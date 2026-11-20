Я не раз замечал, что знакомые коты охотно идут на руки, устраиваются рядом и встречают хозяина у двери, а кошки чаще сами решают, когда их можно погладить. Ещё мне казалось, что коты играют грубее и азартнее, а кошки ведут себя сдержаннее и осторожнее с гостями. Недавно мне стало интересно, есть ли у котов и кошек другие различия в характере? И правда ли они зависят от пола, а не от воспитания? Оказалось, что наука отвечает осторожно: кое-какие различия есть, но воспитание, возраст, опыт и гормоны влияют на характер гораздо сильнее, чем пол.

Коты общительнее и задиристее, но не все

У привычного образа ласкового и немного нахального кота есть основания. В части исследований кастрированные коты действительно охотнее шли на контакт с людьми, особенно если с раннего детства привыкли к человеку. Но это тенденция, а не правило: попадаются и коты, которые предпочитают одиночество.

Вот чем чаще всего отличаются коты:

Общительность. Кастрированные коты в некоторых работах были контактнее с людьми.

Кастрированные коты в некоторых работах были контактнее с людьми. Игры. Молодые коты играют азартнее и грубее: сильнее хватают игрушки, борются, кусаются и устраивают засады. Это связывают с навыками соперничества, которые пригодились бы взрослому самцу в природе.

Молодые коты играют азартнее и грубее: сильнее хватают игрушки, борются, кусаются и устраивают засады. Это связывают с навыками соперничества, которые пригодились бы взрослому самцу в природе. Драки. Некастрированные коты чаще конфликтуют с другими самцами, потому что борются за партнёрш и территорию.

Некастрированные коты чаще конфликтуют с другими самцами, потому что борются за партнёрш и территорию. Метки и прогулки. Без кастрации коты могут метить мочой, рваться на улицу в поисках кошки и вести себя беспокойно. Здесь главную роль играют половые гормоны.

Без кастрации коты могут метить мочой, рваться на улицу в поисках кошки и вести себя беспокойно. Здесь главную роль играют половые гормоны. После кастрации. Коты обычно реже метят, меньше стремятся на улицу и реже дерутся с другими самцами.

А вот агрессию к человеку пол не предсказывает. Кот, как и кошка, может поцарапать, если испугался, ему больно или просто надоело, что его гладят.

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Кошки осторожнее и строже охраняют своё пространство

О кошках говорят как о независимых и своенравных, и в отдельных исследованиях у них действительно отмечали больше осторожности, особенно с незнакомыми людьми. При этом бывают кошки, которые буквально ходят за хозяином по пятам. Да и привязанность они показывают по-разному: одна не слезает с колен, другая просто спит рядом, и обе так выражают доверие.

Вот чем чаще всего отличаются кошки:

Избирательность. Кошки бывают разборчивее в общении и осторожнее с гостями.

Кошки бывают разборчивее в общении и осторожнее с гостями. Игры. Охотиться, прыгать и бороться кошки любят не меньше котов, но играют обычно не так грубо.

Охотиться, прыгать и бороться кошки любят не меньше котов, но играют обычно не так грубо. Защитная агрессия. Кошка чаще злится, когда защищает свою территорию, боится или охраняет котят. Мать может не подпускать даже тех животных, с которыми раньше спокойно уживалась.

Кошка чаще злится, когда защищает свою территорию, боится или охраняет котят. Мать может не подпускать даже тех животных, с которыми раньше спокойно уживалась. Течка. Некастрированная кошка в этот период громко мяукает, трётся о предметы, катается по полу и становится беспокойной. Одни кошки в это время необычно ласковы, другие раздражаются.

Некастрированная кошка в этот период громко мяукает, трётся о предметы, катается по полу и становится беспокойной. Одни кошки в это время необычно ласковы, другие раздражаются. Метки. Кошки тоже могут метить территорию, в том числе после стерилизации. Причиной бывает стресс или конфликт с другим животным.

Кошки тоже могут метить территорию, в том числе после стерилизации. Причиной бывает стресс или конфликт с другим животным. После стерилизации. Когда удаляют яичники, течки прекращаются, и вместе с ними уходит связанное с ними поведение.

Так что представление о «злых и капризных» кошках и добродушных котах убедительного научного подтверждения не имеет.

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Воспитание и опыт влияют на характер сильнее пола

Самые надёжные различия между котами и кошками касаются полового поведения, и после кастрации они заметно сглаживаются. Но операция не меняет характер целиком. Игривый кот не обязательно станет ленивым, а независимая кошка не превратится в ручную. Если животное долго метило территорию, одна операция тоже не гарантирует избавления от привычки.

Гораздо сильнее на характер влияют:

Ранний контакт с людьми. Котёнок, которого бережно брали на руки и гладили, скорее вырастет дружелюбным.

Котёнок, которого бережно брали на руки и гладили, скорее вырастет дружелюбным. Жизненный опыт. Животное, которое пугали или обижали, может долго не доверять людям, какого бы пола оно ни было.

Животное, которое пугали или обижали, может долго не доверять людям, какого бы пола оно ни было. Возраст. Котята активнее, а с годами даже очень энергичный питомец успокаивается.

Котята активнее, а с годами даже очень энергичный питомец успокаивается. Порода и наследственность. У некоторых пород есть свои поведенческие черты, но внутри породы темпераменты всё равно сильно различаются.

У некоторых пород есть свои поведенческие черты, но внутри породы темпераменты всё равно сильно различаются. Условия жизни. На поведение влияют нехватка игр и укрытий, постоянный шум и ссоры с другими животными.

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Короче говоря, коты бывают чуть общительнее и азартнее, а кошки чуть осторожнее, но угадать характер по полу не получится. Если выбираете питомца, посмотрите, как ведёт себя конкретное животное: подходит ли само, интересуется ли человеком, охотно ли играет. Сделайте скидку на то, что после переезда даже дружелюбная кошка может какое-то время прятаться. Если хочется меньше сюрпризов, возьмите взрослое животное: его темперамент уже хорошо видно.