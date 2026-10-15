Много друзей или несколько близких: что на самом деле нужно человеку

Из-за работы, семьи и бытовых дел у многих людей не остается времени на общение с друзьями. Поэтому многие люди считают, что им нужно сделать выбор между несколькими близкими друзьями и широким кругом не особо близких знакомых. Но так ли это на самом деле? Учёные провели опрос и выяснили, к чему на самом деле стремятся люди.

Широкий круг общения против душевной близости

Ученые провели опрос среди 5000 человек и выявили две выраженные склонности, за которыми стояли совершенно разные жизненные обстоятельства. Участники, ориентированные на широкую сеть контактов, чаще оказывались экстравертами. У них действительно было больше друзей и больше людей, готовых прийти на помощь в трудную минуту.

Совсем иначе выглядела картина у респондентов, которые ставили на первое место эмоциональную близость. В их ответах прослеживались характерные особенности:

меньше знакомых, на чью реальную помощь можно рассчитывать;

повышенная тревога из-за возможной изоляции и одиночества;

низкая удовлетворённость текущими дружескими отношениями;

высокая готовность делиться личными историями и контактами с потенциальными приятелями ради новых знакомств.

При этом участники не делали жёсткого выбора в пользу чего-то одного. Большинство хотело одновременно иметь и обширный круг товарищей, и доверительные отношения с ними — поверхностное общение ради количества людей не привлекало. Результаты опубликованы в журнале Evolution and Human Behavior.

Как работает внутренняя защита от одиночества

Тогда почему одни люди постоянно говорят о важности душевного тепла, а другие сосредоточены на расширении круга знакомств? Исследователи пришли к выводу, что глубокой привязанности хотят все, но вспоминают об этой потребности тогда, когда текущее общение перестаёт устраивать.

Если у человека всё в порядке с близкими друзьями, ему не нужно специально фокусироваться на поиске душевного тепла — он может спокойно поддерживать и расширять приятельскую сеть. Зато когда в отношениях появляется холод или нехватка понимания, запрос на близость резко выходит на первый план.

Авторы работы сравнивают этот механизм с мягким сигналом тревоги. Обострившееся желание найти родственную душу предупреждает человека, что он рискует столкнуться с одиночеством, и подталкивает его активнее сближаться с новыми людьми.

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Пол, характер и белые пятна в науке о дружбе

Хотя дружба напрямую влияет на здоровье и благополучие, учёные всё ещё мало знают о том, как именно завязываются такие отношения. Новая работа опиралась только на опросы и не отслеживала реальное поведение людей в жизни. Из-за этого пока нельзя точно сказать, получают ли обладатели широкого круга знакомств столько же душевного тепла на практике, сколько люди с двумя-тремя верными товарищами.

Предыдущие научные работы не раз указывали, что мужчины и женщины по-разному подходят к выбору друзей своего пола и ценят в общении разные вещи. Однако в новом исследовании различий между полами не обнаружилось: базовые выгоды от дружбы оказались одинаково важны для всех.

Среди черт характера с выбором дружеской стратегии оказалась связана только экстраверсия — именно она влияла на число приятелей и степень близости с ними. Роль остальных качеств личности остаётся предметом будущих проверок:

добросовестность может влиять на общую удовлетворённость отношениями;

открытость новому опыту — на разнообразие интересов внутри компании;

доброжелательность — на умение сглаживать конфликты;

склонность к тревожности — на привычку избегать общения.

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В перспективе оценка того, насколько сильно люди в разных коллективах тоскуют по близкому общению, поможет специалистам по общественному здоровью. По этому показателю можно выявлять уровень скрытого одиночества среди уязвимых групп — например, первокурсников, студентов-медиков или загруженных работой специалистов — и вовремя предлагать им поддержку.