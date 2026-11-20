Раньше учёные связывали со сжиганием жира регулярное употребление чая, а теперь в список полезных для веса привычек попали ещё две, и обе касаются времени употребления пищи. Исследователи из Барселоны выяснили, что у людей, которые ужинают и завтракают в определенное время, через пять лет индекс массы тела в среднем ниже. Важно понимать, что это наблюдательное исследование: оно показывает связь, но не доказывает, что именно эти привычки снижают вес. Зато оно хорошо сочетается с данными клинических испытаний, о которых я расскажу ниже.

Испанские учёные пять лет следили за 7 тысячами человек

Работу провела команда Барселонского института глобального здоровья (ISGlobal). Учёные проанализировали данные о питании и весе 7074 человек в возрасте от 40 до 65 лет и посмотрели, как изменился их индекс массы тела за пять лет.

Индекс массы тела, или ИМТ, — это отношение веса к росту, по которому обычно оценивают, есть ли у человека лишний вес.

У ИМТ есть известные недостатки: он не отличает мышцы от жира, поэтому как мерило ожирения его давно критикуют. И всё же результаты пополняют растущий список работ о том, как время приёмов пищи влияет на здоровье. Статья вышла в научном журнале International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Ранний ужин и ранний завтрак связаны с более низким весом

Учёные использовали несколько статистических методов и учли возраст, сон и другие факторы, которые могли исказить картину. Получилось три главных вывода:

чем позже человек завтракает, тем выше у него обычно ИМТ;

частые перекусы в течение дня тоже связаны с более высоким ИМТ;

длинный ночной перерыв в еде связан с более низким ИМТ.

Две привычки, о которых идёт речь, работают в паре: ранний ужин и ранний завтрак. Сам по себе длинный ночной перерыв, по мнению авторов, помогает держать вес только при таком сочетании. Эпидемиолог Лусиана Понс-Муццо отмечает, что их результаты согласуются с другими недавними исследованиями. Сильнее всего связь проявилась у женщин до менопаузы.

Пропуск завтрака не помог мужчинам из отдельной группы

Кроме того, учёные разделили участников на группы по пищевым привычкам. Одна из групп состояла только из мужчин: они впервые ели примерно в 14:00, а ночной перерыв в еде у них длился в среднем 17 часов. Эти мужчины чаще других выпивали, курили и не имели работы.

По сути, они практиковали популярное интервальное голодание, просто пропуская завтрак. Но, как сказала эпидемиолог Камиль Лассаль, на массу тела такой подход никак не влиял. Она добавила, что в других исследованиях с участием людей с ожирением пропуск завтрака в долгосрочной перспективе помогал худеть не лучше, чем обычное сокращение калорий.

Отсюда практический вывод: если вы пропускаете завтрак ради экономии калорий, возможно, разумнее перенести на более раннее время ужин, а завтракать всё-таки утром. Лассаль уточняет, что интервальное голодание бывает разным, а их исследование касается только одного вида — ночного перерыва в еде.

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Внутренние часы организма как возможное объяснение

В организме работают циркадные ритмы — внутренние биологические часы с циклом около 24 часов. Они подсказывают телу, когда бодрствовать, а когда отдыхать, и заодно управляют многими процессами, включая обмен веществ. Исследователи полагают, что ранние приёмы пищи лучше совпадают с этими часами. Тогда организм эффективнее тратит калории и лучше контролирует аппетит.

Авторы предполагают, что ранний завтрак после долгой ночной паузы может лучше сочетаться с выработкой инсулина, гормона, который регулирует уровень сахара в крови, и с накоплением жира. Возможно, свою роль играет и сон: такой режим питания может помогать спать лучше. Но всё это пока гипотезы, и учёные прямо говорят, что для проверки нужны новые исследования.

Работа относится к молодой области науки — хронопитанию. Эпидемиолог Анна Паломар-Крос поясняет, что эта наука изучает не только состав еды, но и то, в какое время суток и сколько раз в день мы едим. В её основе лежит идея, что необычный режим питания может конфликтовать с внутренними часами организма.

Клинические испытания подтверждают пользу раннего окна питания

Наблюдение не может доказать причину и следствие. Например, люди, которые рано ужинают, могут отличаться от остальных ещё десятком привычек. Поэтому авторы призывали провести эксперименты: дать участникам чёткие указания, когда есть, и посмотреть, что изменится.

Такие данные уже появились. В начале 2026 года в журнале BMJ Medicine вышел анализ 41 рандомизированного испытания с участием 2287 человек. В рандомизированном испытании участников распределяют по группам случайно, поэтому оно гораздо лучше показывает, что именно даёт эффект. Оказалось, что ранний режим, при котором последний приём пищи заканчивается до 17:00, снижал вес и уровень инсулина сильнее, чем поздний. Разница в весе составила в среднем около 1,15 кг, то есть эффект заметный, но скромный.

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Таким образом, единого волшебного правила нет, но картина складывается последовательная. Ужинать пораньше, завтракать утром и не перекусывать ночью — простые привычки, которые, судя по накопленным данным, помогают держать вес. Пропускать завтрак ради похудения, наоборот, вряд ли имеет смысл. Остаётся выяснить, почему этот эффект сильнее всего проявляется у женщин до менопаузы и сохраняется ли он в более разнообразных группах людей.