Этот трюк поможет вам быстро улучшить настроение и принимать лучшие решения

Когда настроение на нуле, любое решение кажется ошибочным. Вы медлите, сомневаетесь, выбираете худшее, и только потом понимаете, что могли бы сделать лучше. Но есть способ, который помогает вернуть ясность и уверенность за считанные секунды. Никаких сложных упражнений, сеансов у психолога и даже ведения личного дневника. Просто действие, которое вы можете сделать прямо сейчас. И его эффект доказан наукой.

Почему ученые годами сомневались в пользе уверенной позы

В психологии давно существует понятие «поза силы». Предыдущие исследования утверждали, что если человек встанет ровно, расправит плечи и поднимет подбородок, он тут же почувствует себя увереннее. Однако к этим выводам в научном сообществе всегда относились со скепсисом.

Главная проблема заключалась в том, что ученые напрямую просили добровольцев сесть или встать определенным образом. Из-за этого участники могли догадаться, чего от них ждут, и начинали вести себя уверенно просто из желания подыграть исследователям. Чтобы получить по-настоящему честные данные, эксперимент нужно было провести так, чтобы люди выпрямились сами, совершенно не задумываясь об этом.

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Как незаметно заставить человека выпрямиться

Для участия в новом тестировании пригласили почти 200 человек. Им сказали, что задача предельно банальна — нужно просто поработать с новым мобильным приложением на планшете. Но главная хитрость скрывалась в организации самого рабочего места.

Половине участников положили планшет на низкий стол. Чтобы смотреть в экран, им приходилось наклоняться и сильно сутулиться. Для второй группы устройство закрепили на высокой регулируемой подставке, которая физически заставляла человека держать спину идеально ровной. При этом за каждым добровольцем наблюдала камера, а специальная программа бесстрастно фиксировала угол наклона шеи.

Участники даже не подозревали, что главная цель эксперимента — оценить их осанку, а не работу приложения. Это изящное решение позволило исключить эффект самовнушения и получить максимально объективные данные о поведении людей.

Ровная осанка заставляет принимать более выгодные решения

После того как участники провели некоторое время в заданных позах, им предложили сыграть в виртуальную игру с воздушным шариком. Правила были простыми: чем сильнее вы надуваете шар, тем больше виртуальных денег зарабатываете. Но если шар лопается, вы теряете все накопления за этот раунд.

Результаты оказались удивительными. Люди, которые сидели с прямой спиной, зарабатывали больше. Они чаще рисковали, продолжая надувать шар, но делали это вовремя и останавливались до взрыва. По словам исследователей, прямая спина не сделала их безрассудными. Напротив, их риск стал более расчетливым и эффективным.

Кроме того, опросы после эксперимента показали, что участники с ровной осанкой чаще испытывали чувство гордости и в целом находились в лучшем настроении по сравнению с теми, кто сидел сгорбившись над низким столом.

Стоит ли срочно менять свой рабочий стол

Отчет об этом эксперименте недавно опубликовали исследователи из канадского Университета Макгилла на страницах Британского психологического журнала. Авторы работы подчеркивают, что не стоит ждать от правильной посадки мгновенных чудес.

Простое выпрямление спины не превратит вас в гениального инвестора, а сам эффект от позы в лабораторных условиях оказался довольно скромным. Однако это исследование окончательно доказывает, что окружающая среда тонко, но неуклонно влияет на наше мышление.

Обычная эргономика рабочего места, как оказалось, определяет сразу несколько важных вещей:

физический комфорт и отсутствие боли в конце дня;

базовое настроение и чувство гордости за свою работу;

способность мозга трезво оценивать риски и принимать взвешенные решения.

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