Я не раз замечал, что знакомые коты охотно идут на руки, устраиваются рядом и встречают хозяина у двери, а кошки чаще сами решают, когда их можно погладить. Ещё мне казалось, что коты играют грубее и азартнее, а кошки ведут себя сдержаннее и осторожнее с гостями. Недавно мне стало интересно, есть ли у котов и кошек другие различия в характере? И правда ли они зависят от пола, а не от воспитания? Оказалось, что наука отвечает осторожно: кое-какие различия есть, но воспитание, возраст, опыт и гормоны влияют на характер гораздо сильнее, чем пол.
Коты общительнее и задиристее, но не все
У привычного образа ласкового и немного нахального кота есть основания. В части исследований кастрированные коты действительно охотнее шли на контакт с людьми, особенно если с раннего детства привыкли к человеку. Но это тенденция, а не правило: попадаются и коты, которые предпочитают одиночество.
Вот чем чаще всего отличаются коты:
- Общительность. Кастрированные коты в некоторых работах были контактнее с людьми.
- Игры. Молодые коты играют азартнее и грубее: сильнее хватают игрушки, борются, кусаются и устраивают засады. Это связывают с навыками соперничества, которые пригодились бы взрослому самцу в природе.
- Драки. Некастрированные коты чаще конфликтуют с другими самцами, потому что борются за партнёрш и территорию.
- Метки и прогулки. Без кастрации коты могут метить мочой, рваться на улицу в поисках кошки и вести себя беспокойно. Здесь главную роль играют половые гормоны.
- После кастрации. Коты обычно реже метят, меньше стремятся на улицу и реже дерутся с другими самцами.
А вот агрессию к человеку пол не предсказывает. Кот, как и кошка, может поцарапать, если испугался, ему больно или просто надоело, что его гладят.
Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max
Кошки осторожнее и строже охраняют своё пространство
О кошках говорят как о независимых и своенравных, и в отдельных исследованиях у них действительно отмечали больше осторожности, особенно с незнакомыми людьми. При этом бывают кошки, которые буквально ходят за хозяином по пятам. Да и привязанность они показывают по-разному: одна не слезает с колен, другая просто спит рядом, и обе так выражают доверие.
Вот чем чаще всего отличаются кошки:
- Избирательность. Кошки бывают разборчивее в общении и осторожнее с гостями.
- Игры. Охотиться, прыгать и бороться кошки любят не меньше котов, но играют обычно не так грубо.
- Защитная агрессия. Кошка чаще злится, когда защищает свою территорию, боится или охраняет котят. Мать может не подпускать даже тех животных, с которыми раньше спокойно уживалась.
- Течка. Некастрированная кошка в этот период громко мяукает, трётся о предметы, катается по полу и становится беспокойной. Одни кошки в это время необычно ласковы, другие раздражаются.
- Метки. Кошки тоже могут метить территорию, в том числе после стерилизации. Причиной бывает стресс или конфликт с другим животным.
- После стерилизации. Когда удаляют яичники, течки прекращаются, и вместе с ними уходит связанное с ними поведение.
Так что представление о «злых и капризных» кошках и добродушных котах убедительного научного подтверждения не имеет.
Читайте также: Почему кошки ненавидят закрытые двери, даже если им туда совсем не нужно
Воспитание и опыт влияют на характер сильнее пола
Самые надёжные различия между котами и кошками касаются полового поведения, и после кастрации они заметно сглаживаются. Но операция не меняет характер целиком. Игривый кот не обязательно станет ленивым, а независимая кошка не превратится в ручную. Если животное долго метило территорию, одна операция тоже не гарантирует избавления от привычки.
Гораздо сильнее на характер влияют:
- Ранний контакт с людьми. Котёнок, которого бережно брали на руки и гладили, скорее вырастет дружелюбным.
- Жизненный опыт. Животное, которое пугали или обижали, может долго не доверять людям, какого бы пола оно ни было.
- Возраст. Котята активнее, а с годами даже очень энергичный питомец успокаивается.
- Порода и наследственность. У некоторых пород есть свои поведенческие черты, но внутри породы темпераменты всё равно сильно различаются.
- Условия жизни. На поведение влияют нехватка игр и укрытий, постоянный шум и ссоры с другими животными.
Больше познавательных материалов вы найдете в наших каналах в MAX и Telegram
Короче говоря, коты бывают чуть общительнее и азартнее, а кошки чуть осторожнее, но угадать характер по полу не получится. Если выбираете питомца, посмотрите, как ведёт себя конкретное животное: подходит ли само, интересуется ли человеком, охотно ли играет. Сделайте скидку на то, что после переезда даже дружелюбная кошка может какое-то время прятаться. Если хочется меньше сюрпризов, возьмите взрослое животное: его темперамент уже хорошо видно.
Новости, статьи и анонсы публикацийЧат с читателями
Свободное общение и обсуждение материалов