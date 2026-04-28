Алкоголь в малых дозах вредит мозгу даже сильнее, чем считалось

Долгое время считалось, что бокал вина за ужином или пара бутылок пива в неделю — это безопасная норма алкоголя. Однако новое исследование учёных ставит под сомнение саму идею «безопасной дозы» алкоголя для мозга. Даже у людей, которые пьют умеренно и никогда не злоупотребляли, обнаружились тревожные изменения в кровоснабжении мозга и толщине его коры.

Как алкоголь влияет на мозг по данным МРТ

Группа исследователей из США изучила 45 здоровых взрослых в возрасте от 22 до 70 лет. Ни у кого из участников не было диагноза «алкогольная зависимость», никто не уходил в запои в течение последнего года. Это были обычные люди с обычными привычками, диапазон потребления составлял от 1 до 54 напитков в месяц.

Участников опросили о том, сколько они пили за последний год, за три года и за всю жизнь. Затем данные сопоставили с результатами МРТ-сканирования мозга. Для 27 из 45 участников также измерили перфузию — интенсивность кровотока в тканях мозга.

Результат оказался однозначным: чем больше алкоголя человек выпивал в среднем за месяц, тем ниже был кровоток в его мозге и тем тоньше была кора — внешний слой мозга, отвечающий за мышление, память, речь и принятие решений. При этом все участники оставались в рамках того, что традиционно считается «умеренным» потреблением — до 60 напитков в месяц для мужчин и до 30 для женщин. Один «напиток» в данном случае — это примерно бутылка пива, бокал вина или рюмка крепкого спиртного (14 граммов чистого этанола).

Почему алкоголь снижает кровоснабжение мозга

Чтобы понять серьёзность находок, стоит разобраться, что такое перфузия мозга и зачем нужна толстая кора.

Мозг потребляет около 20% всего кислорода в организме, хотя весит лишь 2% от массы тела. Кровоток — это его система снабжения: кровь доставляет кислород и питательные вещества, а также уносит продукты распада. Если перфузия снижается, нейроны начинают получать меньше ресурсов, и это создаёт условия для повреждения тканей.

Не забудь подписаться на наш канал в Max, чтобы быть в курсе новостей из мира науки!

Кора головного мозга (кортекс) — это наружный слой серого вещества толщиной всего в несколько миллиметров. Именно здесь происходит большая часть «высшей» работы мозга: анализ, планирование, речь, творчество. Истончение коры — один из маркеров старения мозга и нейродегенеративных заболеваний. Поэтому особенно важно, что у людей, отказавшихся от спиртного, мозг может восстанавливаться.

Важная деталь: связь между потреблением алкоголя и снижением перфузии оказалась сильнее, чем связь с толщиной коры. Это может означать, что алкоголь в первую очередь бьёт по кровоснабжению, а уже через него — по самой ткани мозга.

Как возраст усиливает вред алкоголя для мозга

Один из самых тревожных выводов исследования — обнаруженная взаимосвязь между количеством выпитого, возрастом и состоянием мозга. Учёные нашли корреляцию: негативное влияние алкоголя на перфузию и толщину коры усиливалось с возрастом участников.

Это логично, если вспомнить, как работает накопительный эффект. Представьте, что вы каждый день слегка царапаете деревянный стол. Одна царапина незаметна. Но за десятилетия поверхность станет заметно повреждённой. Исследователи предполагают, что с мозгом может происходить нечто похожее: многолетнее даже небольшое воздействие алкоголя способно постепенно снижать кровоток и истончать кору.

Среди вероятных механизмов авторы работы называют окислительный стресс — повреждение клеток агрессивными молекулами (свободными радикалами), производство которых алкоголь стимулирует. С годами способность организма справляться с таким стрессом снижается, и последствия накапливаются.

Ограничения исследования алкоголя и мозга

Прежде чем бросать недопитый бокал, стоит учесть несколько важных оговорок.

Исследование зафиксировало корреляцию, а не причинно-следственную связь. МРТ делали один раз — участников не наблюдали в динамике на протяжении лет.

Данные о потреблении алкоголя были получены из самоотчётов. Люди нередко занижают количество выпитого, так что реальные цифры могли отличаться.

Исследование не учитывало такие факторы, как диета, физическая активность и качество сна, которые тоже влияют на здоровье мозга.

Выборка небольшая — всего 45 человек, а перфузию измерили только у 27.

Всё это означает, что делать категоричные выводы из одного исследования преждевременно. Однако работа ценна тем, что вписывается в растущий массив данных, указывающих в одном направлении.

Почему безопасной дозы алкоголя не существует

Это исследование — далеко не первое, которое подвергает сомнению концепцию безопасного уровня потребления алкоголя. В последние годы целый ряд научных работ показал, что каждая порция алкоголя повышает риск онкологических заболеваний, а связь между умеренным потреблением и защитой сердца оказалась гораздо слабее, чем считалось раньше.

Показательно, что обновлённые диетические рекомендации, вышедшие в начале 2026 года, впервые не указывают конкретную «безопасную» норму потребления алкоголя. Вместо привычных «не более двух напитков в день для мужчин» рекомендации теперь звучат проще: «пейте меньше ради лучшего здоровья».

Сами авторы исследования подчёркивают, что нужны дополнительные работы — в первую очередь длительные наблюдения за большими группами людей, чтобы «лучше понять функциональные нейробиологические последствия «низкорискового» потребления алкоголя у взрослых».

Тем не менее общая тенденция вполне ясна: наука всё увереннее говорит о том, что для мозга не существует количества алкоголя, которое можно назвать полностью безвредным. Это не повод для паники, но весомый аргумент, чтобы честно пересмотреть свои привычки — особенно с возрастом, когда мозг становится уязвимее.