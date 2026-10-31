Можно ли замораживать творог и потом есть его как обычно?

Не буду держать интригу, поэтому сразу к делу: да, творог можно хранить в морозилке — там он пролежит до двух недель, а в холодильнике только несколько дней. Но есть несколько важных ограничений, о которых нужно знать. И дело не только в сроках: некоторые продукты морозилка безнадёжно портит.
Мороз не убивает бактерии, а ставит их на паузу
Мороз не обеззараживает творог. Бактерии в нём не погибают, просто при низкой температуре они размножаются гораздо медленнее. Поэтому творог выйдет из морозилки таким же, каким вы его туда положили: свежий останется свежим, а уже подкисший свежее не станет.
Чем холоднее в морозилке, тем меньше бактерии успевают размножиться. Лучше всего сохраняет качество глубокая заморозка, при минус 30 °C и ниже. Если ваша морозилка так не умеет, творог всё равно можно замораживать, просто храните его недолго.
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Вкус и текстура после заморозки всё-таки немного меняются. Вода и сыворотка, жидкая часть творога, превращаются в кристаллики льда. После разморозки творог может расслоиться и рассыпаться. Поэтому из размороженного творога лучше готовить сырники, запеканки или вареники, а не есть его с ложки.
Когда класть творог в морозилку и сколько он там пролежит
Творог портится быстро, поэтому замораживать его лучше сразу после покупки, пока он свежий. Если не успели, можно заморозить и тот творог, который уже пролежал в холодильнике 3–4 дня. Правда, хранить его в дверце холодильника не стоит: там он портится быстрее.
В морозилке творог хранится до двух недель. И помните: второй раз замораживать нельзя. После повторной заморозки творог теряет структуру и полезные свойства. Это касается не только творога: про то, сколько раз можно размораживать другие продукты, у нас есть отдельный разбор.
Три шага подготовки перед заморозкой
Творогу в морозилке вредят две вещи: лишняя жидкость и воздух. Поэтому перед заморозкой сделайте три вещи:
- Разделите творог на порции. Размораживайте столько, сколько съедите за раз, ведь остаток снова заморозить уже не получится. Размер порций каждый подбирает под себя.
- Отожмите лишнюю влагу. Для заморозки творог должен быть сухим и рассыпчатым. Если оставить сыворотку, после разморозки она отделится, и вкус испортится.
- Уберите творог в герметичную упаковку. От контакта с воздухом творог окисляется: портится вкус, теряется польза. Поэтому замораживать его прямо в магазинной пачке не стоит, бумага пропускает воздух.
Лучше всего подойдут контейнеры для еды из пищевого пластика. Оставьте в контейнере 2–3 сантиметра свободного места: при заморозке творог немного расширяется, может приподнять крышку и впустить воздух. Ещё удобнее пакет с застёжкой. Выдавите из него весь воздух и раскатайте творог слоем 1–2 сантиметра, тогда он быстро замёрзнет и быстро оттает.
Творожные массы лучше не замораживать, а сырники можно
Творожные массы и пасты в морозилку лучше не класть. После разморозки они теряют консистенцию и вкус, и есть их уже не захочется. Кстати, творог и творожный продукт — не совсем одно и то же.
А вот готовые блюда из творога замораживаются хорошо, потому что их уже готовили на огне. В морозилку смело отправляйте запеканки, сырники, вареники и блины с творожной начинкой.
Медленная разморозка сохраняет больше пользы
Достаньте творог из морозилки незадолго до того, как будете его есть или готовить. Правило простое: чем медленнее оттаивает, тем больше полезного в нём сохраняется. Способ разморозки зависит от того, что вы собираетесь с ним делать:
- В холодильнике, если будете есть творог просто так. Положите его на нижнюю полку на 5–12 часов, смотря сколько его. Так сохраняется больше всего питательных веществ.
- При комнатной температуре, если будете из него готовить. Пользы останется достаточно, а бактерии погибнут при готовке.
- В микроволновке, только когда очень спешите. Пользы почти не останется, а вкус заметно ухудшится.
После разморозки в миске может появиться немного сыворотки. Пользы в ней нет, так что её можно слить через марлю или дуршлаг.
Хорошо сохранившийся творог остаётся белым и слегка пахнет молоком. Насторожить должны скользкая липкая поверхность, кислый запах и горький привкус: такой творог испортился, и есть его не нужно, даже в сырниках.
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