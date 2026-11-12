Я думал, что кухонная раковина очищается сама. Оказалось, зря

Рамис Ганиев

Кухонная раковина мне всегда казалась одним из самых чистых мест в доме. Через неё весь день льётся вода, во время мытья посуды на стенки попадает моющее средство, и мне казалось, что мойка очищается сама. Но недавно я почитал результаты научных работ на эту тему, а также рекомендации Роспотребнадзора. Исследователи, которые проверяли обычные квартиры, нашли в раковине больше микробов, чем на большинстве других кухонных поверхностей. Давайте разберемся, откуда они там берутся, когда они правда опасны и как поддерживать мойку в чистоте без лишней химии.

Чистая раковина на кухне

Чистая раковина на кухне

Раковина заняла второе место по числу микробов в доме

В 2011 году американская организация NSF, которая занимается вопросами санитарии и безопасности продуктов, проверила, насколько чисто в обычных домах. Специалисты взяли пробы с 30 предметов и поверхностей у 22 семей. По количеству микроорганизмов кухонная раковина заняла второе место, уступив только губкам и тряпкам для посуды.

У такого результата есть простые причины:

  • Остатки еды. Жир, крошки, кусочки овощей и мяса после мытья посуды служат питанием для бактерий.
  • Постоянная влажность. Вода задерживается на стенках, у слива и под уплотнителями, а во влажной среде микробы размножаются быстрее.
  • Сырые продукты. В соке сырого мяса и птицы иногда бывают опасные бактерии, и они легко попадают на поверхность мойки.
  • Грязные губки. Если одной губкой протирать раковину и мыть посуду, микробы переходят с одного на другое.

При этом паниковать не нужно. Большинство микроорганизмов вокруг нас болезней не вызывают. Проблемы начинаются, когда болезнетворные бактерии с грязной поверхности попадают на руки, тарелки или готовую еду и становятся причиной пищевого отравления. Исследование было небольшим и не говорит о том, как обстоят дела во всех кухнях мира, но оно хорошо объясняет, почему о мойке не стоит забывать.

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График уборки: каждый день и тщательно раз-два в неделю

Роспотребнадзор советует мыть кухонную раковину после приготовления еды, убирать из неё остатки пищи и вытирать насухо. К этому можно добавить тщательное мытьё и дезинфекцию дна и стенок один-два раза в неделю. Вместе эти советы легко сложить в понятный домашний распорядок.

Когда Что делать
После мытья посуды Убрать остатки еды, ополоснуть раковину
Каждый день Промыть дно и стенки с моющим средством, сполоснуть
1–2 раза в неделю Тщательно почистить мойку, ситечко слива, края, при необходимости продезинфицировать
После сока сырого мяса или птицы Сразу вымыть поверхность и обработать подходящим дезинфицирующим средством
Если появились налёт или запах Почистить дополнительно, проверить слив

Мыть раковину после каждой чашки чая необязательно: если вы просто сполоснули стакан, ничего не случится. А вот после полноценного ужина или жирной посуды мойку лучше привести в порядок. Если дома почти не готовят, ежедневная уборка с моющим средством не всегда нужна, главное, чтобы в раковине не копились еда и грязь.

Человек в синих перчатках протирает белую раковину синей тряпкой

Человек в синих перчатках протирает белую раковину синей тряпкой

Обычное средство для посуды справляется с уборкой

Для повседневной уборки сильная бытовая химия не нужна. В большинстве случаев хватает того же средства, которым вы моете тарелки. Порядок действий простой:

  1. Уберите посуду и выньте из раковины остатки пищи.
  2. Нанесите немного средства на отдельную мягкую губку или щётку.
  3. Протрите дно, стенки, края, место вокруг слива и смесителя.
  4. Хорошо смойте средство чистой водой.
  5. По возможности вытрите раковину насухо.

Всё это занимает пару минут. Для мойки из нержавеющей стали лучше брать мягкие губки и средства без абразива: металлические мочалки и грубые порошки оставляют царапины. Если раковина из искусственного камня, керамики или другого материала, ориентируйтесь на советы производителя.

