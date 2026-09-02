Я выбросил половину вещей на кухне. Вот что оказалось совершенно ненужным

Рамис Ганиев

Недавно я рассказал про лайфхаки для дома, которые сберегут время и деньги, и это смотивировало меня устроить уборку на кухне. Я вытащил все из шкафов и ящиков и понял, что половиной вещей я не пользовался годами. Специальные приспособления для нарезки, формы для выпечки, которые ни разу не доставал, — все это занимало место и пылилось. Я решил избавиться от того, что не нужно. Вот что я выбросил и о чем ни разу не пожалел.

Многие вещи которые мы покупаем для кухни, на самом деле нам не нужны. Фото.

Многие вещи которые мы покупаем для кухни, на самом деле нам не нужны

Соковыжималка для идеального утра

Покупая этот прибор, я представлял, как просыпаюсь раньше будильника и делаю полезный фреш вместо привычного кофе. Первые три дня так и было, и я даже пожалел о своем эксперименте с цикорием вместо кофе, но потом энтузиазм разбился о суровую реальность: чтобы выпить стакан сока, нужно помыть и нарезать фрукты, а затем долго отчищать металлическую сетку от липкой мякоти.

В итоге весь процесс стал занимать больше времени, чем сам завтрак, и аппарат превратился в большой пластиковый памятник моим хорошим намерениям. В реальной жизни гораздо проще съесть обычное яблоко, чем устраивать ради него ежедневный ритуал по сборке и разборке бытовой техники.

Соковыжималку я решил выставить на продажу. Фото.

Соковыжималку я решил выставить на продажу

Электрический гриль вместо ресторана

Мечта о красивых домашних ужинах со стейками и овощами в полосочку заставила меня притащить домой тяжелый электрический гриль. Идея была отличной, но проблема обнаружилась не в готовке, а в обслуживании: прибор занимал половину столешницы, а отмывать пригоревший жир из ребристых пластин оказалось настоящим мучением.

Мне кажется, что хорошая сковорода справляется с жаркой мяса ничуть не хуже, зато моется за одну минуту. Громоздкие приборы требуют слишком много усилий на подготовку и уборку, поэтому они неминуемо проигрывают более простым решениям.

Электрический гриль тоже придется продать. Фото.

Электрический гриль тоже придется продать

Специальные ножи для каждого продукта

Производители виртуозно продают нам иллюзию профессиональной кухни, убеждая, что для хлеба, томатов, сыра и фруктов непременно нужны разные лезвия. Поддавшись на этот маркетинг, я обзавелся целой подставкой специализированных инструментов, которые только создавали бардак.

На практике выяснилось, что хороший шеф-нож закрывает 95% всех кухонных задач, а остальные клинки просто пылятся в ожидании своего единственного часа в году. Покупка специальных ножей дает лишь временное ощущение мастерства, хотя на деле обычная качественная сталь и удобная рукоять гораздо важнее десятка разных форм.

Читайте также: Эксперимент показал самое грязное место на кухне — вы будете удивлены

Пресс для идеальных котлет

На упаковке этот гаджет обещал настоящую магию: кладешь фарш, нажимаешь и получаешь ровную ресторанную котлету идеальной формы. Кажется, что это должно экономить время, но на деле приспособление создает проблемы на ровном месте.

Оказалось, что слепить котлету руками получается в два раза быстрее, при этом не нужно искать форму в ящике, а потом отмывать ее от остатков мяса. Это классический пример вещи, которая якобы упрощает один секундный этап, но добавляет столько возни до и после, что теряет всякий практический смысл.

Формочку отдал друзьям, им она показалась интересной. Фото.

Формочку отдал друзьям, им она показалась интересной

Огромный набор пластиковых контейнеров

Я честно хотел навести порядок в холодильнике, поэтому купил гигантский набор лотков разных размеров, насмотревшись роликов об идеальной организации пространства. Сначала все выглядело красиво, но вскоре начался хаос: появились крышки без контейнеров, и неудобные мелкие емкости.

Дешевые наборы, элементы которых не вкладываются друг в друга, мгновенно превращают шкаф в пластиковую свалку. Порядок создается не покупкой кучи новых коробок, а жестким ограничением их количества: гораздо удобнее оставить пять-шесть качественных емкостей, которые легко складываются стопкой. Так что вместо пластиковых я купил стеклянные контейнеры.

Контейнеры благополучно отправились в мусорное ведро. Фото.

Контейнеры благополучно отправились в мусорное ведро

Старая посуда на всякий случай

Если от бесполезных гаджетов избавиться было легко, то старые кружки с логотипами, неполные сервизы и тарелки с крошечными трещинами долго держали оборону под предлогом «а вдруг пригодятся». Этот гипотетический день икс не наступал годами, а шкаф постепенно превращался в самый настоящий музей моей прошлой жизни.

Мы часто храним такие предметы исключительно из-за связанных с ними воспоминаний, совершенно игнорируя тот факт, что они занимают место и мешают пользоваться нормальными вещами. Так что все это тоже было выброшено.

Не выбрасывайте бабушкин хрусталь: некоторые вещи стоят сотни тысяч рублей

Бесконечная коллекция специй

Самым неприятным открытием стали десятки баночек с экзотическими приправами, которые я покупал для сложных кулинарных экспериментов. Я хотел готовить как именитый шеф, но когда доходило до реального ужина, рука всегда тянулась к одному и тому же проверенному набору.

Соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок и пара любимых трав — вот и все, что нужно для большинства блюд, тогда как остальная коллекция просто годами теряла вкус и аромат. Огромный ассортимент специй лишь создает иллюзию выбора, а на практике заставляет долго рыться на полке.

Что я понял во время уборки

Подводя итог этому масштабному расхламлению, я разделил все найденное на две категории: откровенный мусор и треснувшую посуду я без сожаления выбросил, а технику в хорошем состоянии, вроде соковыжималки и гриля, выставил на продажу в интернете. Освободилось столько места, что теперь мне не приходится перекладывать предметы с места на место, чтобы просто протереть столешницу.

Еще больше интересных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Я понял, что мне не хватало не площади на кухне, а жесткого фильтра при покупках. Мы слишком часто покупаем вещи для идеальной версии себя в будущем, игнорируя свои реальные привычки, хотя дом должен быть удобен для того человека, которым мы являемся прямо сейчас.

Новости по теме: Еда
Диетолог назвала 5 перекусов, после которых не хочется есть дальше. Фото.
Диетолог назвала 5 перекусов, после которых не хочется есть дальше
Можно ли ставить горячую еду в холодильник: чем это на самом деле грозит. Фото.
Можно ли ставить горячую еду в холодильник: чем это на самом деле грозит
Любите тосты, но не чистите тостер? Вот как часто это нужно делать. Фото.
Любите тосты, но не чистите тостер? Вот как часто это нужно делать