Синдром мертвых ягодиц: как проверить себя и снова заставить мышцы работать

Вы сидите на работе по 8 часов, потом едете в машине или в метро, а вечером падаете на диван. Вроде бы ничего страшного, но ваши ягодичные мышцы от такой жизни просто перестают работать. И тогда всю нагрузку забирают на себя поясница и колени — отсюда боли, скованность и отсутствие прогресса в тренировках. Вы даже не замечаете, как это происходит, пока однажды не пытаетесь присесть и чувствуете, что ноги будто не ваши. Что такое синдром мертвых ягодиц, и как устранить эту проблему?

Почему ягодичные мышцы становятся слабыми

В современном мире мы привыкли следить за ментальным здоровьем и легко можем объяснить, что такое синдром самозванца. Однако наше физическое тело страдает от не менее странных состояний. Ягодичная мышца — одна из самых крупных в организме. В норме она должна постоянно растягиваться и сокращаться, чтобы поддерживать вертикальное положение тела.

Но когда программист или водитель сидит часами, возникает мышечный дисбаланс. В положении сидя ягодицы долго находятся в растянутом состоянии, тогда как мышцы бедра, наоборот, укорачиваются из-за постоянного сокращения.

Со временем нервная система буквально теряет связь с этой зоной. Мышцы забывают, как им возвращаться в исходное рабочее положение, и перестают включаться в нужные моменты. В медицине и спорте это явление получило название ягодичная амнезия.

Симптомы синдрома мертвых ягодиц

Заподозрить у себя это нарушение можно даже без визита к ортопеду. Самый яркий визуальный признак синдрома мертвых ягодиц это наклон таза вперед. Встаньте боком к зеркалу или попросите сфотографировать вас в профиль. В норме плечо, поясница, тазовые кости и колено должны образовывать прямую вертикальную линию. Если таз явно выдвинут вперед и вниз, ягодицы, скорее всего, не работают.

Для точной самостоятельной проверки врачи рекомендуют сделать простое упражнение полумостик:

Лягте на спину на ровную жесткую поверхность; Согните ноги в коленях и упритесь стопами в пол; Плавно поднимайте таз и бедра вверх, опираясь на лопатки и стопы.

В верхней точке вы должны чувствовать изолированную работу именно ягодиц. Если вместо этого ощущается болезненность в нижней части спины, значит, мышцы отключены и не справляются со своей главной задачей.

К дополнительным признакам синдрома относятся общая слабость мышц пресса и сильная жесткость при сгибании ног в области бедер.

Чем опасны слабые ягодицы для суставов и позвоночника

Опорно-двигательный аппарат работает как единая цепь. Если крупное звено выпадает, его работу приходится выполнять другим, более слабым структурам. Из-за ягодичной амнезии нагрузку перехватывают поясница и бедра, которые совершенно не предназначены для постоянного удержания веса всего тела.

В результате у человека незаметно меняются осанка и походка. Появляются следующие тревожные симптомы:

регулярные судороги в икроножных мышцах;

тянущие боли в подколенных сухожилиях;

хронический дискомфорт в поясничном отделе, коленях и лодыжках;

проблемы с удержанием равновесия при движении.

Если игнорировать проблему годами, постоянная перегрузка может привести к ускоренному разрушению хрящевой ткани коленного сустава, что потребует серьезного медицинского вмешательства.

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Почему синдром мертвых ягодиц мешает спорту

Многие офисные сотрудники пытаются исправить последствия сидячего образа жизни резким стартом в тренажерном зале. Но при отключенных мышцах бег и силовые тренировки вредят, так как тело просто не может использовать правильную биомеханику.

Во время бега или приседаний с тяжелой штангой тело не активирует спящие ягодицы. Вся кинетическая энергия и вес снарядов буквально бьют по подколенным сухожилиям и позвоночнику. Вместо красивого рельефа и выносливости человек получает высокий риск тяжелых травм, растяжений и усиливающийся болевой синдром. Силовые упражнения не принесут никакого эффекта, пока мышцы не научатся снова сокращаться.

Как разбудить ягодицы на рабочем месте и дома

Бороться с мышечной атрофией всегда сложнее, чем ее предотвратить. Первое, что советуют сделать неврологи и хирурги — правильно настроить рабочее место. Убедитесь, что высота стола и стула строго соответствует вашему росту. По возможности чередуйте положения и часть дня работайте за компьютером стоя.

Для надежной профилактики мышечной слабости важно каждый час делать разминку. Вставайте из-за стола хотя бы для того, чтобы пройти несколько шагов или налить воды. Чтобы не забывать об этом правиле, удобно использовать таймер на телефоне.

Чтобы вернуть мышцы к жизни и подготовить их к залу, врачи рекомендуют легкие домашние тренировки:

регулярные наклоны и вращения тазом;

плавные махи ногами назад и в стороны;

удержание статической боковой планки;

занятия йогой и растяжкой для снятия общего напряжения.

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Организм человека рассчитан на постоянное движение. И синдром мертвых ягодиц кажется ярким примером того, как комфортный образ жизни выключает наши базовые функции. Однако регулярная гимнастика в спокойном темпе способна вернуть контроль над телом, надежно защитив позвоночник и колени от ежедневных травм.