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Мытьё и дезинфекция — не одно и то же

Мытьё убирает жир, остатки еды, грязь и заметную часть микробов. Для этого хватает воды, моющего средства и губки. Дезинфекция нужна, чтобы уничтожить или сильно сократить число определённых микроорганизмов, и для неё используют специальные средства.

Заливать раковину хлорсодержащим раствором каждый день не нужно. Дополнительная дезинфекция полезна в нескольких случаях:

  • в мойку попал сок сырой курицы или мяса;
  • раковину испачкали содержимым упаковки от сырой птицы;
  • в доме есть человек с кишечной инфекцией;
  • вы делаете плановую тщательную уборку.

Средство выбирайте под материал своей раковины и такое, которое разрешено для кухонных поверхностей. Выдерживайте время, указанное на упаковке, и смывайте так, как там написано. И главное предупреждение: нельзя смешивать хлорсодержащие средства с уксусом, кислотными чистящими средствами или аммиаком, потому что при этом могут выделяться смертельно опасные газы.

Слева мытьё мойки, справа цветные бактерии в сливе

Слева мытьё мойки, справа цветные бактерии в сливе

Отдельная губка для мойки и чистый слив

Одна из самых частых ошибок на кухне выглядит безобидно. Человек оттирает губкой слив, где скопились жир и остатки еды, а потом той же губкой моет тарелку, из которой будет есть. Так микробы из раковины переезжают прямо на посуду.

Поэтому для мойки лучше завести отдельную губку или щётку. Подойдут и многоразовые салфетки, которые можно регулярно стирать. Губку не стоит оставлять мокрой на дне раковины: после использования её промывают, отжимают и кладут туда, где она высохнет. Похожие правила работают и для ткани на кухне, мы уже рассказывали, чем опасны грязные полотенца.

Отдельного внимания требует слив. В его углублениях постепенно собираются остатки еды, жир и скользкий налёт, который называют биоплёнкой. Это колония микробов, закрепившихся на поверхности, и отмыть её сложнее, чем обычную грязь. Если из раковины неприятно пахнет, источник запаха часто сидит внутри слива, а не на стенках мойки.

Чтобы до этого не доходило, регулярно чистите съёмное ситечко, выбрасывайте пищевые отходы в ведро и не сливайте в раковину жир после жарки. При засоре выбирайте способ очистки, безопасный для ваших труб. Уксус и сода помогают с некоторыми загрязнениями и запахами, но надёжной дезинфекцией их считать нельзя.

Миф о раковине, которая грязнее унитаза

В интернете часто пишут, что кухонная мойка грязнее унитаза. Это слишком упрощённая формулировка. Результаты упомянутого выше исследования действительно показали, что на кухонных поверхностях бывает очень много микробов, и раковина в проверенных домах оказалась среди самых загрязнённых мест.

Но отсюда не следует, что любая мойка обязательно грязнее любого унитаза. Результат зависит от того, как часто пользуются раковиной и как её убирают, в каком состоянии поверхности и какие именно микроорганизмы считают. Важнее другое: в отличие от унитаза, раковина находится рядом с едой, поэтому бактерии с неё гораздо проще перенести на продукты.

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Привычки, которые мешают держать мойку в чистоте

Есть несколько ошибок, которые сводят на нет даже регулярную уборку:

  • Оставлять грязную посуду на несколько дней. Остатки еды и влага помогают бактериям размножаться, особенно если на тарелках мясо, рыба или молочные продукты.
  • Надеяться на горячую воду. Вода из крана хорошо смывает жир, но не гарантирует дезинфекцию.
  • Забывать про смеситель. Ручку крана постоянно трогают грязными руками во время готовки, поэтому её тоже нужно мыть.
  • Браться за уборку только при появлении запаха. Запах значит, что проблема уже заметна, а бактерии бывают и на мойке, которая выглядит чистой.
  • Отправлять остатки еды в слив. Их лучше собирать в мусорное ведро.

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Для обычной домашней кухни хватает простой привычки: после готовки убирать из раковины еду, мыть её средством для посуды и давать высохнуть, а раз-два в неделю чистить тщательнее вместе со сливом. Сок сырого мяса или птицы убирают сразу, не дожидаясь дня уборки. Стерильность при этом не нужна: задача не в том, чтобы убить все микробы, а в том, чтобы опасные из них не попадали на руки, посуду и еду.

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