Какой чай реально помогает уменьшить жир на животе? Вот 5 видов

Вера Макарова

Ни один чай не уберёт живот, пока вы лежите на диване с тортом — но у некоторых сортов действительно есть вещества, которые помогают телу расставаться с самым вредным жиром. Речь о висцеральном жире, и вот тут чай может стать неплохим союзником.

5 видов чая, которые сжигают жир на животе. Фото.

5 видов чая, которые сжигают жир на животе

Висцеральный жир опаснее «мягкого» жирка на боках

Жир на животе — это не просто складка, которую неудобно прятать под футболкой. За заметным животом нередко скрывается висцеральный жир — он лежит глубже подкожного и обволакивает внутренние органы. Именно поэтому он опаснее подкожного: его избыток грозит повышенным риском болезней сердца и диабета.

Сразу честно: волшебной еды или напитка, который в одиночку уберёт живот, не существует. Но в некоторых продуктах есть соединения, витамины и вещества, которые в связке со сбалансированным питанием реально помогают. То же самое и с чаем: в нём полно антиоксидантов и растительных веществ, часть которых учёные напрямую связывают с уменьшением жира вокруг талии.

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Зелёный чай — чемпион по катехинам и ускорению обмена веществ

Зелёный чай — пожалуй, самый известный «сжигатель» живота. Исследование 2022 года в International Journal of Environmental Research and Public Health показало любопытную вещь: у тех, кто пил зелёный чай много — от четырёх чашек в день — риск абдоминального ожирения был на 44% ниже, чем у тех, кто не пил его вовсе.

Более ранняя работа 2008 года в журнале Physiology & Behavior показала, что полные участники, регулярно пившие зелёный чай, теряли больше веса. А исследование 2009 года в The Journal of Nutrition добавило важное условие: катехины зелёного чая помогают уменьшать жир на животе именно в паре с физическими нагрузками.

Секрет — в полифенолах и их подгруппе, катехинах. Главный из них называется EGCG, и его связывают с ускорением обмена веществ. Он есть и в других чаях, но в зелёном его концентрация самая высокая.

Улун ускоряет расщепление жира даже во сне

Улун (оолонг) делают из тех же листьев, что зелёный и чёрный чай, но окисляют его частично: зелёный не окисляют вообще, чёрный — полностью. Листья улуна подвяливают на солнце, пока они не скручиваются.

Улун получают из подвяленных и частично окисленных листьев

Улун получают из подвяленных и частично окисленных листьев

В улуне тоже есть полифенолы, связанные с ускорением метаболизма и уменьшением жира на животе. Но интереснее другое: исследование Университета Цукубы 2020 года показало, что улун усиливает расщепление жира примерно на 20% — и продолжает это делать, пока человек спит.

Чёрный чай — привычный напиток с эффектом на объём талии

Хорошая новость для любителей классики: English breakfast и Earl Grey — это всё чёрный чай, и его тоже связывают со снижением веса и висцерального жира.

Обзор 2016 года в журнале Molecules отмечает, что полифенолы чёрного чая обладают «противоожирительными» свойствами и помогают уменьшать массу тела и висцеральный жир. А в исследовании 2014 года в Food & Function участники три месяца пили по три чашки чёрного чая в день. У них заметнее снижались вес и объём талии, чем у тех, кто чай не пил.

Белый чай — самый необработанный и тоже работает на жир

Белый чай — четвёртый из главных типов чая наравне с зелёным, улуном и чёрным. Он считается самым нежным и минимально обработанным — важно только правильно заваривать белый чай, чтобы не испортить вкус.

Наряду с зелёным и улуном белый чай способен ускорять обмен веществ и усиливать окисление жиров, а это помогает контролировать вес. А обзор 2023 года в Food Safety & Health заключил, что белый чай хорошо влияет на снижение веса и, в частности, на висцеральный жир.

Пуэр — ферментированный чай с самой конкретной репутацией

Пуэр отличается от остальных чаёв способом обработки: это ферментированный китайский чай, который в нескольких исследованиях связывали со снижением веса и уменьшением жира.

Пуэр — ферментированный чай с выраженным влиянием на массу тела

Пуэр — ферментированный чай с выраженным влиянием на массу тела

В исследовании 2014 года в Phytotherapy Research мужчины с метаболическим синдромом, пившие пуэр, показали небольшое снижение доли жира и индекса массы тела. А работа в Nutrition Research обнаружила, что экстракт пуэра помогал снижать вес, ИМТ (индекс массы тела) и висцеральный жир у взрослых японцев.

Какой чай выбрать для борьбы с жиром на животе

Чай — это помощник, а не лекарство. Он работает только вместе с движением и разумным питанием — то же исследование про зелёный чай прямо указывает, что катехины дают эффект в паре с нагрузками. Так что заваривайте на здоровье, но не ждите, что чашка заменит ежедневную прогулку.

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