Кто на самом деле ближе к человеку — кошки или собаки?

Вера Макарова

Спор кошатников и собачников можно продолжить неожиданным вопросом: а кто из этих зверей на самом деле генетически ближе к человеку? Ответ зависит от того, как именно считать родство. И в одном из подходов кошка внезапно обгоняет собаку.

Кто нам ближе — кошки или собаки? Фото.

Кто нам ближе — кошки или собаки?

Что говорит эволюция: кошки и собаки почти на равных

Когда мы сравниваем, насколько сильно за миллионы лет изменился генетический код, кошки и собаки оказываются примерно на равном расстоянии от нас. Оба вида отделились от общего с человеком предка так давно, что накопили сопоставимое число различий.

То есть по этой мерке спор бессмысленен — счёт равный. Но у ДНК есть ещё одна важная характеристика, которую в таком подсчёте не видно.

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Всё меняет то, как гены разложены по хромосомам

Мало знать, из каких «букв» состоит генетический код. Важно ещё, в каком порядке гены расставлены внутри хромосом — как книги на полках. У предков современных собак эти «полки» много раз перетасовывались: куски генома менялись местами снова и снова.

Кошки же сохранили порядок генов, очень близкий к человеческому. Именно поэтому по порядку генов в хромосомах кошка примерно вдвое ближе к человеку, чем собака. Любопытно, что такие перестановки случаются у самых разных животных и растений, и учёные пока не до конца понимают, почему у одних они идут быстрее, чем у других.

Почему кошки могут быть полезны для медицины

Порядок генов влияет на то, как они включаются и выключаются. А раз у кошки эта «разметка» ближе к нашей, она может оказаться удобной моделью для изучения того, как работают человеческие гены — и что происходит при болезнях.

По устройству генома кошка ближе к человеку, чем собака. Фото.

По устройству генома кошка ближе к человеку, чем собака.

Примеры уже есть. Поликистоз почек встречается и у людей, и у кошек, поэтому наработки по лечению животных могут пригодиться и людям. А недавнее исследование показало, что связанные с раком гены у кошек поразительно похожи на человеческие — и по количеству, и по разнообразию. В опухолях молочной железы у кошек более чем в половине случаев был изменён ген FBXW7, а у людей поломки того же гена связывают с более тяжёлым течением рака груди.

Почему учёные всё равно чаще изучают собак

Если кошка так удобна, почему наука долго делала ставку на собак? Причин несколько:

  • полный кошачий геном расшифровали позже собачьего, так что у собак была фора по данным;
  • кошек традиционно считали менее покладистыми для исследований;
  • на собаках уже накоплен большой опыт: известно даже, что люди и золотистые ретриверы генетически похожи по ряду признаков, а самих собак используют для изучения болезни Альцгеймера, эпилепсии, болезней сердца и глаз.

Так что собаки вовсе не выбывают из игры. Просто у кошек обнаружилось неожиданное преимущество, которое раньше упускали.

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Так кто же всё-таки ближе к человеку? Если мерить возрастом эволюции — ничья. Но если смотреть на структуру генома, человек ближе к кошке. То есть всё решает порядок генов внутри хромосом. Именно эта «разметка» может сделать кошек более ценными помощниками медицины в будущем, чем принято было думать.

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