Творог или творожный продукт: в чём подвох с названиями на упаковках?

У одного продукта на 100 граммов — 15 граммов белка, у другого — всего 4. При этом оба стоят в молочном отделе и выглядят как обычный творог. Мы уже сравнивали творог и сыр по пользе для костей, но есть ещё один нюанс, о котором знают далеко не все. Надпись «творожный продукт» сама по себе вовсе не означает, что внутри растительные жиры. И это не единственная неожиданность, которая ждёт нас на этикетках.

Почему «творожный продукт» — не обязательно подделка

Обычный творог получают из молочного сырья с помощью закваски, после чего отделяют сыворотку. В настоящем твороге не должно быть растительных жиров, заменяющих молочные. В его составе обычно всего несколько ингредиентов: молоко и закваска. Иногда используют молокосвёртывающий фермент.

А вот с «творожным продуктом» интереснее. Согласно регламенту, его производят из творога, иногда добавляя другие молочные ингредиенты, фрукты и прочие компоненты. Но заменять молочный жир или белок немолочными в таком продукте нельзя.

Если же молочный жир частично заменили растительным, это уже другая категория. На упаковке должно быть указано «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии творога». А рядом — заметная надпись «Содержит растительные масла».

Сам по себе такой продукт не является подделкой, если его состав и название указаны честно. Похожая история происходит и с сыром: мы уже рассказывали, как отличить настоящий сыр от сырного продукта.

Что скрывается за названиями на реальных упаковках

Чтобы увидеть разницу, достаточно сравнить три продукта, которые действительно продаются в российских магазинах.

Творог «Простоквашино» 5%. В составе — нормализованное молоко и закваска. В одной из рецептур также используется восстановленное молоко из сухого. Это не заменитель молочного жира и не признак подделки. Белка здесь 15 г на 100 г продукта.

Молокосодержащий продукт aro 18%. На упаковке указано, что он произведён по технологии творога с заменителем молочного жира. В составе есть молочные ингредиенты и растительный жир. Причём из 18 г общего жира на 100 г продукта 9 г приходится на растительный. А белка всего 4 г. Вот почему высокая жирность ещё не означает высокую пищевую ценность.

Творожный десерт «Чудо» с клубникой и земляникой. Здесь основа действительно творожная: творог, сливки и йогурт. Заменители молочного жира в составе не заявлены. Зато есть сахар, фруктовый наполнитель, сироп и стабилизаторы. На 100 г приходится 4 г белка и 20 г углеводов. Это уже десерт, а не обычный творог для завтрака.

Творожный десерт может быть натуральным, но очень сладким

Здесь покупатели часто путают две разные вещи: замену молочного жира и добавление других ингредиентов. Сахар, изюм или ягоды сами по себе не превращают молочный продукт в растительный аналог.

Например, творожная масса с изюмом может состоять из настоящего творога, сахара, сливочного масла и сухофруктов. Но из-за добавленного сахара и жира она будет отличаться от простого творога по пищевой ценности.

То же касается глазированных сырков. В них тоже может быть настоящий творог, однако сахар и глазурь превращают полезный кисломолочный продукт в лакомство. Мы отдельно разбирали состав глазированных творожных сырков и то, сколько в них может скрываться сахара.

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Почему цена, консистенция и ГОСТ не гарантируют качество

Распространённый совет — выбирать рассыпчатый творог, потому что слишком гладкая масса якобы выдаёт растительные жиры. На самом деле натуральный творог бывает и зернистым, и мягким, и пастообразным. Это зависит от технологии приготовления и количества оставшейся сыворотки.

Не стоит судить и по цене. Дорогой продукт необязательно лучше дешёвого, а надпись «ГОСТ» не гарантирует, что конкретная упаковка соответствует всем требованиям. Творог, изготовленный по ТУ, тоже может быть полностью молочным.

Не помогут и популярные домашние проверки. Например, нагревание творога не позволяет надёжно выявить растительные жиры, о чём предупреждает Роскачество. А йод может показать присутствие крахмала, но никак не пальмового масла.

Даже длительный срок годности не доказывает подмену: например, упакованный творог «Простоквашино» 5% рассчитан на 30 дней хранения при соблюдении указанных температурных условий.

Почему одно молоко хранится неделю, а другое — полгода? И какое покупать?

На какие три вещи смотреть перед покупкой

Первое — полное название продукта. Если нужен именно творог, на упаковке должно быть написано «творог», а не «произведённый по технологии творога». Слова «с заменителем молочного жира» сразу говорят о другой категории.

Второе — состав и пищевая ценность. Для обычного творога ищите молочные ингредиенты и закваску. Если выбираете продукт ради белка, сравнивайте его количество на 100 г. А у сладких вариантов проверяйте сахар и углеводы, не ориентируясь только на процент жирности.

Третье — условия хранения. Проверяйте дату, целостность упаковки и температуру в холодильнике магазина. Даже самый хороший творог быстро теряет свои преимущества, если его неправильно хранили.