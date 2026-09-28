Что происходит с телом людей, которые пьют много кофе — ученые нашли неожиданную связь

Ученые из Финляндии провели большое исследование и нашли неожиданную связь между кофе и телом человека. Оказалось, что у людей с разным потреблением этого напитка есть заметные различия. Причем они сохраняются даже при одинаковом весе. И все это при том, что ранее ученые нашли свидетельства того, что кофе влияет на плотность костей.

Одинаковый вес, разное тело

Индекс массы тела (ИМТ) учитывает только вес и рост. Поэтому у двух людей с одним и тем же ИМТ тело может быть устроено совсем по-разному: у одного больше мышц, у другого больше жира. Особенно важен висцеральный жир, который лежит вокруг внутренних органов и сильнее всего связан с проблемами обмена веществ.

Именно здесь финские ученые нашли разницу. Среди людей с похожим ИМТ у любителей кофе было меньше общего и висцерального жира и больше скелетных мышц, то есть тех, которыми мы двигаем. Это касалось и мужчин, и женщин. Чтобы понять, насколько серьезно к этому стоит относиться, надо сначала посмотреть, кого и как обследовали.

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Финляндия пьет почти 12 кг кофе на человека в год

Кофе входит в число самых популярных напитков в мире, а финны пьют его больше почти всех: около 11,8 кг на человека в год. Для таких исследований это удобно, потому что в стране много людей, которые пьют кофе постоянно и помногу.

Данные взяли из Северо-Финляндской когорты 1966 года. В нее входят люди, родившиеся в 1966 году, и за ними наблюдают с самого рождения. В 2012 году, когда им исполнилось 46 лет, на обследование пригласили 10 331 человека, пришли 5832. В итоговый анализ попали 2264 участника: у них были все нужные данные о кофе, составе тела, анализах крови и половых гормонах.

Работу возглавил Лука Верроэст из Университета Оулу. Статья вышла в журнале European Journal of Nutrition 16 июля 2026 года, а широкой аудитории о ней рассказал научно-популярный портал RathBiotaClan. Учёных интересовал давний вопрос: кофе уже связывали с более низким риском диабета 2-го типа и болезней сердца, но почему так происходит, до сих пор непонятно. А данных о кофе и тестостероне мало, и они противоречат друг другу.

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Меньше жира и меньше «диабетических» аминокислот

Помимо жира и мышц, учёные нашли ещё одну закономерность в крови. У любителей кофе обоих полов было меньше аминокислот с разветвлённой цепью. Это строительные блоки белка, но их высокий уровень в крови раньше связывали с инсулинорезистентностью, когда клетки плохо реагируют на инсулин, и с повышенным риском диабета.

Кровь вообще многое рассказывает об обмене веществ. Например, учёные уже находили кое-что необычное в крови долгожителей. В финской работе у мужчин, которые пили больше кофе, ещё и сахар с инсулином были в более благоприятном соотношении. Но самое интересное нашлось в гормонах.

Тестостерон у мужчин выше, но не весь

У мужчин, которые пьют больше кофе, оказались выше общий тестостерон и биодоступный, то есть та его часть, которую организму проще использовать. При этом свободный тестостерон, совсем не связанный с белками, был немного ниже. На первый взгляд это противоречие.

Всё встаёт на места, если вспомнить про глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, в английской литературе SHBG). Это белок, который связывает гормоны в крови и держит их в запасе. У любителей кофе его оказалось больше. Самое простое объяснение такое: гормона в целом больше, но заметная его часть находится в связанном виде. Впрочем, механизм авторы не проверяли.

У женщин картина скромнее: ГСПГ тоже выше, а свободных мужских гормонов меньше. Вот как выглядят все найденные связи:

Показатель Мужчины Женщины Общий и висцеральный жир Ниже Ниже Мышечная масса Выше Выше Аминокислоты с разветвлённой цепью Ниже Ниже Общий и биодоступный тестостерон Выше Не сообщается ГСПГ Выше Выше Свободные андрогены Ниже Ниже

В таблице указано только направление связи. Насколько сильны различия и сколько чашек в день имеется в виду, в описании работы не сказано. По словам Верроэста, больше всего исследователей удивил отчётливый «гормональный почерк», который никуда не делся даже после поправки на ИМТ и образ жизни.

Почему кофе пока нельзя считать средством от лишнего жира

Главное ограничение в том, что это одномоментный срез: всех участников обследовали один раз. Такое исследование показывает, что два явления встречаются вместе, но не говорит, что одно вызывает другое. Возможно, более здоровые и активные люди просто чаще пьют кофе, а не наоборот.

Есть и другие оговорки:

сколько кофе они пьют, участники рассказывали сами, никто этого не измерял;

население Финляндии довольно однородное, и неясно, повторится ли результат в других странах;

в кофе больше 1000 соединений, и какое из них работает, если вообще работает, не проверяли.

Авторы и сами называют гормоны лишь возможным кусочком головоломки: они могут отчасти объяснять, почему кофе связан со здоровым обменом веществ. Сейчас идут опыты на животных. Следующей целью станут испытания на людях, и только после них можно будет давать какие-то советы по питанию.

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Любителям кофе эта работа даёт повод не волноваться за свою привычку, но не повод удваивать число чашек ради мышц или тестостерона. Ясность появится, когда в контролируемых испытаниях людям будут назначать определённое количество кофе и смотреть, как меняется их организм.