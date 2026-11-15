Прогревать машину зимой или сразу ехать? Что советуют автопроизводители

Зимним утром одни водители заводят машину и сразу отправляются в путь, а другие по 10–15 минут греют двигатель во дворе. Кто же прав? Оказывается, большинству современных автомобилей долгий прогрев вообще не нужен. Но есть исключения, особенно когда за окном −30 °C. А если двигатель после морозной ночи вообще отказывается запускаться, мы уже рассказывали, как завести машину в сильный мороз.

Долгий прогрев остался в прошлом вместе с карбюраторами

Раньше прогревать машину действительно было необходимо. У старых карбюраторных двигателей на холоде топливо плохо испарялось, смесь готовилась неидеально, и мотор мог заглохнуть при попытке сразу поехать.

Но современные автомобили устроены иначе. Электроника сама регулирует подачу топлива с учётом температуры двигателя. Поэтому прогревать машину по 10–15 минут обычно незачем, хотя время ожидания перед поездкой зависит от конкретной модели.

Toyota прямо указывает, что при обычных условиях прогрев бензинового двигателя на холостом ходу не требуется.

АвтоВАЗ в руководстве Lada Vesta рекомендует зимой начинать движение не раньше чем через 30 секунд после запуска двигателя.

в руководстве Lada Vesta рекомендует зимой двигателя. Haval в советах по зимней эксплуатации предлагает подождать 2–3 минуты и затем ехать плавно , на невысоких оборотах.

в советах по зимней эксплуатации предлагает , на невысоких оборотах. Chery в инструкции к Arrizo 8 тоже советует избегать длительного прогрева на холостом ходу и начинать движение после стабилизации работы двигателя.

А вот при экстремальном холоде рекомендация уже другая и на прогрев может потребоваться больше времени.

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В движении двигатель прогревается быстрее

Самое интересное, что когда машина просто стоит с работающим мотором, тот нагревается медленнее, чем при спокойной езде. Под небольшой нагрузкой двигатель быстрее выходит на рабочую температуру, а вместе с ним начинает лучше греть и печка.

Именно поэтому Volvo советует не ждать полного прогрева на холостых оборотах, а начинать движение с небольшой нагрузкой.

Есть и вопрос экономии. По данным американского Минэнерго, работающий на холостом ходу автомобиль может расходовать примерно 1–2 литра топлива в час, в зависимости от двигателя. Десять минут прогрева каждый день за зиму превращаются во вполне заметные траты. А пользы для мотора от такого ожидания обычно немного.

Холодный мотор не любит резких ускорений

Но не стоит путать отказ от долгого прогрева с разрешением сразу давить на газ. После морозной ночи масло становится гуще, а деталям двигателя требуется время, чтобы выйти на нормальный температурный режим.

Поэтому первые несколько минут лучше ехать плавно, без высоких оборотов и резких разгонов. Особенно если сразу после выезда со двора начинается скоростная трасса.

Это касается и машин с автоматической коробкой передач. Масло в трансмиссии тоже холодное, а значит, коробке полезнее спокойная работа, чем резкий старт. Специально стоять по десять минут и перебирать режимы АКПП не нужно.

Кстати, в мороз гораздо важнее использовать масло подходящей вязкости. Мы уже разбирали выбор моторного масла и почему некоторые составы плохо переносят низкие температуры.

В сильные морозы правила немного меняются

А что, если на улице не −5 °C, а все −30 °C? Здесь универсальные советы уже не работают.

Например, в инструкции Ford для некоторых дизельных двигателей при температуре около −26 °C рекомендуется несколько минут прогревать мотор перед поездкой. А у отдельных автомобилей электроника даже временно блокирует педаль газа, чтобы масло успело поступить к деталям.

У дизелей есть ещё одна особенность: перед запуском в мороз нужно дождаться, пока система свечей накаливания завершит подготовку, ориентируясь на индикатор приборной панели.

Чем сильнее мороз, тем важнее следовать инструкции именно своего автомобиля. Старым карбюраторным машинам тоже может понадобиться больше времени, чтобы двигатель начал устойчиво работать.

Иногда ждать приходится вовсе не из-за двигателя

Представьте: машина завелась, мотор работает ровно, но лобовое стекло покрыто льдом. Ехать с крошечным протёртым окошком точно не стоит.

Специалисты напоминают: зимой прогрев может понадобиться не двигателю, а салону и стёклам. Включите обдув, воспользуйтесь скребком и обязательно уберите снег с крыши. Если окна запотели, дождитесь нормального обзора.

А вот оставлять машину с работающим двигателем без присмотра не стоит. И никогда не прогревайте её в закрытом гараже: выхлопные газы содержат опасный угарный газ.

Самый простой порядок действий зимой: завести машину, дождаться устойчивой работы мотора, очистить стёкла, пристегнуться и спокойно выехать. Если сильный мороз требует дополнительного прогрева, ориентируйтесь на руководство автомобиля.

И ещё один нюанс: на холоде снижается давление в шинах. Поэтому зимой полезно уделять внимание не только двигателю, но и правильному уходу за шинами. От этого уже напрямую зависит безопасность поездки.