Одна и та же кружка растворимого кофе каждое утро быстро надоедает, особенно если это напиток из пакетиков. Вкус плоский, напиток горчит, и в какой-то момент вы пьёте его по привычке, а не ради удовольствия. Чтобы приготовить что-то похожее на кофе из кофейни, не нужны кофемашина, сиропы или дорогие сливки. Хватит обычного растворимого или молотого кофе, молока, сахара и пары добавок с кухонной полки. Ниже три рецепта на одну порцию: капучино с пенкой, шоколадный моккачино и воздушная дальгона.

Домашний капучино с молочной пенкой без кофемашины

Готовится за 5–7 минут. Вкус мягкий и сливочный, сверху лежит молочная пенка. От классического капучино на эспрессо этот вариант отличается, но пенку, ради которой его и любят, можно сделать без специальной техники. Во всех рецептах мерки такие: чайная ложка — 5 мл, столовая — 15 мл, стакан — 200 мл. Кофе и сахар насыпайте без большой горки.

На одну большую чашку понадобится:

растворимый кофе — 1,5 чайной ложки (или 2 чайные ложки молотого);

вода — 100 мл, то есть половина стакана;

молоко — 120–150 мл;

сахар — 1 чайная ложка, по желанию;

корица или какао — маленькая щепотка.

Как приготовить:

Залейте растворимый кофе горячей водой и размешайте. Молотый заварите в турке или прямо в чашке, дайте ему постоять около 4 минут и аккуратно слейте с гущи. Подогрейте молоко до горячего состояния, но не доводите до кипения. Ориентир — около 60 градусов. Взбейте молоко венчиком, погружным блендером или во френч-прессе. Венчиком придётся активно поработать минуту-две. Пена получится не такой плотной, как из кофемашины, но вполне заметной. Налейте кофе в кружку, добавьте тёплое молоко, а пенку переложите сверху ложкой. Посыпьте пенку корицей или какао.

Если венчика нет, выручит банка с крышкой. Налейте в неё холодное молоко не больше чем до половины и энергично трясите 30–60 секунд, затем перелейте в другую посуду и осторожно подогрейте без крышки. Важно: горячее молоко в закрытой банке трясти нельзя.

Сахара нужно совсем немного. Молоко само слегка сладковатое и хорошо смягчает горечь кофе.

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Шоколадный моккачино на обычном какао-порошке

Готовится за 5 минут. Вкус шоколадный, насыщенный и умеренно сладкий. Моккачино — это кофе с молоком и шоколадом, и вместо дорогого сиропа здесь подойдёт какао-порошок, который часто без дела лежит в шкафу.

На одну чашку понадобится:

растворимый кофе — 1,5 чайной ложки;

вода — 100 мл;

молоко — 100 мл;

какао-порошок без сахара — 1–2 чайные ложки;

сахар — 1–2 чайные ложки, по вкусу;

корица — по желанию.

Как приготовить:

Растворите кофе в 100 мл горячей воды, чтобы получился крепкий напиток. В небольшой кружке смешайте какао с сахаром, добавьте 1–2 столовые ложки тёплого молока и разотрите в густую пасту. Так в напитке не будет комков. Подогрейте остальное молоко, влейте его в шоколадную пасту и хорошо перемешайте. Соедините кофе и шоколадное молоко в большой кружке. По желанию добавьте сверху немного взбитого молока и посыпьте какао.

Какао можно заменить двумя небольшими дольками шоколада: растопите их в горячем молоке и потом добавьте кофе. Если шоколад сладкий, сахар лучше не класть.

С какао вкус становится глубже и чуть терпче. Такой вариант особенно понравится тем, кому обычный кофе кажется слишком горьким. Если взять меньше воды и больше молока, получится почти горячий шоколад с кофейной ноткой.

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Кофе дальгона: густая пенка на холодном молоке

Готовится за 5–10 минут. Вкус воздушный, карамельный и похож на десерт. Этот кофе прославился благодаря соцсетям: его главная часть — густая кофейная масса, похожая на крем, причём без сливок и желатина.

На одну порцию понадобится:

растворимый кофе — 2 чайные ложки;

сахар — 2 чайные ложки;

горячая вода — 2 чайные ложки;

холодное молоко — 150–180 мл, неполный стакан;

лёд — 2–3 кубика, по желанию.

Как приготовить:

Насыпьте кофе и сахар в небольшую глубокую миску и добавьте горячую воду. Главное — взять всех трёх компонентов поровну. Взбивайте миксером или венчиком. Тёмная жидкость постепенно посветлеет и начнёт увеличиваться в объёме. Продолжайте, пока масса не станет светло-коричневой и не начнёт держаться на ложке. Миксеру обычно хватает нескольких минут, венчиком выйдет дольше. Налейте холодное молоко в высокий стакан и по желанию добавьте лёд. Аккуратно выложите кофейный крем на молоко. Перед тем как пить, можно перемешать.

Дальгона получается только из растворимого кофе, с молотым такая пена не выйдет. Сахар тоже не стоит сразу убирать: с ним пена держится лучше.

Сначала чувствуется насыщенный кофейный крем, потом холодное молоко смягчает вкус. Выходит что-то среднее между кофе и десертом.

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Корица, сгущёнка, мёд и другие простые добавки

Если возиться с рецептами не хочется, вкус обычной чашки можно изменить одной добавкой. Вот что подойдёт и сколько класть:

Добавка Сколько на чашку Что меняется Корица Маленькая щепотка Тёплый пряный аромат Сгущёнка 1–2 чайные ложки Слаще и сливочнее Какао 1 чайная ложка Шоколадный вкус Мёд 1 чайная ложка Цветочная сладость Ванильный сахар ½ чайной ложки Аромат десерта Мороженое 1 небольшой шарик Получается кофе гляссе

С какого рецепта начать

Первым стоит попробовать моккачино: он сильнее всего отличается от обычного растворимого кофе, всё нужное обычно есть дома, а готовится он за пять минут. Для утра лучше подойдёт капучино: он не такой сладкий, и кроме молока для него ничего не нужно. Дальгону оставьте на случай, когда захочется чего-то необычного, особенно в тёплую погоду.

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Во всех рецептах, кроме дальгоны, действует одно правило: сначала крепкий кофе, потом молоко. Если сразу налить много воды и молока, вкус получится слабым. Крепость, сладость и количество молока потом легко подогнать под себя.