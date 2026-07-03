Простое упражнение снизило симптомы депрессии за 5 недель: кому оно помогло сильнее всего

Десять недель скандинавской ходьбы заметно ослабили симптомы депрессии у взрослых с умеренной и тяжёлой формой — и больше всего пользы пришлось на первую половину программы. Самое интересное: это щадящая нагрузка, которая подходит даже тем, у кого нет сил и желания заниматься спортом. Обычная ходьба, кстати, тоже полезна — она снижает риск депрессии.

Что такое скандинавская ходьба и почему её выбрали учёные

Скандинавская ходьба — это прогулка со специальными палками в обеих руках, похожими на лыжные. В отличие от обычной ходьбы, такая техника подключает к работе не только ноги, но и мышцы рук, плеч и спины. По сути, это полноценная нагрузка на всё тело, но без ударов по суставам, как при беге.

Исследователи выбрали именно её не случайно. Скандинавская ходьба доступна почти всем: она недорогая, не требует абонемента в зал и подходит для самого разного уровня физподготовки. Это особенно важно, когда речь идёт о депрессии — состоянии, при котором у человека часто просто нет энергии на интенсивные тренировки. Важная деталь: за всё время эксперимента не было ни одного побочного эффекта.

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Как проходило исследование

Международная команда учёных собрала 64 человека с умеренными и тяжёлыми симптомами депрессии. Это небольшая выборка, и сами авторы честно называют исследование скромным по масштабу. Участников случайным образом разделили на две группы.

Первая группа занималась скандинавской ходьбой под присмотром тренеров — два часовых занятия в неделю при умеренной интенсивности

Вторая, контрольная группа вместо тренировок получала образовательные рассылки о психическом здоровье

Такое разделение нужно, чтобы понять, что именно даёт результат — сама физическая нагрузка или просто факт участия в программе и внимание специалистов. Программа длилась десять недель, и динамику симптомов отслеживали на протяжении всего срока.

Почему улучшения наступают уже к пятой неделе

Самый любопытный вывод касается скорости эффекта. Уже к пятой неделе у ходоков заметно снизились показатели депрессии, тогда как в контрольной группе всё оставалось практически без изменений. Польза сохранялась и дальше, до конца десятой недели, но во второй половине программы темп улучшений замедлился.

Иными словами, основной скачок пришёлся на первую половину. Авторы осторожно отмечают, что напрямую не сравнивали разную длительность программ, но их данные намекают: ощутимый клинический результат может наступать всего за пять недель. Это важно, потому что эффект от лечения депрессии другими методами не всегда наступает быстро: антидепрессанты действуют не сразу.

Кому скандинавская ходьба помогает сильнее всего

Здесь исследование преподнесло неожиданный поворот. Больше всего пользы получили участники с тяжёлой депрессией. У них симптомы снижались сильнее и быстрее в первые пять недель, чем у людей с умеренной формой.

Это противоречит интуиции: казалось бы, человеку в тяжёлом состоянии труднее всего начать двигаться. Но результаты показывают, что именно люди в тяжёлом состоянии могут особенно хорошо реагировать на спокойные занятия под присмотром тренера. К концу программы ремиссии достигли от 35% до 53,6% участников группы ходьбы — то есть у заметной части симптомы ослабли до клинически незначимого уровня.

Что доказано, а что пока остаётся под вопросом

Важно не превращать обнадёживающий результат в готовый рецепт. Авторы сами перечисляют ограничения работы.

Выборка маленькая — всего 64 человека

Среди участников преобладали женщины, поэтому выводы нельзя без оговорок переносить на всех

Не учитывалось, принимали ли люди лекарства и проходили ли психотерапию

Свою роль могло сыграть само общение в группе и поддержка тренеров, а не только нагрузка

Последний пункт особенно важен: совместные занятия дают социальный контакт, а социальная изоляция — один из спутников депрессии. Возможно, часть эффекта объясняется не только палками и ходьбой, но и тем, что человек регулярно выходит к людям. На настроение влияет и питание: мы разбирали продукты, которые поднимут вам настроение.

Тем не менее общий вывод исследователей такой: скандинавская ходьба может стать отличным дополнением к существующему лечению депрессии — особенно для тех, кому тяжёлые нагрузки не по силам. Это не замена врачам и терапии — депрессию важно лечить, а ходьба — хороший и доступный инструмент рядом с ними.