Курица или индейка: что полезнее, стоит ли платить больше

В российских магазинах индейка часто стоит заметно дороже курицы. В одном из наших прямых сравнений филе одного бренда разница в цене составила около 88%. У индейки репутация диетического мяса, у курицы — более дешевого и привычного, к тому же, напичканного всякой «химией». Но так ли сильно они отличаются на самом деле? Мы разобрались в составе, калорийности и цене.

Разница в калориях курицы и индейки

В интернете часто пишут, что в 100 г курицы около 240 ккал и 13,9 г жира, а в индейке около 190 ккал и 7,4 г жира. Такие цифры приводит и Роскачество со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства США. Но это усредненные значения для мяса птицы в целом, в том числе с кожей. В магазине же мы выбираем конкретную часть тушки, например грудку.

Если сравнивать пищевую ценность сырых грудок без кожи, разница становится гораздо меньше. Справочные значения на 100 г выглядят примерно так:

Показатель Куриная грудка без кожи Грудка индейки без кожи Калорийность около 113 ккал около 114 ккал Белок около 23,6 г около 23,7 г Жир около 1,9 г около 1,5 г

Точные цифры могут немного отличаться в разных справочниках и у конкретных производителей, но общая картина от этого не меняется. Белка практически одинаково, калорийность тоже почти не отличается, а по жиру индейка выигрывает примерно 0,4 г на 100 г.

Так что утверждение «индейка гораздо диетичнее курицы» справедливо не всегда. Куда сильнее на пищевую ценность влияет выбор части тушки: куриное бедро с кожей и грудка без кожи могут сильно отличаться по жирности. С индейкой то же самое.

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Белка почти одинаково, минералы немного разные

В грудке обеих птиц примерно 23-24 г белка на 100 г сырого мяса. Поэтому из 200 г филе получится около 47 г белка, будь то курица или индейка. Если вы тренируетесь или просто следите за количеством белка в рационе, замена одного филе другим практически ничего не изменит.

Небольшие различия есть в минералах. По данным Роскачества для усредненного мяса птицы, в индейке немного больше магния, цинка и селена. Например, селена около 30 мкг на 100 г против 23 мкг в курице, а цинка 2,48 мг против 1,94 мг. У курицы свои небольшие преимущества: в ней больше железа — 1,26 мг против 1,09 мг, а также меньше натрия и холестерина.

Но эти различия не делают один вид мяса однозначно полезнее другого. Содержание питательных веществ зависит от конкретной части тушки, условий выращивания и приготовления. Поэтому строить рацион только вокруг курицы или только вокруг индейки ради нескольких отдельных минералов особого смысла нет.

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Цены на курицу и индейку в 2026 году

По цене разница уже намного заметнее. В конце сентября 2026 года на сайте «Ленты» весовое филе куриной грудки Lenta Fresh стоило около 410 рублей за килограмм, а филе грудки индейки той же марки — около 770 рублей. Получается, что индейка в таком прямом сравнении дороже примерно на 88%.

В METRO разброс цен больше и зависит от бренда, веса упаковки и способа покупки. На момент проверки куриное филе стоило примерно от 509 до 699 рублей за килограмм. Филе грудки индейки можно было найти примерно за 649-959 рублей за килограмм.

Во «ВкусВилле» обычное филе грудки индейки стоило около 924 рублей за килограмм. Малое филе продавалось отдельно: упаковка 500 г стоила 490 рублей, то есть 980 рублей за килограмм.

Для наглядности:

Магазин Куриное филе, ₽/кг Филе грудки индейки, ₽/кг «Лента», Lenta Fresh около 410 около 770 METRO около 509-699 около 649-959

Это не средние цены по всей России, а примеры из крупных торговых сетей на конец сентября 2026 года. Стоимость зависит от города, магазина, бренда, размера упаковки, акций и программы лояльности.

Можно примерно пересчитать и стоимость самого белка. По справочным значениям килограмм куриной грудки содержит около 236 г белка, а грудки индейки — около 237 г. При ценах 410 и 770 рублей за килограмм один грамм белка обходится примерно в 1,74 рубля для курицы и 3,25 рубля для индейки. В этом конкретном сравнении белок из индейки получается примерно на 87% дороже.

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Для похудения важнее способ готовки, чем вид птицы

Если сравнивать мясо птицы в целом, индейка действительно в среднем может быть менее жирной и калорийной. Но если выбор стоит между куриной грудкой без кожи и такой же грудкой индейки, разница почти исчезает: около 113 и 114 ккал на 100 г соответственно.

Гораздо важнее то, что происходит с мясом на кухне. Грудка, запеченная или приготовленная на гриле с небольшим количеством масла, останется относительно легким блюдом. Если же обжарить ее в большом количестве масла, добавить майонез и сыр, калорийность готового блюда заметно вырастет, и небольшая разница между курицей и индейкой потеряет значение.

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Антибиотики и бактерии: индейка не чище курицы

Еще одна причина, по которой индейку считают полезнее, — уверенность, что ее выращивают каким-то более натуральным способом. Но сам по себе вид птицы этого не гарантирует.

Как отмечает Роскачество, лекарственные препараты могут использоваться при выращивании и кур, и индеек. При этом применение кормовых антибиотиков, стимуляторов роста и анаболиков в России не допускается. По мясу на прилавке невозможно определить, какие лекарства применялись при выращивании птицы и применялись ли они вообще.

В исследованиях Роскачества в некоторых образцах мяса птицы находили остатки противомикробных препаратов, а в одном образце было выявлено превышение нормы антибиотика тетрациклиновой группы. Поэтому сам по себе выбор индейки не гарантирует отсутствия остатков ветеринарных препаратов. Достоверно определить их наличие можно только с помощью лабораторного исследования.

С сырым мясом обеих птиц нужно обращаться одинаково осторожно. Сырое или недостаточно приготовленное мясо птицы может быть источником сальмонелл и кампилобактеров, вызывающих кишечные инфекции.

Сырое филе лучше не мыть под краном. Роспотребнадзор предупреждает, что вода не позволяет полностью избавиться от бактерий, зато брызги могут разнести их по мойке, столешнице и другим поверхностям.

Сырую птицу также важно держать отдельно от готовой еды, использовать чистые ножи и разделочные доски и хорошо прогревать мясо. Для курицы и индейки Роспотребнадзор рекомендует внутреннюю температуру около 75 градусов. Особенно удобно проверять ее кухонным термометром при приготовлении толстого филе или целой тушки.

Стоит ли переплачивать за индейку

Если покупать индейку только потому, что она якобы намного полезнее курицы, большой необходимости в этом нет, особенно когда речь идет о грудке без кожи. Куриная грудка дает практически столько же белка, содержит очень мало жира и почти не отличается по калорийности, но обычно стоит дешевле.

У индейки есть небольшие преимущества: в усредненном мясе больше селена, цинка и магния, а некоторые части тушки могут быть менее жирными. Но разница не настолько велика, чтобы автоматически считать индейку более полезной едой.

Переплачивать за нее имеет смысл в нескольких случаях:

вам больше нравится вкус индейки;

хочется разнообразить меню;

индейку продают по хорошей акции;

вам удобнее готовить крупные куски грудки, бедра или голени индейки.

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Если же главная задача — недорого получать много белка и мало жира, куриная грудка остается одним из самых разумных вариантов. Платить заметно больше только ради нескольких десятых грамма жира и небольшой разницы в отдельных минералах особого смысла нет.