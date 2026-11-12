Я думал, что кухонная раковина очищается сама. Оказалось, зря

Кухонная раковина мне всегда казалась одним из самых чистых мест в доме. Через неё весь день льётся вода, во время мытья посуды на стенки попадает моющее средство, и мне казалось, что мойка очищается сама. Но недавно я почитал результаты научных работ на эту тему, а также рекомендации Роспотребнадзора. Исследователи, которые проверяли обычные квартиры, нашли в раковине больше микробов, чем на большинстве других кухонных поверхностей. Давайте разберемся, откуда они там берутся, когда они правда опасны и как поддерживать мойку в чистоте без лишней химии.

Раковина заняла второе место по числу микробов в доме

В 2011 году американская организация NSF, которая занимается вопросами санитарии и безопасности продуктов, проверила, насколько чисто в обычных домах. Специалисты взяли пробы с 30 предметов и поверхностей у 22 семей. По количеству микроорганизмов кухонная раковина заняла второе место, уступив только губкам и тряпкам для посуды.

У такого результата есть простые причины:

Остатки еды. Жир, крошки, кусочки овощей и мяса после мытья посуды служат питанием для бактерий.

Постоянная влажность. Вода задерживается на стенках, у слива и под уплотнителями, а во влажной среде микробы размножаются быстрее.

Сырые продукты. В соке сырого мяса и птицы иногда бывают опасные бактерии, и они легко попадают на поверхность мойки.

Грязные губки. Если одной губкой протирать раковину и мыть посуду, микробы переходят с одного на другое.

При этом паниковать не нужно. Большинство микроорганизмов вокруг нас болезней не вызывают. Проблемы начинаются, когда болезнетворные бактерии с грязной поверхности попадают на руки, тарелки или готовую еду и становятся причиной пищевого отравления. Исследование было небольшим и не говорит о том, как обстоят дела во всех кухнях мира, но оно хорошо объясняет, почему о мойке не стоит забывать.

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График уборки: каждый день и тщательно раз-два в неделю

Роспотребнадзор советует мыть кухонную раковину после приготовления еды, убирать из неё остатки пищи и вытирать насухо. К этому можно добавить тщательное мытьё и дезинфекцию дна и стенок один-два раза в неделю. Вместе эти советы легко сложить в понятный домашний распорядок.

Когда Что делать После мытья посуды Убрать остатки еды, ополоснуть раковину Каждый день Промыть дно и стенки с моющим средством, сполоснуть 1–2 раза в неделю Тщательно почистить мойку, ситечко слива, края, при необходимости продезинфицировать После сока сырого мяса или птицы Сразу вымыть поверхность и обработать подходящим дезинфицирующим средством Если появились налёт или запах Почистить дополнительно, проверить слив

Мыть раковину после каждой чашки чая необязательно: если вы просто сполоснули стакан, ничего не случится. А вот после полноценного ужина или жирной посуды мойку лучше привести в порядок. Если дома почти не готовят, ежедневная уборка с моющим средством не всегда нужна, главное, чтобы в раковине не копились еда и грязь.

Обычное средство для посуды справляется с уборкой

Для повседневной уборки сильная бытовая химия не нужна. В большинстве случаев хватает того же средства, которым вы моете тарелки. Порядок действий простой:

Уберите посуду и выньте из раковины остатки пищи. Нанесите немного средства на отдельную мягкую губку или щётку. Протрите дно, стенки, края, место вокруг слива и смесителя. Хорошо смойте средство чистой водой. По возможности вытрите раковину насухо.

Всё это занимает пару минут. Для мойки из нержавеющей стали лучше брать мягкие губки и средства без абразива: металлические мочалки и грубые порошки оставляют царапины. Если раковина из искусственного камня, керамики или другого материала, ориентируйтесь на советы производителя.

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Мытьё и дезинфекция — не одно и то же

Мытьё убирает жир, остатки еды, грязь и заметную часть микробов. Для этого хватает воды, моющего средства и губки. Дезинфекция нужна, чтобы уничтожить или сильно сократить число определённых микроорганизмов, и для неё используют специальные средства.

