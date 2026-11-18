Гречка, овсянка, пшёнка, перловка, рис и манка — эти каши знакомы почти каждому с детства, и многие едят их на завтрак годами, почти не задумываясь о выборе. Одни считают самой полезной гречку, другие доверяют «Геркулесу», третьи уверены, что манка годится только для детского сада. Так какая каша действительно полезнее остальных и можно ли вообще выбрать одного победителя? Если опираться на исследования, первое место для повседневного завтрака чаще всего достаётся обычной овсянке без сахара. Но выигрывает она не по всем показателям, и тут есть несколько важных оговорок.

Учёные не выбрали одну кашу-чемпиона

Кашу, которая была бы полезнее всех остальных сразу по всем пунктам, наука не нашла. Это не тот случай, когда можно, как в вопросе о том, какой высоты самая высокая гора, просто провести измерение и получить одну цифру. У каждой крупы свои сильные стороны: в гречке много минералов, в перловке много пищевых волокон.

Поэтому лучшая каша зависит от того, какую пользу вы от неё ждёте. Овсянку выделяют не потому, что она богаче всех полезными веществами, а потому, что одно её свойство изучено особенно хорошо и подтверждено клиническими испытаниями.

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Бета-глюкан в овсянке снижает «плохой» холестерин

В овсе есть особый вид клетчатки, который называется бета-глюканом. Чтобы понять, чем он полезен, нужно вспомнить про холестерин. Он нужен организму, но избыток так называемого плохого холестерина (ЛПНП) способствует появлению бляшек в сосудах. Со временем это повышает риск инфаркта и инсульта.

В воде бета-глюкан превращается в густую массу, похожую на гель. В кишечнике этот гель мешает организму заново всосать часть желчных кислот. Их организм делает из холестерина, поэтому, когда кислоты уходят, ему приходится брать холестерин для новых, в том числе из крови. В итоге его уровень может понемногу снижаться.

Это подтверждают исследования. В анализе 28 клинических испытаний у людей, которые получали не меньше 3 граммов овсяного бета-глюкана в день, плохой холестерин снижался в среднем на 0,25 ммоль/л по сравнению с теми, кто ел обычную еду. Эффект умеренный, но его можно измерить.

Важная деталь: речь идёт о 3 граммах бета-глюкана, а не о трёх граммах овсянки. В одной обычной тарелке каши его может оказаться меньше.

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Сытость, кишечник и сахар в крови

В овсянке есть сложные углеводы и пищевые волокна. Организм переваривает их иначе, чем обычный сахар, поэтому правильно приготовленная каша может надолго избавить от чувства голода. Эффект усиливается, если добавить к ней белок: молоко, натуральный йогурт или творог. Но многое зависит от порции и добавок: тарелка овсянки, залитая сладким сиропом, вполне может оказаться не полезнее обычного бутерброда.

Для кишечника клетчатка важна не только как помощник при запорах. Часть волокон служит едой для полезных бактерий, а при её переработке образуются вещества, которые поддерживают нормальную работу кишечника. Если же раньше вы ели мало клетчатки, увеличивать количество овсянки стоит постепенно, иначе возможны вздутие и газы.

Тот же бета-глюкан делает содержимое желудка и кишечника более вязким, поэтому глюкоза из еды может поступать в кровь медленнее. Здесь многое решает обработка: крупные хлопья обычно поднимают сахар плавнее, чем мелко измельчённая каша быстрого приготовления. Но овсянка всё равно остаётся углеводным продуктом, и людям с диабетом нужно следить за размером порции.

Витамины и минералы в овсянке не заменяют мясо и белок

В овсяной крупе есть магний, фосфор, железо, цинк, марганец и витамины группы B. Они нужны для работы мышц и нервной системы, для получения энергии из еды и многих других процессов.

При этом рассчитывать только на кашу не стоит. Железо из растительной еды усваивается хуже, чем из мяса, а белка в порции овсянки сравнительно немного. Так что каша хорошо дополняет нормальный рацион, но не заменяет его.

Гречка, перловка, пшено и манка рядом с овсянкой

У овсянки есть серьёзные конкуренты. По набору полезных веществ с ней вполне могут спорить гречка, перловка и некоторые другие крупы.

Каша Главная польза Особенность Овсяная Бета-глюкан, помогает держать холестерин в норме Один из лучших вариантов для сердца Гречневая Магний, марганец, растительный белок, клетчатка Не содержит глютена от природы Перловая Клетчатка и бета-глюкан Полезна для кишечника и холестерина Пшённая Витамины группы B и минералы Хороша для разнообразия рациона Бурый рис Больше клетчатки и минералов, чем в белом Зерно меньше очищено Манная Легко переваривается Мало клетчатки, уступает цельным крупам

Роспотребнадзор тоже называет овсяную, гречневую и перловую каши одними из самых питательных. А ещё там советуют смотреть не только на то, из какого зерна сделана крупа, но и на то, насколько сильно её обработали.

«Геркулес», цельная крупа или каша-минутка

Овсянка бывает разной, и от вида обработки тоже кое-что зависит:

цельная овсяная крупа сохраняет структуру зерна, но варится долго, поэтому подходит, когда есть время;

обычные хлопья «Геркулес» удобны на каждый день: в них есть полезная клетчатка, а готовятся они довольно быстро;

овсянка быстрого приготовления обработана сильнее и может быстрее поднимать сахар в крови, но без добавленного сахара в ней всё равно остаются полезные вещества.

Распространённое мнение, будто в кашах-минутках нет никакой пользы, неверно: часть клетчатки, витаминов и минералов в них сохраняется. Гораздо хуже обстоят дела со сладкими готовыми кашами, где много добавленного сахара.

Для обычного завтрака вполне подойдёт «Геркулес» без сахара. Покупать самую дорогую цельнозерновую крупу необязательно.

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Порция, добавки и чередование круп

На одну порцию хватит примерно 40–60 граммов сухих хлопьев, то есть около 5–7 столовых ложек, в зависимости от размера хлопьев. Варить можно на воде или на молоке. Чтобы каша стала сытнее и полезнее, в неё можно добавить яблоко, ягоды, немного орехов или натуральный йогурт. Молоко и йогурт к тому же добавляют белок.

А вот много сахара, варенья, сгущёнки или сладких сиропов делают обычную кашу куда более калорийной. Мёд тоже источник сахара, поэтому с ним лучше не переусердствовать.

Большинству здоровых людей овсянку можно есть каждый день. Но лучше чередовать крупы: у каждой свой набор полезных веществ. Например, один день овсянка, следующий гречка, потом перловка или пшено.

Есть и исключения. При целиакии, непереносимости глютена, нужна овсянка, в которой гарантированно нет его примесей. А при болезнях желудка и кишечника то, какая крупа подойдёт и какой густоты должна быть каша, зависит от состояния конкретного человека.

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Если нужно выбрать одну крупу для регулярного завтрака, разумнее всего взять обычную овсянку без сахара: её польза для уровня холестерина подтверждена клиническими испытаниями. Но гречка и перловка от этого не становятся «второсортной» едой. Польза каши зависит не только от зерна, но и от размера порции, добавок и всего, что вы едите в течение дня.