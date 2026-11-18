Творог — простой и недорогой источник полноценного белка и кальция. Он сытный и подходит и для завтрака, и для сырников. Но сначала стоит убедиться, что в пачке именно творог: если в составе есть растительные жиры, консерванты или красители, это уже творожный продукт. С настоящим творогом остаётся другой вопрос: какую жирность выбрать — 0%, 5% или 9%? Кажется, что чем меньше процент, тем полезнее, но на деле всё не так просто.

Проценты на упаковке и калорийность творога

Цифра на пачке показывает, сколько в твороге молочного жира. В 100 граммах пятипроцентного творога примерно 5 граммов жира, в девятипроцентном — около 9 граммов. Главное, на что влияет эта цифра, — калорийность.

Дело в том, что жир очень калорийный: один грамм даёт около 9 килокалорий, а грамм белка или углеводов — примерно 4. Поэтому разница между видами творога заметна даже при одинаковой порции.

Жирность Ккал на 100 г Особенности 0–1,8% 75–110 Мало жира, часто суховат 2% 95–120 Лёгкий, с небольшой жирностью 5% 115–145 Баланс вкуса и калорий 9% 150–175 Мягкий и сливочный 18% 220–250 Жирный, нежный, калорийный

Цифры примерные: даже при одинаковой жирности калорийность у разных производителей может отличаться, потому что в твороге бывает разное количество воды, белка и углеводов. Более калорийный творог при этом вовсе не обязательно вредный.

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Обезжиренный творог: много белка, но есть оговорки

Обезжиренный творог делают из молока, из которого убрали большую часть жира. Обычно он получается суше, рассыпчатее и немного кислее. Его главный плюс — мало калорий при большом количестве белка.

В обычном твороге около 14–20 граммов белка на 100 граммов, и в обезжиренном его часто даже больше, чем в жирном: жира меньше, поэтому на белок приходится большая часть массы. Но многое зависит от воды. Мягкий обезжиренный творог иногда содержит меньше белка, чем плотный пятипроцентный.

Такой творог удобен тем, кто следит за калориями или хочет получать больше белка без лишнего жира. Но автоматически самым полезным его не назовёшь: в нём может быть меньше витаминов, которые растворяются только в жирах, а сухой вкус нравится далеко не всем.

Творог 5% подходит большинству на каждый день

Для большинства здоровых взрослых пятипроцентный творог — удачный повседневный вариант. Жира в нём уже достаточно для приятного вкуса, а калорийность остаётся умеренной. Он годится для завтрака, перекуса и большинства творожных блюд.

Так же считают в Роскачестве: там называют творог 5% хорошим вариантом на каждый день для взрослых, но подчёркивают, что одной идеальной жирности не существует. Всё зависит от остального питания и потребностей конкретного человека.

В цифрах это выглядит так: 200 граммов пятипроцентного творога дают около 240–290 килокалорий и, если творог традиционный плотный, примерно 30–36 граммов белка. Это удобно, в том числе для тех, кто занимается спортом и хочет сохранить или нарастить мышцы.

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Кальций усваивается и без 9% жира

У девятипроцентного творога более сливочный вкус и нежная текстура, поэтому его приятно есть без сметаны и сахара. Часто можно услышать, что именно он самый полезный, потому что кальций из него якобы усваивается лучше. Это популярное утверждение, а не доказанный факт.

Кальций усваивается и из обезжиренных молочных продуктов, жир в твороге для этого не обязателен. Гораздо важнее, хватает ли организму витамина D и как работает пищеварение. В справочнике Национальных институтов здравоохранения США обезжиренное молоко названо полноценным источником кальция наравне с цельным. Поэтому утверждение, что из обезжиренного творога кальций всегда усваивается на 30–40% хуже, надёжным правилом считать нельзя. Кстати, мы уже разбирали, что лучше для костей: творог или сыр.

Исключать творог 9% из рациона при этом не нужно. Здоровому человеку он вполне подходит, если в целом за день калорий и насыщенных жиров получается не слишком много.

Творог 18% лучше оставить для десертов и выпечки

В восемнадцатипроцентном твороге жира заметно больше. У него насыщенный вкус, поэтому его часто берут для десертов, начинок и выпечки. Но вместе с жиром сильно растёт и калорийность.

200 граммов такого творога — это около 450 килокалорий и 36 граммов жира. В той же порции творога 5% жира всего 10 граммов.

Большая часть молочного жира относится к насыщенным жирам. Если их в рационе слишком много, может повыситься «плохой» холестерин, который связывают с риском болезней сердца и сосудов. Поэтому жирный творог есть можно, но выбирать его каждый день не обязательно, особенно если в меню и так много сливочного масла, сыра и жирного мяса.

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Жирность творога для сырников, запеканки и перекуса

У творога разной жирности разные кулинарные плюсы. Примерный ориентир такой:

Блюдо Жирность Почему Обычный завтрак 5–9% Вкусный без лишних добавок Сырники 5–9% Нежные и держат форму Запеканка 5–9% Мягкая, но не слишком жирная Вареники 5–9% Хороший вкус начинки Кремы и десерты 9–18% Сливочный вкус Белковый перекус 0–5% Много белка, умеренные калории Намазка на хлеб 5–9% Легко смешать с зеленью

Для сырников и запеканок не менее важна влажность. В слишком мокрый творог придётся добавлять больше муки, а слишком сухой даст жёсткую текстуру. Поэтому пятипроцентный творог одного производителя иногда подходит для сырников лучше, чем девятипроцентный другого.

Если сырники всё время расползаются, сначала стоит сменить производителя, а уже потом жирность.

Похудение и мышцы зависят от рациона, а не от процента

При похудении удобнее брать творог 0–5%: он даёт много белка за небольшое количество калорий. Но худеют не от обезжиренного творога как такового, а от дефицита калорий, то есть когда за день человек тратит больше энергии, чем получает с едой.

Для набора мышц подходит и 0%, и 5%, и 9%. Важнее получать за день достаточно белка, регулярно тренироваться и не урезать калории слишком сильно. Сам по себе процент жирности рост мышц не ускоряет.

Если человеку трудно набирать вес и нужно есть больше калорий, творог 9% может оказаться удобнее. А тем, кто хочет нарастить мышцы и при этом не набрать лишний жир, часто практичнее брать 2–5%.

Творожный продукт и сладкие массы: как не перепутать с творогом

Жирность — не единственный показатель качества. Творог 5% у разных производителей может отличаться по составу и пищевой ценности. Поэтому на упаковке полезно смотреть:

сколько белка на 100 граммов;

состав;

срок годности и условия хранения.

Натуральный творог обычно делают из молока и закваски. В составе также могут быть сливки, сычужный фермент (вещество, которое помогает молоку свернуться) и хлористый кальций — это нормально и о плохом качестве не говорит. А вот растительные жиры, консерванты и красители в настоящем твороге быть не должны: по словам специалистов Роскачества, такой товар считается уже творожным продуктом.

Сладкие творожные массы, глазированные сырки и творожные десерты тоже не стоит путать с обычным творогом. В них может быть много добавленного сахара, и калорийность у них совсем другая.

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Если нужен один простой ориентир, берите натуральный творог 5%: это хороший баланс вкуса, белка, жира и калорий. Обезжиренный пригодится, когда нужно ограничить калории, девятипроцентный — тем, кто любит сливочный вкус, а 18-процентный лучше оставить для отдельных блюд. Волшебного процента нет: польза творога зависит не только от цифры на пачке, но и от размера порции, состава и всего рациона.