок. Следующий шаг — большие исследования, где состояние участников будут оценивать врачи, не знающие, кто на какой диете, а количество съеденной фабричной еды будут измерять объективно.
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