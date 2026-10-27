У животных есть свой характер. Но откуда он берётся?

У животных есть характер, и складывается он почти так же, как у людей. Влияют гены, детские впечатления, отношения с родителями и братьями и сёстрами, причём наследственность решает меньше, чем принято думать. Владельцы собак и кошек в этом и не сомневались. Интересно другое: насколько похожи законы, по которым характер формируется у человека и у зверя.

Учёные долго не решались говорить о характере животных

Принято думать, что дикие звери избавлены от наших сложностей: семейных драм, душевных ран и странных привычек, которые то и дело возвращаются. На самом деле жизнь животных тоже бывает трудной. Но в ней есть и взлёты, и падения, и маленькие победы, совсем как у нас.

И всё же тему долго обходили стороной. Признать у животных характер значит признать, что они гораздо ближе к нам, чем многим хочется думать. Доходило до смешного: специалисты охотно обсуждали за чаем, у кого из подопытных зверей или домашних питомцев какой нрав. А потом перерыв заканчивался, и разговоры стихали: в рабочее время о таком говорить было не принято.

Однако многолетние наблюдения за самыми разными видами сходятся в одном: характер у животных точно есть. Один питомец смельчак и любитель риска, другой осторожный домосед, третий удивляет сообразительностью. А у кошек учёные даже выделили семь типов личности.

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Детские травмы остаются с животными надолго

У животных, как и у людей, самые ранние впечатления оставляют самые глубокие шрамы или дают больше всего сил. Важно, в какой обстановке зверь рос и как к нему относились родители, братья и сёстры.

Лучше всего это видно на собаках из приюта. Питомец, переживший жестокость, этого не забывает, и прошлое ещё долго сказывается на его поведении. Поэтому настороженность новой собаки из приюта чаще всего не странность, а след того, что ей пришлось пережить.

Собак мы жалеем легко, а вот о детских травмах, например, у белки обычно не задумываемся. Хотя правило работает для любых животных, и диких, и домашних. Бельчонок, которого бросила мать, несёт этот опыт дальше, точно так же, как человек.

Гены отвечают лишь примерно за треть характера

Кажется, что звери живут на чистых инстинктах, всё в них прописано природой и особи одного вида мало отличаются друг от друга. Но это не так. Наследственность, конечно, важна, но гены определяют только около 35% характера (это приблизительная оценка). У людей доля примерно такая же.

Остальное приходится на среду: где животное росло, кто был рядом, что с ним происходило. Выходит, ваш кот такой, какой есть, не только из-за породы и родителей, но и из-за всей своей жизни. Даже к новому дому кошки привыкают по-разному.

Подмена яиц в гнёздах отделяет гены от воспитания

У людей трудно понять, какая черта досталась от родителей, а какая появилась из-за воспитания: жизнь слишком запутанна, и чистый опыт на человеке не поставишь. С животными это сделать проще.

Например, в одном эксперименте учёные переложили птичьи яйца в чужие гнёзда, а когда птенцы выросли, сравнили их поведение с поведением родных и приёмных родителей. Оказалось, что склонность исследовать новое была связана с поведением приёмных родителей, а не родных. Именно такие опыты помогают понять, откуда берётся характер и что зависит от генов, а что — от воспитания.

Выходит, кошка, которая катается на пылесосе, и пёс, который боится громких звуков, ведут себя так не случайно. Это личности, со своей историей и своими особенностями.