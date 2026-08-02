Что делать с чайными пакетиками после заварки: 4 применения в саду

Вера Макарова

Если вы пьёте чай в пакетиках каждый день, у вас накапливается неожиданный ресурс для сада — использованные пакетики. В чайных листьях остаются вещества, полезные растениям, когда они разлагаются в почве. Заварка может работать как мягкое удобрение или отпугивать вредителей. Ниже — четыре рабочих способа пристроить её с пользой.

Что делать с чайными пакетиками после заварки? Источник изображения: krasnoyarskmedia.ru. Фото.

Что делать с чайными пакетиками после заварки? Источник изображения: krasnoyarskmedia.ru

Чайная заварка как компонент компоста

Самый простой вариант — отправить использованный чай в компост из кухонных отходов, где он разложится вместе с остальной органикой. Чай относится к «зелёным» компонентам компоста: в нём около 4 процентов азота плюс немного калия и фосфора. Именно азот нужен компостной куче, чтобы процесс шёл активнее.

Можно высыпать в компост сами листья, а можно кинуть пакетики целиком. Но здесь есть важная деталь: убедитесь, что в пакетиках нет пластика или других синтетических материалов. Многие фабричные пакетики содержат полимеры, которые в почве не исчезнут. И даже полностью органические пакетики разлагаются заметно медленнее, чем сами листья, так что торопить их не стоит.

Использованные чайные пакетики легко превратить из мусора в помощника для сада. Фото.

Использованные чайные пакетики легко превратить из мусора в помощника для сада.

Как использованная заварка кормит дождевых червей

Дождевые черви — бесплатные работники сада, и чай им по вкусу. Использованные пакетики чая можно класть в вермикомпостер (ящик для компоста с червями) или просто закапывать в грядку, чтобы черви сами их нашли.

Пакетики целиком тоже подойдут, но черви быстрее доберутся до листьев, если высыпать их. А на выходе получаются червячные копролиты — переработанная органика, из которой растения легко берут питательные вещества. По сути, черви превращают вчерашнюю заварку в готовую подкормку.

Дождевые черви быстрее перерабатывают заварку, если высыпать листья из пакетика

Дождевые черви быстрее перерабатывают заварку, если высыпать листья из пакетика

Чай как мягкое удобрение для растений

Заваркой можно подкармливать растения напрямую. Пакетики закапывают у корней, а рассыпные листья просто раскладывают вокруг стебля. Есть и жидкий вариант: заварите пакетик повторно, остудите слабый чай и полейте им растения. Это не заменит полноценное азотное удобрение, но даст растениям лёгкую подпитку.

Здесь работает то же правило, что и с кофейной гущей, — переборщить легко. Рассыпайте только тонкий слой, не заваливайте землю заваркой. И учитывайте кислотность: чёрный и зелёный чай слегка подкисляют почву, а фруктовые и травяные чаи могут быть очень кислыми. Такие лучше приберечь для растений, которые любят кислую почву — например, для азалий и голубики.

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Как чайные листья отпугивают слизней и улиток

Если грядки атакуют слизни или улитки, заварка может помочь. Листья чая, рассыпанные вокруг растений, отпугивают этих вредителей. Дело в кофеине — для многих насекомых и моллюсков это природный яд, а не бодрящий напиток.

Усилить эффект помогают резкие запахи. Выбирайте чаи с ароматами, которые насекомые не любят, — например, с мятой или корицей. Кофеин отпугивает вредителей, а сильный запах сбивает их с пути к вашим посадкам.

Чайные пакетики — не волшебное средство и не замена нормальным удобрениям, но приятный бонус, который иначе улетел бы в мусорное ведро. Главное — проверять пакетики на пластик и не сыпать чай слишком щедро. А дальше можно не вмешиваться — земля сама разберётся с заваркой.

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