Можно ли замораживать творог и потом есть его как обычно?

Не буду держать интригу, поэтому сразу к делу: да, творог можно хранить в морозилке — там он пролежит до двух недель, а в холодильнике только несколько дней. Но есть несколько важных ограничений, о которых нужно знать. И дело не только в сроках: некоторые продукты морозилка безнадёжно портит.

Мороз не убивает бактерии, а ставит их на паузу

Мороз не обеззараживает творог. Бактерии в нём не погибают, просто при низкой температуре они размножаются гораздо медленнее. Поэтому творог выйдет из морозилки таким же, каким вы его туда положили: свежий останется свежим, а уже подкисший свежее не станет.

Чем холоднее в морозилке, тем меньше бактерии успевают размножиться. Лучше всего сохраняет качество глубокая заморозка, при минус 30 °C и ниже. Если ваша морозилка так не умеет, творог всё равно можно замораживать, просто храните его недолго.

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Вкус и текстура после заморозки всё-таки немного меняются. Вода и сыворотка, жидкая часть творога, превращаются в кристаллики льда. После разморозки творог может расслоиться и рассыпаться. Поэтому из размороженного творога лучше готовить сырники, запеканки или вареники, а не есть его с ложки.

Когда класть творог в морозилку и сколько он там пролежит

Творог портится быстро, поэтому замораживать его лучше сразу после покупки, пока он свежий. Если не успели, можно заморозить и тот творог, который уже пролежал в холодильнике 3–4 дня. Правда, хранить его в дверце холодильника не стоит: там он портится быстрее.

В морозилке творог хранится до двух недель. И помните: второй раз замораживать нельзя. После повторной заморозки творог теряет структуру и полезные свойства. Это касается не только творога: про то, сколько раз можно размораживать другие продукты, у нас есть отдельный разбор.

Три шага подготовки перед заморозкой

Творогу в морозилке вредят две вещи: лишняя жидкость и воздух. Поэтому перед заморозкой сделайте три вещи:

Разделите творог на порции. Размораживайте столько, сколько съедите за раз, ведь остаток снова заморозить уже не получится. Размер порций каждый подбирает под себя.

Размораживайте столько, сколько съедите за раз, ведь остаток снова заморозить уже не получится. Размер порций каждый подбирает под себя. Отожмите лишнюю влагу. Для заморозки творог должен быть сухим и рассыпчатым. Если оставить сыворотку, после разморозки она отделится, и вкус испортится.

Для заморозки творог должен быть сухим и рассыпчатым. Если оставить сыворотку, после разморозки она отделится, и вкус испортится. Уберите творог в герметичную упаковку. От контакта с воздухом творог окисляется: портится вкус, теряется польза. Поэтому замораживать его прямо в магазинной пачке не стоит, бумага пропускает воздух.

Лучше всего подойдут контейнеры для еды из пищевого пластика. Оставьте в контейнере 2–3 сантиметра свободного места: при заморозке творог немного расширяется, может приподнять крышку и впустить воздух. Ещё удобнее пакет с застёжкой. Выдавите из него весь воздух и раскатайте творог слоем 1–2 сантиметра, тогда он быстро замёрзнет и быстро оттает.

Творожные массы лучше не замораживать, а сырники можно

Творожные массы и пасты в морозилку лучше не класть. После разморозки они теряют консистенцию и вкус, и есть их уже не захочется. Кстати, творог и творожный продукт — не совсем одно и то же.

А вот готовые блюда из творога замораживаются хорошо, потому что их уже готовили на огне. В морозилку смело отправляйте запеканки, сырники, вареники и блины с творожной начинкой.

Медленная разморозка сохраняет больше пользы

Достаньте творог из морозилки незадолго до того, как будете его есть или готовить. Правило простое: чем медленнее оттаивает, тем больше полезного в нём сохраняется. Способ разморозки зависит от того, что вы собираетесь с ним делать:

В холодильнике, если будете есть творог просто так. Положите его на нижнюю полку на 5–12 часов, смотря сколько его. Так сохраняется больше всего питательных веществ.

Положите его на нижнюю полку на 5–12 часов, смотря сколько его. Так сохраняется больше всего питательных веществ. При комнатной температуре, если будете из него готовить. Пользы останется достаточно, а бактерии погибнут при готовке.

Пользы останется достаточно, а бактерии погибнут при готовке. В микроволновке, только когда очень спешите. Пользы почти не останется, а вкус заметно ухудшится.

После разморозки в миске может появиться немного сыворотки. Пользы в ней нет, так что её можно слить через марлю или дуршлаг.

Хорошо сохранившийся творог остаётся белым и слегка пахнет молоком. Насторожить должны скользкая липкая поверхность, кислый запах и горький привкус: такой творог испортился, и есть его не нужно, даже в сырниках.