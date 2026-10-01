5 упражнений для тех, кто весь день сидит за компьютером

Рамис Ганиев

Если вы сидите за компьютером по 6–10 часов в день, к вечеру шея становится деревянной, а также со временем развивается синдром мертвых ягодиц. Кажется, что проблема в осанке, но на самом деле главное — неподвижность. Тело часами остаётся в одном положении, и это влияет сильнее, чем принято думать. Есть пять упражнений, которые помогают снять напряжение без тренажёров и спортзала. Их можно делать дома или в офисе, и они занимают немного времени.

Девушка потягивается за столом

Девушка потягивается за столом

Поворачивайте голову в стороны

Сядьте прямо, опустите и расслабьте плечи. Медленно поверните голову вправо, пока движение остаётся безболезненным, и вернитесь в центр. Затем так же поверните голову влево. Сделайте по 4–6 поворотов в каждую сторону.

Скорость и максимальный размах здесь не важны: шею не нужно дёргать или выкручивать до упора. Роспотребнадзор включает такие повороты в комплексы разминок для работы за компьютером и советует делать их медленно. Популярные круговые вращения головой делать не обязательно, для короткой разминки хватит плавных поворотов вправо и влево.

Повороты головой влево и вправо

Повороты головой влево и вправо

Сводите лопатки, чтобы расправить плечи

Сядьте ровно и согните руки в локтях. Отведите локти назад, мягко сведите лопатки и слегка подайте грудь вперёд, но сильно не прогибайтесь в пояснице. Задержитесь на 2–3 секунды, расслабьтесь и повторите 6–10 раз. Есть и другой вариант: сначала сведите локти перед собой и немного округлите спину, а затем отведите их назад и раскройте грудь.

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Это упражнение для плеч, уставших от долгого сидения, есть в комплексе Роспотребнадзора. В пособии Минздрава похожее упражнение предлагают делать сидя: отвести локти назад, задержаться на несколько секунд и повторить. Лопатки удобно сводить даже во время созвона, если камера выключена.

Сведение лопаток за рабочим столом

Сведение лопаток за рабочим столом

Вставайте со стула без помощи рук

По сути, это облегчённые приседания. Сядьте ближе к краю устойчивого стула и поставьте стопы на пол примерно на ширине плеч. Немного наклонитесь вперёд, встаньте без помощи рук, полностью выпрямитесь и медленно сядьте обратно. Сделайте 8–12 повторений, а если легко, то 15–20. Если тяжело, поначалу можно слегка помогать себе руками.

В материалах Минздрава подъёмы со стула и приседания названы силовыми упражнениями. Когда вы встаёте, работают ягодицы, бёдра и мышцы корпуса, то есть крупные мышцы, которые при сидении почти бездействуют. Такая нагрузка полезна не только спине: регулярные упражнения поддерживают силу мышц с возрастом.

Подъем со стула без рук

Подъем со стула без рук

Поднимайтесь на носки у рабочего стола

Встаньте прямо и для равновесия слегка держитесь за стол или спинку стула. Медленно поднимитесь на носки, задержитесь наверху на секунду и так же медленно опустите пятки. Повторите 15–20 раз, а в конце несколько раз перекатитесь с пятки на носок.

Это упражнение удобно делать хоть каждые полчаса: пока загружается программа, идёт звонок или вы читаете длинный документ. После этого лучше ещё несколько минут походить: Роспотребнадзор советует чаще вставать из-за стола и среди вариантов называет ходьбу и подъём по лестнице.

Подъемы на носочки у стола

Подъемы на носочки у стола

Маршируйте на месте пару минут

Встаньте и шагайте на месте: спина прямая, колени поднимаются по очереди, руки двигаются как при обычной ходьбе. Высоко задирать ноги не нужно. Продолжайте 1–3 минуты, а если есть возможность, лучше пройдитесь по комнате, коридору или лестнице.

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В материалах Минздрава есть и вариант сидя: сесть прямо на стул и по очереди поднимать колени, как при ходьбе. Начать предлагают с одной минуты. Даже 3–5 минут ходьбы или другой лёгкой активности лучше, чем продолжать сидеть неподвижно. Бонус в том, что движение помогает отвлечься от негативных мыслей, а к середине рабочего дня это тоже пригодится.

Шагание на месте

Шагание на месте

Соберите из упражнений пятиминутную разминку

Полноценная тренировка посреди рабочего дня не нужна. Достаточно поставить таймер и раз в 45–60 минут делать короткую разминку:

  • 30–40 секунд: медленные повороты головы;
  • около минуты: сведение и разведение лопаток;
  • около минуты: 10 подъёмов со стула;
  • около минуты: 15–20 подъёмов на носки;
  • оставшееся время: ходьба или марш на месте.

Здесь важнее всего регулярность. Нет смысла четыре часа сидеть неподвижно, а потом сотни раз подниматься на носочки. Поэтому российские рекомендации для офисных работников делают упор на частые перерывы по нескольку минут.

При этом зарядка у стола не заменяет прогулки и спорт. ВОЗ рекомендует взрослым 150–300 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю, то есть такой, при которой дыхание учащается, но говорить ещё можно. Кроме того, стоит отдельно заниматься упражнениями для укрепления мышц. Получается простая схема: днём чаще вставать и понемногу двигаться, а в течение недели ещё гулять, тренироваться или делать силовые упражнения.

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Резкая боль и онемение — повод идти к врачу, а не разминаться

Этот комплекс подходит людям без острой травмы и серьёзных болезней позвоночника. Может появиться резкая или усиливающаяся боль, онемение, слабость в руке или ноге. Если пропадает чувствительность или стало трудно ходить, не пытайтесь «размять» это сами. Минздрав считает такие симптомы поводом обратиться за медицинской помощью.

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Если тревожных симптомов нет, начните с малого: пара подъёмов со стула или минута ходьбы уже прерывают долгое сидение. Такие перерывы — первый шаг к тому, чтобы вообще отказаться от сидячего образа жизни. А насколько это легко, мы рассказываем в статье Как перестать вести сидячий образ жизни — ученые доказали, что это легко.

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