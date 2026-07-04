Правда ли, что свежие овощи и фрукты полезнее замороженных или консервированных?

Вера Макарова

Мы привыкли считать свежие овощи и фрукты эталоном здорового питания, а замороженные и консервированные — компромиссом ради экономии и удобства. На деле разница в пользе часто оказывается минимальной, а в отдельных случаях заморозка и вовсе сохраняет больше витаминов. Особенно когда продукты замораживают вскоре после сбора. Разбираемся, что говорит наука и на что стоит смотреть в магазине.

Замороженные и консервированные овощи с фруктами - развенчиваем миф о пользе свежих продуктов

Замороженные и консервированные овощи с фруктами — развенчиваем миф о пользе свежих продуктов

Сколько овощей и фруктов нужно съедать в день

Овощи и фрукты — это источник витаминов, минералов и клетчатки, которые поддерживают здоровье и снижают риск ряда болезней. Австралийское руководство по здоровому питанию рекомендует взрослым не меньше двух порций фруктов и пяти порций овощей в день, и сюда же входят замороженные и консервированные варианты. То есть набрать норму можно не только свежими продуктами.

Стандартная порция овощей составляет около 75 г (100–350 кДж) или:

  • ½ чашки вареных зеленых или оранжевых овощей (например, брокколи, шпината, моркови или тыквы)
  • ½ чашки вареных сушеных или консервированных бобов, гороха или чечевицы (желательно без добавления соли)
  • 1 чашка зеленых листовых или сырых салатных овощей
  • ½ чашки сладкой кукурузы
  • ½ среднего картофеля или других крахмалистых овощей (батата, таро или маниоки)
  • 1 средний помидор

Стандартная порция фруктов составляет около 150 г (350 кДж) или:

  • 1 среднее яблоко, банан, апельсин или груша
  • 2 небольших абрикоса, киви или сливы
  • 1 чашка нарезанных кубиками или консервированных фруктов (без добавления сахара)

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Почему замороженные и консервированные продукты выгоднее

Главный довод в пользу заморозки и консервов — это деньги и удобство. Большинство таких продуктов дешевле свежих, и в условиях роста цен это весомый аргумент. Заодно они часто продаются уже нарезанными и готовыми к приготовлению, а значит, экономят время на кухне.

Есть и ещё один плюс — срок хранения. Консервированные и замороженные овощи и фрукты хранятся гораздо дольше свежих, поэтому доступны круглый год и реже отправляются в мусорное ведро испорченными. Меньше отходов — это и экономия, и экология. А со свежими продуктами такое случается часто, но подгнившие фрукты и овощи не стоит спасать, просто срезав потемневший бок.

Сохраняются ли витамины при заморозке и консервации

Самый интересный момент — питательная ценность. Замороженные и консервированные овощи и фрукты в целом сохраняют исходный набор полезных веществ, а иногда оказываются даже богаче свежих. По данным исследований, пищевая ценность большинства замороженных и консервированных продуктов сопоставима со свежими овощами и фруктами, пролежавшими неделю в холодильнике.

Более того, иногда обработка повышает содержание нутриентов. Хороший пример — абрикосы: в замороженных абрикосах витамина C заметно больше, чем в свежих, потому что витамин C используется для консервации фрукта. И мы даже уже разбирали, почему замороженные овощи полезнее свежих в ряде случаев.

При заморозке внутри продуктов образуются кристаллы льда, которые могут влиять на структуру

При заморозке внутри продуктов образуются кристаллы льда, которые могут влиять на структуру

Заморозка работает за счёт низких температур, которые замедляют порчу. Промышленные методы заморозки хорошо сохраняют цвет, текстуру и питательную ценность овощей и фруктов. Но есть нюанс: при заморозке могут образовываться кристаллы льда, которые повреждают структуру продукта, снижают содержание нутриентов и делают овощи водянистыми, особенно если их размораживать и замораживать снова.

Что происходит с продуктами при консервации

Консервирование устроено иначе: продукты стерилизуют при высокой температуре, чтобы они безопасно хранились при комнатной температуре долгое время. Минус в том, что высокие температуры разрушают часть нутриентов, прежде всего водорастворимые витамины вроде витамина C.

Но технологии не стоят на месте. Современные методы консервации позволяют проводить процесс быстрее и при более низких температурах, благодаря чему теряется меньше полезных веществ.

Отдельно стоит помнить про безопасность: замороженные овощи и фрукты могут быть заражены бактерией Listeria monocytogenes (она вызывает пищевое отравление), но термическая обработка перед едой снижает этот риск. С консервами другая проблема: вздутые банки с консервами нельзя даже открывать.

На что смотреть на этикетке консервов

Главная ловушка консервов — это скрытые соль и сахар. В консервированных овощах часто много соли, поэтому лучше выбирать продукты с пометкой «без добавленной соли» или смотреть в таблице состава на содержание натрия и брать вариант с наименьшим. Простой приём — слить жидкость и промыть овощи перед едой, это уменьшает количество соли.

Есть несколько вещей, на которые стоит обращать внимание при покупке:

  • фасоль в соусе и печёные бобы могут содержать добавленные сахар и соль — если едите их регулярно, ищите версию со сниженным содержанием соли
  • консервированные фрукты лучше брать в собственном соку, а не в сиропе, чтобы не поглощать много сахара
  • обращайте внимание на пометки «без добавленного сахара» и «без добавленной соли»

Эти простые проверки помогают получить пользу от консервов, не получив вместе с ней лишнюю норму соли и сахара.

Как удобно использовать замороженные и консервированные продукты

Тут всё предельно просто: консервированные фрукты можно есть как перекус сами по себе, добавлять в кашу или йогурт, а во многих рецептах свежие фрукты спокойно заменяются замороженными и консервированными. Замороженные овощи — выручалочка для быстрого ужина: например, замороженный зелёный горошек и эдамаме готовятся всего за пару минут и легко добавляются в жаркое или рагу в последний момент.

И не стоит забывать про бобовые: банка чечевицы, нута или фасоли делает рагу или соус для пасты сытнее, добавляя клетчатку и белок. Поскольку они уже готовы, их можно бросить даже в салат — только не забудьте предварительно промыть. А если сравнивать с консервами, то сушёные бобы, нут и чечевица ещё выгоднее и тоже долго хранятся, хотя готовить их дольше и иногда нужно замачивать заранее.

Стоит ли есть сушёные фрукты вместо свежих

С сушёными фруктами нужна осторожность. Их не рекомендуют как ежедневную замену свежим, замороженным или консервированным фруктам — при сушке они становятся более концентрированными по сахару. Это не значит, что они под запретом: как редкий перекус сухофрукты вполне подойдут, просто не стоит делать их основой рациона. И внимательно читайте состав: сухофрукты нередко обрабатывают сахарным сиропом.

Выходит деление на «полезное свежее» и «второсортное замороженное» — устаревший миф. Замороженные и консервированные овощи и фрукты помогают набирать дневную норму дешевле и удобнее, а по витаминам нередко не уступают свежим. Достаточно читать этикетки на добавленные соль и сахар — и можно смело держать в морозилке и шкафу полноценный запас здоровой еды.

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