Почему слоны боятся пчёл и убегают от одного жужжания

Вера Макарова

Слон весит несколько тонн, но сердитый пчелиный рой для него — вполне серьёзный повод уйти с дороги. И дело не в какой-то странной фобии. Слоны вообще входят в число самых умных животных, а избегать места, где можно получить десятки болезненных укусов, — довольно разумная стратегия.

Слон пытается отбиться от роя пчёл

Слон пытается отбиться от роя пчёл

Толстая кожа защищает далеко не везде

Большую часть тела слона пчеле действительно трудно прокусить жалом. Но у гиганта хватает уязвимых мест: глаза, область за ушами и особенно внутренняя поверхность хобота. Полевые наблюдения показали, что укусы в этих местах особенно болезненны: при угрозе слоны закрывают глаза, прячут хобот в рот и активно машут ушами, пытаясь защититься.

Одна случайная пчела взрослого слона, конечно, не остановит. Проблема начинается, когда на защиту улья вылетает целый рой. Даже огромному слону нечем нормально защитить глаза и внутреннюю часть хобота от множества укусов. Поэтому проще быстро отойти и не проверять, насколько разозлились насекомые.

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Слонам достаточно услышать опасность

Для бегства им даже не обязательно сначала получить укус. В эксперименте африканским слонам включали запись потревоженного улья. Животные быстрее уходили от источника звука, трясли головой и обсыпали себя пылью — вероятно, пытаясь защититься от воображаемых насекомых.

Но самое любопытное происходило внутри стада. Услышав пчёл, слоны издавали особый низкий сигнал, после которого другие животные тоже начинали отходить. Получается своеобразное предупреждение: «здесь пчёлы, лучше уходим». Даже запись такого сигнала без настоящего жужжания заставляла других слонов менять поведение.

Стадо уходит, услышав опасное жужжание

Стадо уходит, услышав опасное жужжание

Такая реакция хорошо вписывается в то, что известно об их сложных социальных связях. В стаде опыт одной особи способен оказаться полезным для остальных, включая молодых слонят.

Не каждый слон бросается наутёк

Страх перед пчёлами нельзя считать одинаковой врождённой кнопкой у всех слонов. Дикие азиатские слоны на Шри-Ланке во время проверки тоже старались удалиться, когда слышали встревоженных местных пчёл. Но в других условиях животные реагировали слабее и могли постепенно привыкать к раздражителю.

Свежие данные из Ботсваны тоже показывают, что реакция зависит от конкретной популяции и прошлого опыта. Слон, который уже сталкивался с разъярённым роем, вероятно, воспринимает знакомое жужжание серьёзнее.

Поэтому правильнее говорить не «слоны панически боятся пчёл», а «слоны научились избегать опасных роёв». И это различие важно.

Из пчёл получился необычный забор

Ульи защищают поля от слонов

Ульи защищают поля от слонов

Эту особенность давно используют фермеры в районах, где слоны заходят на поля. Вокруг участка подвешивают ульи и соединяют их проволокой. Если слон пытается пройти через такую границу, улей начинает раскачиваться, пчёлы вылетают наружу — и животное обычно выбирает другой маршрут.

Девятилетняя работа в Кении показала, что такие ограждения отпугивали слонов примерно в 76% случаев, а в период созревания урожая эффективность доходила примерно до 86%. Заодно фермеры получают мёд и опылителей для растений.

Правда, обычные пустые ящики не творят чудес. Во время засухи пчелиные семьи становятся слабее или покидают ульи, и защита работает хуже. Слонов останавливает не сам забор, а вероятность потревожить живой рой.

Кстати, знаменитая боязнь слонов перед мышами убедительных научных подтверждений не получила. А вот история с пчёлами — тот редкий случай, когда крошечный противник действительно способен заставить многотонное животное уступить дорогу.

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