Почему слоны боятся пчёл и убегают от одного жужжания

Слон весит несколько тонн, но сердитый пчелиный рой для него — вполне серьёзный повод уйти с дороги. И дело не в какой-то странной фобии. Слоны вообще входят в число самых умных животных, а избегать места, где можно получить десятки болезненных укусов, — довольно разумная стратегия.

Толстая кожа защищает далеко не везде

Большую часть тела слона пчеле действительно трудно прокусить жалом. Но у гиганта хватает уязвимых мест: глаза, область за ушами и особенно внутренняя поверхность хобота. Полевые наблюдения показали, что укусы в этих местах особенно болезненны: при угрозе слоны закрывают глаза, прячут хобот в рот и активно машут ушами, пытаясь защититься.

Одна случайная пчела взрослого слона, конечно, не остановит. Проблема начинается, когда на защиту улья вылетает целый рой. Даже огромному слону нечем нормально защитить глаза и внутреннюю часть хобота от множества укусов. Поэтому проще быстро отойти и не проверять, насколько разозлились насекомые.

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Слонам достаточно услышать опасность

Для бегства им даже не обязательно сначала получить укус. В эксперименте африканским слонам включали запись потревоженного улья. Животные быстрее уходили от источника звука, трясли головой и обсыпали себя пылью — вероятно, пытаясь защититься от воображаемых насекомых.

Но самое любопытное происходило внутри стада. Услышав пчёл, слоны издавали особый низкий сигнал, после которого другие животные тоже начинали отходить. Получается своеобразное предупреждение: «здесь пчёлы, лучше уходим». Даже запись такого сигнала без настоящего жужжания заставляла других слонов менять поведение.

Такая реакция хорошо вписывается в то, что известно об их сложных социальных связях. В стаде опыт одной особи способен оказаться полезным для остальных, включая молодых слонят.

Не каждый слон бросается наутёк

Страх перед пчёлами нельзя считать одинаковой врождённой кнопкой у всех слонов. Дикие азиатские слоны на Шри-Ланке во время проверки тоже старались удалиться, когда слышали встревоженных местных пчёл. Но в других условиях животные реагировали слабее и могли постепенно привыкать к раздражителю.

Свежие данные из Ботсваны тоже показывают, что реакция зависит от конкретной популяции и прошлого опыта. Слон, который уже сталкивался с разъярённым роем, вероятно, воспринимает знакомое жужжание серьёзнее.

Поэтому правильнее говорить не «слоны панически боятся пчёл», а «слоны научились избегать опасных роёв». И это различие важно.

Из пчёл получился необычный забор

Эту особенность давно используют фермеры в районах, где слоны заходят на поля. Вокруг участка подвешивают ульи и соединяют их проволокой. Если слон пытается пройти через такую границу, улей начинает раскачиваться, пчёлы вылетают наружу — и животное обычно выбирает другой маршрут.

Девятилетняя работа в Кении показала, что такие ограждения отпугивали слонов примерно в 76% случаев, а в период созревания урожая эффективность доходила примерно до 86%. Заодно фермеры получают мёд и опылителей для растений.

Правда, обычные пустые ящики не творят чудес. Во время засухи пчелиные семьи становятся слабее или покидают ульи, и защита работает хуже. Слонов останавливает не сам забор, а вероятность потревожить живой рой.

Кстати, знаменитая боязнь слонов перед мышами убедительных научных подтверждений не получила. А вот история с пчёлами — тот редкий случай, когда крошечный противник действительно способен заставить многотонное животное уступить дорогу.