Заливать раковину хлорсодержащим раствором каждый день не нужно. Дополнительная дезинфекция полезна в нескольких случаях:

в мойку попал сок сырой курицы или мяса;

раковину испачкали содержимым упаковки от сырой птицы;

в доме есть человек с кишечной инфекцией;

вы делаете плановую тщательную уборку.

Средство выбирайте под материал своей раковины и такое, которое разрешено для кухонных поверхностей. Выдерживайте время, указанное на упаковке, и смывайте так, как там написано. И главное предупреждение: нельзя смешивать хлорсодержащие средства с уксусом, кислотными чистящими средствами или аммиаком, потому что при этом могут выделяться смертельно опасные газы.

Отдельная губка для мойки и чистый слив

Одна из самых частых ошибок на кухне выглядит безобидно. Человек оттирает губкой слив, где скопились жир и остатки еды, а потом той же губкой моет тарелку, из которой будет есть. Так микробы из раковины переезжают прямо на посуду.

Поэтому для мойки лучше завести отдельную губку или щётку. Подойдут и многоразовые салфетки, которые можно регулярно стирать. Губку не стоит оставлять мокрой на дне раковины: после использования её промывают, отжимают и кладут туда, где она высохнет. Похожие правила работают и для ткани на кухне, мы уже рассказывали, чем опасны грязные полотенца.

Отдельного внимания требует слив. В его углублениях постепенно собираются остатки еды, жир и скользкий налёт, который называют биоплёнкой. Это колония микробов, закрепившихся на поверхности, и отмыть её сложнее, чем обычную грязь. Если из раковины неприятно пахнет, источник запаха часто сидит внутри слива, а не на стенках мойки.

Чтобы до этого не доходило, регулярно чистите съёмное ситечко, выбрасывайте пищевые отходы в ведро и не сливайте в раковину жир после жарки. При засоре выбирайте способ очистки, безопасный для ваших труб. Уксус и сода помогают с некоторыми загрязнениями и запахами, но надёжной дезинфекцией их считать нельзя.

Миф о раковине, которая грязнее унитаза

В интернете часто пишут, что кухонная мойка грязнее унитаза. Это слишком упрощённая формулировка. Результаты упомянутого выше исследования действительно показали, что на кухонных поверхностях бывает очень много микробов, и раковина в проверенных домах оказалась среди самых загрязнённых мест.

Но отсюда не следует, что любая мойка обязательно грязнее любого унитаза. Результат зависит от того, как часто пользуются раковиной и как её убирают, в каком состоянии поверхности и какие именно микроорганизмы считают. Важнее другое: в отличие от унитаза, раковина находится рядом с едой, поэтому бактерии с неё гораздо проще перенести на продукты.

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Привычки, которые мешают держать мойку в чистоте

Есть несколько ошибок, которые сводят на нет даже регулярную уборку:

Оставлять грязную посуду на несколько дней. Остатки еды и влага помогают бактериям размножаться, особенно если на тарелках мясо, рыба или молочные продукты.

Надеяться на горячую воду. Вода из крана хорошо смывает жир, но не гарантирует дезинфекцию.

Забывать про смеситель. Ручку крана постоянно трогают грязными руками во время готовки, поэтому её тоже нужно мыть.

Браться за уборку только при появлении запаха. Запах значит, что проблема уже заметна, а бактерии бывают и на мойке, которая выглядит чистой.

Отправлять остатки еды в слив. Их лучше собирать в мусорное ведро.

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Для обычной домашней кухни хватает простой привычки: после готовки убирать из раковины еду, мыть её средством для посуды и давать высохнуть, а раз-два в неделю чистить тщательнее вместе со сливом. Сок сырого мяса или птицы убирают сразу, не дожидаясь дня уборки. Стерильность при этом не нужна: задача не в том, чтобы убить все микробы, а в том, чтобы опасные из них не попадали на руки, посуду и еду.